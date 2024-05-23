موتو جي بي: اعتزال أليكس إسبارغارو نهاية الموسم الجاري
سيعلن أليكس إسبارغارو صاحب الانتصارات الثلاثة في الموتو جي بي اعتزاله منافسات بطولة العالم للدراجات النارية نهاية موسم 2024 ضمن مؤتمر صحفي خاص اليوم الخميس.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
بعد ظهر اليوم، سيعلن صاحب الـ 34 عامًا اعتزاله قُبيل انطلاق جائزة موطنه في برشلونة، والتي شهدت فوزه بسباقي السبت والأحد العام الماضي.
هذا وينتهي عقد إسبارغارو الحالي مع أبريليا مع انقضاء الموسم الحالي، حيث كان قد اعترف عند توقيعه هذا العقد قبل عامين بأنه قد يكون الأخير له بالفعل.
وبالرغم من تصريحاته في جائزة الأمريكيتين أنه لم يقرر بعد إذا ما سيخوض موسم 2025 أم لا، فقد آثر الإسباني وضع حد لمسيرته التسابقية.
يُذكر أن إسبارغارو قد خاض أولى مشاركاته في الموتو جي بي في 2009، عندما حل بديلًا عن دراج براماك دوكاتي في جائزة إنديانابوليس، إذ سجل النقاط في سباقه الأول بحلوله في المركز الـ 13.
وقد خاض أربعة سباقات في ذاك العام سجل النقاط في جميعها قبل أن يوقع عقدًا مع براماك لموسم كامل في 2010.
أليكس إسبارغارو، أبريليا ريسينغ
الصورة من قبل: دورنا
هذا وعاد إسبارغارو إلى الفئة الوسطى في 2011 حيث حل بالمركز الـ 12 في ترتيب الموتو 2، قبل المشاركة من جديد في الموتو جي بي لموسم 2012 مع فريق أسبار ويسجل النقاط في كل السباقات ما عدا اثنين. وقد فعل ذات الأمر في 2013.
بعد ذلك وقع إسبارغارو عقدًا مصنعيًا مع سوزوكي في 2015، ولعب دورًا حاسمًا في تطوير دراجتها التي فازت باللقب مع جوان مير في 2020، فيما تواحد بانتظام ضمن الثمانية الأوائل.
في 2017، انتقل الإسباني إلى أبريليا، قبل أن يفكر في الاعتزال بعد بداية صعبة لموسم 2019، لكنه آثر المواصلة مع أبريليا في 2020.
وأتت أفضل تأدياته عندما نافس على البطولة في 2022 حتى مراحل متقدمة من الموسم، قبل أن يفوز بسباقين في 2023.
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موتو جي بي: اعتزال أليكس إسبارغارو نهاية الموسم الجاري
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