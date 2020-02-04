موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
113 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
134 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
01 أكتوبر
-
04 أكتوبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
267 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
281 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ
04-02-2020

كشف فريق ريبسول هوندا عن كسوته الرسمية لموسم 2020 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، والذي سيخوضه مع تشكيلته المكونة من الأخوين ماركيز: مارك وأليكس.

ضمن حفل تقديمي قبيل انطلاق الموسم، أقيم في جاكارتا عاصمة إندونيسيا مقرّ الراعي ريبسول، كشف فريق هوندا المصنعي عن دراجتَيه "آر.سي213في" بألوان متماثلة بشكل كبير لكسوة الموسم الماضي.

كسوة موسم 2020 اللونية مكونة من اللون الأحمر المعتاد، وكذلك البرتقالي والأبيض، إضافة إلى اسم الراعي ريد بُل. ولا توجد اختلافات كبيرة بين الكسوتين اللونيتين لموسمي 2020 و2019.

وسيخوض أليكس ماركيز منافسات الفئة الأولى بعد أن أحرز لقب "موتو 2" في 2019، حيث اختارته هوندا كبديل عن خورخي لورينزو الذي اعتزل السباقات واختار عدم إكمال ما بقي من عقده مع المصنّع.

حيث قال ماركيز الأصغر: "أنا متحمس للغاية ومسرور بتواجدي هنا مع الفريق".

وأكمل: "الترقي من ’موتو 2’ للتواجد مع ريبسول هوندا يسرّني بالتأكيد. وسأقدم أفضل ما بوسعي".

وكان مارك ماركيز أخوه الأكبر، قد قاد دراجة هوندا "موتو 3" للمرة الأولى منذ عمليته الجراحية لكتفه، لكنه كشف أنه لا يتوقع تقديم أكثر من 70 بالمئة خلال تجارب سيبانغ الشتوية قبل الموسم.

حيث قال: "بالتأكيد سيكون موسم 2020 صعباً، مثل كل موسم قبله. سيعمل منافسونا بشكل كبير للتفوق علينا".

وأكمل: "لكننا نعمل بشكل كبير جداً مع كامل طاقم هوندا لمحاولة المنافسة وإحراز لقب آخر".

يشار إلى أن هوندا أحرزت جميع الألقاب في موسم 2019، مع ماركيز في بطولة الدراجين، إضافة إلى بطولتي الفرق والمصنعين كذلك.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
موتو جي بي: أبريليا تكشف أولى صور دراجتها لموسم 2020

المقال السابق

موتو جي بي: أبريليا تكشف أولى صور دراجتها لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

منصة السباق

جائزة قطر الكبرى

جائزة قطر الكبرى

٥ مارس - ٨ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تُلمح إلى وجود "مشاكل" في ظلّ تحسينها لوحدة طاقتها الجديدة

20د
2
موتو جي بي

موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ

3
فورمولا 1

فيرشتابن: هاميلتون سائق جيد لكنه ليس "لا يُقهر"

4
فورمولا 1

سيارات الفورمولا واحد ستبدو مختلفة عن بعضها البعض بشكل أكبر في 2021

5
فورمولا 1

ألونسو: ربّما بالغتُ بوصف محرّك هوندا بـ "محرّك الجي بي 2"

أحدث الأخبار

موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ
MGP

موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ

موتو جي بي: أبريليا تكشف أولى صور دراجتها لموسم 2020
MGP

موتو جي بي: أبريليا تكشف أولى صور دراجتها لموسم 2020

ماركيز يقود دراجة للمرة الأولى بعد عمليته الجراحية
MGP

ماركيز يقود دراجة للمرة الأولى بعد عمليته الجراحية

موتو جي بي: لورينزو يعود إلى ياماها كدراج اختبارات
MGP

موتو جي بي: لورينزو يعود إلى ياماها كدراج اختبارات

روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها
MGP

روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
١٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.