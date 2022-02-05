موتو جي بي: اسبارغارو يتقدم ثنائية أبريليا في اليوم الأول من تجارب سيبانغ

بدأت الاستعدادات لموسم 2022 اليوم السبت في ماليزيا، حيث تستعد الفرق لخوض تجارب ما قبل الموسم الشتوية في سيبانغ للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا عام 2020.

طوال أيام التجارب سيخوض الدراجون وكذلك الدراجون الاحتياطيون تجارب فرقهم، وهذا هو أول يومٍ من أصل خمسة أيام فقط في شهر فبراير/شباط مع ثلاثة أيام منها في إندونيسيا على حلبة مانداليكا الجديدة الأسبوع المقبل.

ومع نهاية الساعة الأولى كان اسبارغارو دراج أبريليا في الصدارة مع دقيقة و58.371 ثانية.

وردّ عليه إينيا باستيانيني دراج غريزيني بزمن مثير للإعجاب قدره دقيقة و58.635 ثانية حيث كان أقرب ملاحقي اسبارغارو طوال اليوم.

بقيت لفة اسبارغارو تلك صامدة حتى نهاية اليوم، وكذلك الحال مع باستيانيني الذي بقي ثانياً، حتى محاولة مافيريك فينياليس الأخيرة التي وضعته ثانياً مع دقيقة و58.384 ثانية.

أليكس رينز تصدر دراجي سوزوكي بفارق عُشر ثانية خلف المتصدر، بينما أكمل جوان مير بطل موسم 2020 يومه سابعاً.

باستيانيني كان رأس حربة دراجي دوكاتي بمركزه الرابع أمام يوهان زاركو دراج براماك، بينما أكمل فابيو كوارتارارو حامل اللقب ترتيب المراكز الستة الأولى.

مارك ماركيز وبول اسبارغارو دراجا هوندا أكملا التجارب بالمركزين الثامن والتاسع، بالرغم من تعرض الأول لحادثتين.

بينما أكمل ماركو بيزيتشي الناشئُ دراجُ "بي.آر46" ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن دارين بيندر دراج "ار ان اف" قد تعرض لحادثة كذلك وأنهى بالمركز 25.