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موتو جي بي

موتو جي بي: إلغاء جولة الهند 2024

أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الهندي أن سباق الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"،  لهذا العام قد تم إلغاؤه، وأنهم يتطلعون إلى إعادة جدولة الحدث في مارس 2025.

تم التحديث:
ماركو بيزيتشي، في.آر46

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

كشفت الشركة المنظمة للحدث إلى جانب دورنا مالكة حقوق البطولة أن النسخة الثانية من الحدث قد تم إلغاؤها الآن، مؤكدة التقارير التي نشرها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان من المقرر أن يقام السباق في حلبة بوذا الدولية، الواقعة على مشارف العاصمة دلهي، كالجولة الرابعة عشرة من الموسم في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر.

وتنوي دورنا إعادة جدولة سباق جائزة كازاخستان الكبرى الذي كان من المفترض أن يقام في يونيو ولكن تم تأجيله بسبب الفيضانات الشديدة في المنطقة، في موعد سباق الهند.

على الرغم من أن بيان الشركة المنظمة لم يتحدث صراحة عن الإلغاء، إلا أنه يمكن تفسيره على أن المنظم يتحدث عن نقل سباق هذا العام إلى مارس 2025.

حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، بوشكار ناث سريفاستافا، في بيان تلقى موقعنا "موتورسبورت.كوم" نسخة منه: "قرار نقل السباق إلى مارس من العام المقبل، مع استهداف الأسبوع الأول أو الثاني، كان اتفاقاً جماعياً بين جميع الأطراف المعنية".

على الرغم من أن الشركة ألمحت إلى أن السبب هو ارتفاع درجات الحرارة خلال سبتمبر، لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أن السبب الحقيقي لإلغاء حدث 2024 هو مالي، حيث خرق المنظم العقد الذي وقعه مع دورنا.

من المتوقع أن تصدر دورنا بياناً تشرح فيه وجهات نظرها بشأن الموضوع.

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