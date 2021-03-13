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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / أخبار

موتو جي بي: السماح لمارك ماركيز بركوب الدراجة مجدداً يعزز آماله بإمكانية المشاركة في قطر

تلقى مارك ماركيز الحائز على لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ست مرات، الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى قيادة الدراجة، للمرة الأولى منذ شهر يوليو/تموز الماضي، ما يعزز من آماله بإمكانية المشاركة في جولة قطر. 

موتو جي بي: السماح لمارك ماركيز بركوب الدراجة مجدداً يعزز آماله بإمكانية المشاركة في قطر

تعرض ماركيز إلى كسر في عظم العضد خلال الجولة الافتتاحية من الموسم الماضي، وبقي خارج المنافسات بعد عودته التي لم تكتمل في جائزة الأندلس الكبرى.

وخضع دراج هوندا إلى ثلاثة عمليات على ساعده، آخرها كانت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث دخل بعدها مرحلة التعافي.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن آماله بالمشاركة في جولة قطر قد تعززت بعد أن سمح له الأطباء بركوب الدراجة.

وضمن فيديو بثته هوندا في وقت سابق من هذا الأسبوع، علق ماركيز على تعافيه قائلاً: "الإحساس جيد جداً".

وأكمل: "لقد بدأنا مؤخراً العمل على تقوية ساعدي، لكن التقدم سريع جداً".

وأردف: "الفارق بين ساعدي الأيمن والأيسر بات قليلاً للغاية، ومن الناحية الوعائية (الشرايين والأوردة والأعصاب)، يبدو أنني مستعدّ".

وتابع: "أنا أنتظر قرار الأطباء لتسريحي، وأشعر أنني بحال جيدة للعودة إلى صهوة الدراجة".

واسترسل: "أشعر أن تلك اللحظة باتت أقرب وأقرب".

واختتم: "سأبدأ التمارين بدراجة صغيرة لأرى كيف أشعر وكيف يبدو أدائي، لأنني أرغب أن  تكون التجربة التالية على متن دراجة هوندا وضمن حلبة كبيرة وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتراً في الساعة!".

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