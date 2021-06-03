موتو جي بي: استبعاد رينز من المشاركة في كتالونيا إثر كسر في ذراعه

كان رينز يتدرّب على دراجة هوائية على حلبة برشلونة اليوم الخميس عندما سقط وكسر ذراعه الأيمن.

وبعد فحصه في مستشفى جامعة ديكسيوس في برشلونة، تمّ الإعلان بأن رينز غير مؤهّل للمشاركة في الجائزة ليتغيّب عن سباق موطنه.

وقد تمّ إعادة الجزء المكسور إلى وضعه، وسيخضع الإسباني لجراحة يوم غد الجمعة من أجل تصحيح الإصابة.

وتأتي تلك كضربة موجعة لحظوظ رينز بالمنافسة على لقب الموتو جي بي، وذلك بعد أن قدم إلى برشلونة بعد أربعة حوادث سقوط متتالية ألقت به بعيدًا بفارق 82 نقطة عن فابيو كوارتارارو درّاج ياماها ومتصدر الترتيب.

وقد جاء في بيان مقتضب من سوزوكي في هذا الشأن: "تمّ استبعاد أليكس رينز من المشاركة في جائزة موطنه بعد حادثة درّاجة هوائية".

وأضاف البيان: "وعليه سيتعيّن على درّاج سوزوكي عدم المشاركة في جائزة كتالونيا بسبب حادثته هذا الصباح. وقد سقط الإسباني خلال لفّة تدرّبه وتعرض لكسر في ذراعه الأيمن، وسرعان ما تم نقله إلى مستشفى جامعة ديكسيوس ليخضع لفحوصات طبية والتي كشفت عن كسر في عظمة الكوع، حيث تمّ تجبير الكسر وسيخضع الدراج غدًا لعملية جراحية لإصلاحه. وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات مستقبلًا".

هذا وأكّدت سوزوكي أنها لن تشارك ببديل عن رينز لنهاية هذا الأسبوع، بالرُغم من تواجد درّاج الاختبار سلفاين غوينتولي في برشلونة، إذ سيشارك في تجارب ما بعد الجائزة يوم الاثنين.

وتعقيبًا على عدم مشاركته في جائزة كتالونيا، قال رينز: "ما حدث اليوم كان مؤسفًا. كنت أرغب جدًا بالمشاركة هنا وأن أقدم أداءً قويًا أعود به للمنافسة بعد السباقات الصعبة الماضية".

وأكمل: "سأخضع غدًا لجراحة ومن ثم سنتحدث حول توقيت التعافي. على أيّة حال، سنعمل بجد من أجل العودة بأسرع وقت ممكن. لا أعلم بعد إذا ما سأكون جاهزًا لجائزة ألمانيا الكبرى، لكنني سأبذل قصارى جهدي لأكون جاهزًا بحلول ذلك الوقت".