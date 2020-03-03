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موتو جي بي: إمكانيّة تغيير موعد سباق أراغون لاستيعاب جائزة تايلاند

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موتو جي بي: إمكانيّة تغيير موعد سباق أراغون لاستيعاب جائزة تايلاند
03-03-2020

قد تنقل دورنا سبورتس المروّجة لبطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" موعد جائزة أراغون الكبرى إلى الأمام بأسبوعين من أجل استيعاب جولة تايلاند المؤجّلة في الـ 4 من أكتوبر/تشرين الأوّل.

يُواصل مروّجو الموتو جي بي العمل على مراجعة الروزنامة بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حيث أُلغيت بالفعل الجولة الافتتاحيّة في قطر، وتمّ تأجيل جولة بوريرام الثانية.

ولم يتمّ بعد تأكيد موعد الانطلاق الرسميّ لموسم 2020، لكن من المتوقّع حاليًا أن يحدث ذلك على حلبة الأمريكيّتين في الـ 5 من أبريل/نيسان، لكنّ الوضع قد يتغيّر سريعًا بناءً على أيّ حظر سفرٍ قد تفرضه الولايات المتّحدة.

وتعمل دورنا الآن على موقعٍ جديد لجولة تايلاند، حيث تتضمّن الخطط فطرة نقل الجولة إلى الـ 4 من أكتوبر المقبل الموعد المخصص حاليًا لسباق أراغون، ما سيعني تقديم موعد الأخير.

وقال كارميلو إزبيليتا الرئيس التنفيذي لدورنا ضمن حوارٍ مع "وان تشيرو": "من الممكن أن يتمّ تقديم موعد سباق أراغون عن تاريخه الأصليّ من أجل منح ذلك التاريخ لتايلاند".

وأضاف: "لكن علينا أوّلًا التباحث في ذلك مع مروّجي سباق أراغون ورؤية إن كان ذلك ممكنًا".

وسيكون الموعد المنطقيّ لإقامة جائزة أراغون في الـ 20 من سبتمبر/أيلول، أي في الأسبوع الذي يلي جائزة سان مارينو الكبرى.

وفي حال تأكيد ذلك، فإنّ صيغة السباقات الأربعة الآسيويّة ستكون مطابقة لما كانت عليه في الأعوام الأخيرة، سباق تايلاند، وعطلة نهاية أسبوع خالية، ومن ثمّ ثلاث جولات متتالية (18، 25 و21 أكتوبر في اليابان وأستراليا وماليزيا على التوالي).

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