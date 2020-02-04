موتو جي بي: الكشف عن الكسوة اللونية لفريق هوندا المصنعيّ

ضمن حفل تقديمي قبيل انطلاق الموسم، أقيم في جاكارتا عاصمة إندونيسيا مقرّ الراعي ريبسول، كشف فريق هوندا المصنعي عن دراجتَيه "آر.سي213في" بألوان متماثلة بشكل كبير لكسوة الموسم الماضي.

كسوة موسم 2020 اللونية مكونة من اللون الأحمر المعتاد، وكذلك البرتقالي والأبيض، إضافة إلى اسم الراعي ريد بُل. ولا توجد اختلافات كبيرة بين الكسوتين اللونيتين لموسمي 2020 و2019.

وسيخوض أليكس ماركيز منافسات الفئة الأولى بعد أن أحرز لقب "موتو 2" في 2019، حيث اختارته هوندا كبديل عن خورخي لورينزو الذي اعتزل السباقات واختار عدم إكمال ما بقي من عقده مع المصنّع.

حيث قال ماركيز الأصغر: "أنا متحمس للغاية ومسرور بتواجدي هنا مع الفريق".

وأكمل: "الترقي من ’موتو 2’ للتواجد مع ريبسول هوندا يسرّني بالتأكيد. وسأقدم أفضل ما بوسعي".

وكان مارك ماركيز أخوه الأكبر، قد قاد دراجة هوندا "موتو 3" للمرة الأولى منذ عمليته الجراحية لكتفه، لكنه كشف أنه لا يتوقع تقديم أكثر من 70 بالمئة خلال تجارب سيبانغ الشتوية قبل الموسم.

حيث قال: "بالتأكيد سيكون موسم 2020 صعباً، مثل كل موسم قبله. سيعمل منافسونا بشكل كبير للتفوق علينا".

وأكمل: "لكننا نعمل بشكل كبير جداً مع كامل طاقم هوندا لمحاولة المنافسة وإحراز لقب آخر".

يشار إلى أن هوندا أحرزت جميع الألقاب في موسم 2019، مع ماركيز في بطولة الدراجين، إضافة إلى بطولتي الفرق والمصنعين كذلك.