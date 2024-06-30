موتو جي بي: استبعاد إسبارغارو من سباق هولندا بعد حادثه الخطير
لن يكون أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا قادرًا على المشاركة في بقيّة مجريات جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي على إثر الحادث القويّ الذي تعرّض له في نهاية السباق القصير.
حادث أليكس إسبارغارو، أبريليا ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
سيغيب أليكس إسبارغارو عن سباق الأحد في أسين على إثر سقوطه على سرعة عالية في اللفّة الأخيرة من السباق القصير وفق ما أعلنه فريقه أبريليا.
وكانت مشاركة إسبارغارو في سباق الأحد محلّ شكوك منذ أن سقط عند المنعطف الـ 15 وتمّ نقله إلى المستشفى لإخضاعه للمزيد من الفحوصات.
وجاء في بيانٍ قصير من قبل الفريق: "إلى وسائل الإعلام، نعلمكم أنّ أليكس إسبارغارو لن يتسابق اليوم، حتّى في حصّة التحمية، وذلك من أجل تسريع عمليّة تعافيه. شكرًا لكم".
وكان الإسباني قد خضع لصور بالأشعّة أمسٍ السبت لدى زيارته المستشفى وكشف ذلك عن تعرّضه لكسرٍ بسيط في المشط 5 من يده اليمنى.
وكان صاحب الـ 34 عامًا قد غادر موقع الحادث وهو يمسك بيده، وذلك بعد أن كان في خضمّ معركة حامية على المركز الخامس.
وكان هذا حادثه القويّ الثاني في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن عانى من حادث سقوطٍ قويّ على سرعة عالية بالدخول إلى المنعطف الأخير في التجارب الحرّة الثانية يوم الجمعة.
بالرغم من ذلك فقد تمكّن الإسباني من العبور بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات وتأهّل خامسًا للسباقين القصير والرئيسي.
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