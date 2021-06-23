موتو جي بي: إلغاء جولة اليابان واستبدالها بجولة الأمريكيتين

اضطرت البطولة لإلغاء جولة موتيجي في 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث ألغيت العديد من الجولات حينها بسبب قيود السفر وتفشي الفيروس.

وضمن روزنامة 2021، تم تأجيل موعد جولتي الولايات المتحدة والأرجنتين حتى القسم الأخير للموسم من دون مواعيد ثابتة، حيث كانت تأمل البطولة أن تتمكن من إحياء جولات اليابان، تايلاند، أستراليا وماليزيا.

لكن وبسبب تواصل قيود السفر حتى الآن، قررت موتو جي بي إلغاء جولة اليابان للسنة الثانية على التوالي.

وكان من المفترض أن تقام الجولة يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، لكن تم استبدالها حالياً بجولة الأمريكيتين في تكساس.

ومن المتوقع تقديم المزيد من التعديلات في الروزنامة في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع إقامة سباقين متتاليين في تايلاند وماليزيا، وليس 3 سباقات متتالية مع أستراليا.

وذلك بسبب قوانين كورونا الصارمة، قد لا تقام جولة أستراليا هذا العام، بينما باتت الأرجنتين موضع شك أيضاً، وفي حال لم تتمكن تايلاند من الاستضافة، فإن جولة مزدوجة في سيبانغ قد تكون خياراً منطقياً في أكتوبر.

ومن أجل الإيفاء بموسم من 19 سباقاً فمن المرجح أن تعود البطولة إلى إحدى الحلبات التي مرّت عليها هذا الموسم، حيث تعتبر بورتيماو المرشح الأوفر حظاً.