إعداد وترجمة / خلدون يونس

إذا كان هناك أمر واحد يتفق عليه أولئك الذين يعملون بانتظام مع مارك ماركيز، فهو أن أياً من تحركاته لا يتم بشكل عشوائي. وينطبق ذلك على كل جانب من جوانب حياته، لكن بشكل خاص على صورته العامة، التي تديرها شركته الخاصة، فيرتيكال.

وفي ضوء ذلك، من السهل الاستنتاج أن الصورة التي نشرها الإسباني على حسابه في إنستغرام الأسبوع الماضي، والتي ظهر فيها عاري الصدر، مع كشف كتفه وذراعه اليمنى بالكامل، لم تكن نتيجة اندفاع عفوي.

لقد خضع ذلك الكتف والذراع لسبع عمليات جراحية على مدار الأعوام الستة الماضية، وكان هناك هدف واضح وراء قرار إظهارهما. ويمكن تفسير مجرد نشر الصورة على أنه تناقض مع أمر كرره الدراج مرارًا طوال العام.

حيث قال في عدة مناسبات: "أريد أن أحاول عدم الحديث عن ذراعي لأنها على ما هي عليه، وعليّ أن أتسابق بها"، في محاولة لتجنب الأمر الحتمي، وهو عودة وسائل الإعلام باستمرار إلى هذا الموضوع.

وجاء منشور إنستغرام في الاتجاه المعاكس لتلك الرغبة المفترضة في المضي قدمًا. وهذا بحد ذاته يشير إلى قرار بتغيير المسار. وقد وُضعت الاستراتيجية الجديدة موضع التنفيذ قبل أسبوعين في سيلفرستون، وهي حلبة أصبحت، بسبب خصائصها، بمثابة نقطة ضعف ماركيز.

وقضى الإسباني جزءًا كبيرًا من العطلة الصيفية في الاستعداد للوصول إلى جائزة بريطانيا الكبرى وذراعه في أفضل حالة تعافٍ ممكنة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع بعيدًا عن السباقات. لكن الرد الذي تلقاه بمجرد عودته إلى الدراجة النارية في سيلفرستون كان أسوأ مما توقع.

وفي يوم السبت، وصف ما حدث خلال السباق القصير، الذي أنهاه في المركز التاسع، بفارق نحو 14 ثانية عن الفائز خورخي مارتين، بهذه الكلمات: "في السباق القصير، عادة ما تخرج وتضغط من البداية إلى النهاية، كما هو الحال في التجارب التأهيلية. لسبب ما، لم أتمكن من ذلك هذه المرة".

ويوم الأحد في سيلفرستون، واصل ماركيز التهرب من القضية أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام، عندما سُئل بشكل مباشر عما إذا كان احتلاله المركز السابع في السباق الرئيسي يمكن تفسيره بالقيود التي تسببها ذراعه.

حيث قال: "السبب هو أنا؛ هذا هو الأمر، وعليّ أن أتعامل معه. إنها مسألة قدرة على التحمل".

في تلك المرحلة، لم يكن بطل العالم الحالي يريد الإشارة إلى ذراعه باعتبارها السبب الرئيسي وراء أدائه المخيب للآمال. وإذا كان هناك أمر واحد يميزه عن الآخرين، فهو أنه لم يكن معروفًا قط بتقديم الأعذار لتبرير نتيجة سيئة.

ولم يدرك الجمهور الأوسع مدى تأثره بالقيود التي يعاني منها إلا يوم الأربعاء التالي، في مقطع فيديو "من الداخل" الذي تنشره دوكاتي على قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل جائزة كبرى.

إذ قال ماركيز للمهندسين الذين ينتظرونه دائمًا في المرآب بينما كان ينزل عن الدراجة النارية: "كنت قريبًا من السقوط لأنني لم أكن أسيطر على ذراعي اليمنى".

فلماذا لم يكن الدراج صاحب الرقم 93 أكثر وضوحًا بعد أقل من ساعة، عندما سأله الصحفيون تحديدًا عن هذه المشكلة؟

وقال مصدر مقرب من الدراج القادم من سيرفيرا: "لأن مارك لا يقدم الأعذار، وخصوصًا ليس علنًا".

في سيلفرستون، بدأ ماركيز عملية تقبل ما هو عليه واقعه الجديد، وما سيبقى عليه. وكانت نيته دائمًا إزالة أي عذر بدني من المعادلة. لكن لسوء حظه، أدرك في ذلك الأحد أن تأثير ذلك الكتف على أدائه من الآن فصاعدًا كبير إلى درجة لا يمكن تجاهله بعد الآن.

وأوضح هذا المصدر المطلع: "لقد تقبل مارك أن الناس سيواصلون سؤاله عن ذراعه، وهو يريد أن يكون شفافًا. إنه يريد أن يرى الناس ما يراه كل يوم عندما ينظر في المرآة، وأن يحصلوا على فكرة عما هو موجود بالفعل. إنها ليست ذريعة؛ إنها واقعه".

وسيعتمد التأثير على الحلبة، لكن ستكون هناك حلبات ستتراجع فيها إمكانات دراج دوكاتي الأساسي بشكل كبير. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لأنه ليس من السهل المنافسة على بطولة العالم أمام مارتين وبيزكي، اللذين يقودان حاليًا الصاروخ الذي أنتجته أبريليا.

وقال صامويل أنتونا، الجراح الموثوق لماركيز، في مقابلة مع "إل بيريوديكو": "ذراع مارك اليمنى محدودة جدًا من ناحية القوة، وخصوصًا في منطقة العضلة ذات الرأسين. أعتقد أن التعبير القائل أن مارك يتسابق حاليًا بذراع ونصف يناسب حالة ذراعه اليمنى الحالية".

مارك ماركيز، فريق دوكاتي الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

كما ألمح الطبيب، وإن كان بشكل غير مباشر، إلى الصدمة التي تعرض لها ماركيز في بريطانيا عندما أدرك أن هامش التحسن كان أصغر وأبطأ مما توقع.

وأوضح أنتونا: "لا يزال يتعافى وهناك مجال للتحسن لأن العملية الجراحية الأخيرة أُجريت قبل ثلاثة أشهر فقط، وستواصل العضلة ذات الرأسين التحسن. لكنك لا تتعافى بالسرعة نفسها أو بالطريقة نفسها عندما تبلغ 33 عامًا كما يحدث عندما تكون في الثانية والعشرين. سيستغرق مارك وقتًا أطول قليلًا للتحسن، لكنه معتاد على الصعوبات. لم يمنحه أحد أي شيء مجانًا على الإطلاق".

وقد أوضح ماركيز بالفعل أنه يركز بشكل كامل على الفوز بلقب العالم العاشر الذي استعصى عليه، والذي سيكون لقبه الثامن في موتو جي بي. ومن الصحيح أيضًا أنه يقول بأنه يشعر بالسلام مع نفسه، وأنه إذا فشل في تحقيقه لأي سبب من الأسباب، فلن تكون تلك مأساة.

وقال في عدة مناسبات: "أشعر بالفعل بالسلام مع نفسي بعد أن أصبحت بطل العالم مرة أخرى العام الماضي. لن يغير لقب إضافي واحد حياتي".

وهذا يعيدنا إلى صورة ذراعه.

إن الرغبة في الشفافية المذكورة أعلاه لا تنطبق فقط على جماهيره. بل تنطبق أيضًا على منافسيه.

وهم يعرفون الآن بالضبط الحالة التي يوجد عليها الدراج الذي فاز بأربعة من آخر ستة سباقات، بما في ذلك ثلاثة انتصارات مزدوجة، بينما نجح في تقليص الفارق مع متصدر البطولة بمقدار 66 نقطة.