موتو جي بي: اختراق ليبرتي للسوق الأمريكيّة عبر الفورمولا واحد "استثناء وليس قاعدة"

أعلنت ليبرتي ميديا مطلع الأسبوع عن استحواذها على 86 بالمئة من ملكيّة دورنا سبورتس وبطولة العالم للموتو جي بي ضمن صفقة قُدّرت بـ 4.2 مليار يورو.

وتأمل الموتو جي بي أن تُحاكي نجاحات الفورمولا واحد على صعيد توسيع القاعدة الجماهيريّة الأمريكيّة منذ استحواذ عملاق الإعلام الأمريكي على البطولة في 2016.

وتُعدّ الولايات المتّحدة سوقًا أساسيّة بالنسبة للموتو جي بي، والتي ستزورها في الجولة المقبلة على حلبة الأمريكيّتين في 14 من هذا الشهر، إلى جانب استحواذ تراكهاوس ريسينغ على فريق آر ان اف أبريليا السابق.

وبدا إزبيليتا مقتنعًا بأنّ الموتو جي بي بوسعها أن تُصبح "معيارًا" في الولايات المتّحدة تحت قيادة ليبرتي.

وقال الإسباني لبودكاست "بور أوريخاس" الخاص بالنسخة الإسبانيّة من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "الاهتمام بالسوق الأمريكيّة مشتركٌ بين الجميع، وكلّ الرياضات، أيًا كانت هويّة مستثمريها، وجميع الرياضات ترغب بالتوسّع في السوق الأمريكيّة".

وأضاف: "يتفاجأ الكثيرون، حتّى من بيننا في البطولة، بأنّ هناك أبطالًا أمريكيين في الفئة العليا أكثر من الأبطال الإسبان على سبيل المثال".

وأردف: "في الحقيقة لديها الضعف. إذًا ما هو الأمر المثير للاهتمام؟ إنّه سوقٌ متواجدٌ بفارقٍ زمني إيجابي عن أوروبا، إنّها جيّدةٌ جدًا بالنسبة لأوروبا، فهذه سوقنا، وهي لا تزال سوقنا الأساسيّة".

وأكمل: "لكنّها سوقٌ معقّدة للغاية لجميع الرياضات. ما فعلته الفورمولا واحد هو الاستثناء وليس القاعدة. حاولت الكثير من الرياضات النموّ والتوسّع في الولايات المتّحدة، وكان ذلك معقّدًا للغاية".

ثمّ تابع: "كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنّه من بين الـ 21 سباقًا التي نقيمها هذا العام، فإنّ 20 منها في جدولٍ معقّدٍ بالنسبة لهم".

وواصل: "لكن أعتقد بأنّه لدينا خصالٌ مهمّة جدًا وإيجابيّة جدًا للولايات المتّحدة الأمريكيّة. لنقل أنّه لا توجد مقارنة مع بطولات قويّة وطنيّة أخرى، مثلما هو الحال بين الفورمولا واحد وناسكار أو إنديكار، ليس لدينا ذلك في حالتنا، أليس كذلك".