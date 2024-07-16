موتو جي بي: الإصابة تجبر كراتشلو على التغيب عن جولة سيلفرستون

لن يشارك كال كراتشلو الفائز بثلاثة سباقات في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، ضمن مجريات جائزة بريطانيا وذلك بسبب تعافيه من إصابة في يده، وفق ما صرّحت به ياماها.

وانسحب البريطاني من المشاركة الكاملة في البطولة بنهاية موسم 2020، وكان من المقرر أن ينافس على حلبة سيلفرستون كأحد 3 بطاقات دعوة مقررة في الموسم.

وكان من المتوقع أن يشارك دراج ياماها الاختباري في إيطاليا على حلبة موجيللو الشهر المنصرم، لكنه لم يفعل بسبب آلام في يده اليمنى تلت عملية جراحية.

وأعلن المصنّع الياباني أن صاحب الـ 38 عاماً لن ينافس في سيلفرستون.

وسيشارك ريمي غراندر بديلاً عن كراتشلو، والذي عاد خلال الجولة الماضية في ألمانيا بديلاً عن أليكس رينز.