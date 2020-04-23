موتو جي بي: الإعلان عن أول جولة افتراضية في شهر مايو

تسببت جائحة "كوفيد-19" بتوقف جميع الفعاليات الرياضية حول العالم ومن بينها "موتو جي بي"، حيث كانت جولة هولندا في آسين آخر ضحايا التأجيلات في موسم لم ينطلق بعد.

وبديلاً عن السباقات الفعلية، أقامت البطولة جولتين افتراضيتين تحت شعار #StayAtHomeGP ضمن لعبة "موتو جي بي 19 الإلكترونية، حيث شارك عشرة من الدراجين الحقيقيين في موجيللو و11 في ريد بُل رينغ.

وواصلت البطولة مع هذه الفكرة حيث ستقيم جولة في 3 مايو وهو اليوم الذي كان من المفترض أن تقام فيه جائزة إسبانيا الكبرى.

وضمن مؤتمر صحفيّ للشركة المروجة "دورنا"، تمّ التأكيد على أن الحدث سيعزز "الموقف الموحّد بهدف مساعدة المساعي الخيرية الرسمية في البطولة لدعم جهود مكافحة انتشار مرض ’كوفيد-19’".

وسيتمّ تطبيق صيغة جديدة وقوانين جديدة كذلك.

إذ وضمن فئة "موتو جي بي" ستشارك الفرق الـ 11 مع دراج واحد فقط، باستثناء فريق هوندا المصنعي الذي سيشارك مع مارك وأليكس ماركيز.

وللمرة الأولى سيتم تضمين فئتي موتو 2 وموتو 3، حيث سيشارك في كل منهما عشرة دراجين خلال السباق.

ولم يتمّ نشر قائمة رسمية تفصيلية بأسماء الدراجين المشاركين ضمن جميع الفئات، كما أنه من غير المؤكد بعد إن كان سيتمّ استعمال لعبة "موتو جي بي 20" في جولة إسبانيا الافتراضية.

يشار إلى أن أليكس ماركيز دراج هوندا وفرانسيشكو بانايا دراج دوكاتي أحرزا الفوز بالجولتين الافتراضيتين السابقتين.