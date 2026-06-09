موتو جي بي: اتفاق كونكورد الجديد يحصل على الضوء الأخضر

بعد أكثر من عام من المفاوضات الصعبة، وافق المصنعون المشاركون في بطولة العالم لموتو جي بي والجهة المروجة للبطولة، مجموعة موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت، على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أي من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية، التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن المصنعين والفرق المستقلة وافقوا على النسخة الأحدث من العقد الذي سينظم علاقتهم مع البطولة بدءًا من عام 2027 وحتى نهاية عام 2031. ويتضمن الاتفاق أيضًا خيارًا لتمديد بنوده الأساسية حتى عام 2036.

ويتمثل الهدف في أن يصادق الطرفان رسميًا على الاتفاق الجديد خلال الجولة المقبلة من البطولة في برنو بعد أسبوعين.

وكان الجانب المالي المصدر الرئيسي للخلاف. إذ سعى المصنعون والفرق إلى الحصول على نسبة من إيرادات البطولة، على غرار النموذج المعتمد في الفورمولا 1، التي تعود ملكيتها أيضًا إلى ليبرتي ميديا مثل الموتو جي بي.

ورأى معظم مسؤولي الفرق أن هذا الخيار هو الأكثر عدالة لضمان استفادة جميع الأطراف المعنية من نجاح البطولة، وفي الوقت ذاته تشجيعها على المساهمة في نموها وزيادة شعبيتها، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمالكين الجدد.

لكنّ هذا المطلب شكّل في نهاية المطاف خطًا أحمر بالنسبة إلى كارميلو إيزبيليتا وكارلوس إيزبيليتا، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لمجموعة موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت على التوالي.

وفي نهاية المطاف، اتفقت الأطراف على مبلغ سنوي ثابت يبلغ نحو ثمانية ملايين يورو، يتم توزيعه على عدة فئات.

ومن الجدير بالذكر أن الضوء الأخضر الحالي يتعلق باتفاق إطاري فقط، إذ لا تزال هناك عدة قضايا مفتوحة، لا سيما تلك المرتبطة بالالتزامات التي سيتعين على الفرق تنفيذها اعتبارًا من الموسم المقبل.

وتتمثل أولوية مجموعة موتو جي بي سبورتس إنترتينمنت في تعزيز أنشطة التواصل والتسويق قبل أي شيء آخر، وقد طُلب من الفرق تعزيز أقسامها المختصة بهذه المجالات وفقًا لذلك.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المناقشات مستمرة بشأن تغييرات تنظيمية وتشغيلية من المقرر تطبيقها بدءًا من الموسم المقبل.

وعلى أي حال، أصبح من الواضح بالفعل أن هذا التطوّر سيفتح الباب أمام سلسلة من الإعلانات المتعلقة بتعاقدات السائقين وتجديد عقودهم لعام 2027، والتي تشير المعلومات إلى أن العديد منها تم الاتفاق عليه منذ عدة أشهر.

وباستثناء أبريليا، التي بادرت أولًا بالإعلان عن تمديد عقد ماركو بيزيكي، لم يتم حتى الآن الكشف رسميًا عن أي من الاتفاقات الأخرى الخاصة بموسم 2027 وما بعده.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هذا الوضع قد يتغير خلال الأيام المقبلة، مع توقع صدور موجة من الإعلانات المتتالية.

ومن بين أبرز التحركات المنتظرة التي جرى تداولها على نطاق واسع، تجديد عقد مارك ماركيز مع دوكاتي، وانتقال بيدرو أكوستا إلى فريق دوكاتي الرسمي، وانتقال فابيو كوارتارارو إلى هوندا، وانتقال خورخي مارتين إلى ياماها، ووصول فرانشيسكو بانيايا إلى أبريليا.