موتو جي بي: الكشف عن الجولة البديلة لـ كازاخستان

تم تأكيد استبدال جولة كازاخستان في روزنامة موسم 2024، بجولة ثانية في ميزانو.

ويعني ذلك أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل سباق كازاخستان منذ أن تمّ تضمينه في الروزنامة.

وكان من المقرر أن يقام السباق للمرة الأولى في البلاد عام 2023، لكن تم تأجيله إلى شهر يوليو من هذا العام لأن الحلبة لم تكن جاهزة.

إلا أن الفيضانات في تلك المنطقة أدت لتأجيله مجدداً. ورغم الاعتقاد بأن الجولة كانت ستقام كبديل عن جولة الهند الملغية في سبتمبر، لكن غياب الضمانات من قبل المنظمين المحليين أدى لاتخاذ القرار بإلغاء الجولة كلياً من الروزنامة.

وباتت هذه ثالث جولة يتم إلغاؤها بعد الهند والأرجنتين، حيث تقلص عدد الجولات إلى 20 مقارنة بالعدد الأولي المطروح سابقاً والذي بلغ 22 جولة.

وأكدت موتو جي بي اليوم أن الجولة الثانية في ميزانو - البديلة عن كازخستان - ستقام ما بين 20 - 22 سبتمبر، بعد أسبوعين من الجولة الأولى المقامة بين 6 - 8 سبتمبر، وسيحمل الحدث الجديد اسم جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.