موتو جي بي: الكشف عن الجولة البديلة لـ كازاخستان
لن تبقى أول جولة لـ كازاخستان ضمن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وسيتم استبدالها بجولة ثانية في ميزانو، شهر سبتمبر.
Jorge Martin, Pramac Racing
الصورة من قبل: Gold and Goose / Motorsport Images
تم تأكيد استبدال جولة كازاخستان في روزنامة موسم 2024، بجولة ثانية في ميزانو.
ويعني ذلك أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل سباق كازاخستان منذ أن تمّ تضمينه في الروزنامة.
وكان من المقرر أن يقام السباق للمرة الأولى في البلاد عام 2023، لكن تم تأجيله إلى شهر يوليو من هذا العام لأن الحلبة لم تكن جاهزة.
إلا أن الفيضانات في تلك المنطقة أدت لتأجيله مجدداً. ورغم الاعتقاد بأن الجولة كانت ستقام كبديل عن جولة الهند الملغية في سبتمبر، لكن غياب الضمانات من قبل المنظمين المحليين أدى لاتخاذ القرار بإلغاء الجولة كلياً من الروزنامة.
وباتت هذه ثالث جولة يتم إلغاؤها بعد الهند والأرجنتين، حيث تقلص عدد الجولات إلى 20 مقارنة بالعدد الأولي المطروح سابقاً والذي بلغ 22 جولة.
وأكدت موتو جي بي اليوم أن الجولة الثانية في ميزانو - البديلة عن كازخستان - ستقام ما بين 20 - 22 سبتمبر، بعد أسبوعين من الجولة الأولى المقامة بين 6 - 8 سبتمبر، وسيحمل الحدث الجديد اسم جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.
حلبة كازاخستان لموسم 2023
الصورة من قبل: موتو جي بي
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