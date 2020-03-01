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موتو جي بي: إلغاء سباق قطر 2020 جرّاء فيروس كورونا

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موتو جي بي: إلغاء سباق قطر 2020 جرّاء فيروس كورونا
من قبل:
, رئيس التحرير
01-03-2020

أعلنت بطولة العالم للدرّاجات النارية "موتو جي بي" إلغاء الجولة الافتتاحية من موسم 2020 التي كان من المرتقب إقامتها في قطر نهاية الأسبوع المقبل جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا.

ظهر فيروس كورونا للمرّة الأولى في الصين في شهر ديسمبر/كانون الأوّل من العام الماضي إذ أصيب به أكثر من 80 ألف شخص مع وفاة قرابة 3000 شخصًا.

وقد ظهرت في الأيام الأخيرة بعض الحالات القليلة للغاية من المصابين بهذا الفيروس في قطر، إذ أثيرت بعض المخاوف حيال إمكانية إقامة الجولة الافتتاحية على حلبة لوسيل الدولية بعد نهاية التجارب الشتوية.

ومع إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في إيطاليا واليابان التي تأتي منها غالبية الفرق المشاركة – حاولت شركة "دورنا" المالكة للحقوق التجارية للبطولة الحصول على ضمانات حيال قدرة طواقم الفرق الدخول إلى البلدان المستضيفة للسباقات.

وجرّاء الأوضاع الصعبة المحيطة بالسفر وتفشي الوباء بسرعة، قرّرت دورنا إلغاء سباق "الموتو جي بي" في قطر الذي كان من المقرّر إقامته في 8 مارس/آذار، مع إمكانية إجراء سباقَي "موتو 2" و"موتو 3" كون الفرق موجودة بالفعل في قطر في الوقت الحالي.

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة قطر الكبرى تذاكر
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة قطر الكبرى

جائزة قطر الكبرى

٥ مارس - ٨ مارس
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