موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

كان من المفترض أن تزور الموتو جي بي فنلندا للمرّة الأولى منذ 1982 العام الماضي على حلبة كيميرينغ المشيّدة خصيصًا، لكنّها كانت من بين الجولات الملغات بسبب جائحة كورونا.

وعاد الحدث إلى روزنامة 2021 المبدئيّة كي يُقام بين 11 و13 يوليو المقبل، لكنّ قيود السفر المفروضة في فنلندا أجبرت الموتو جي بي على إلغاء الجولة للعام الثاني على التوالي.

لكنّ موقع فنلندا في روزنامة الموتو جي بي يبقى مؤكّدًا حتّى نهاية 2026 بعد توصّل دورنا سبورتس المروّجة للبطولة إلى اتّفاقٍ جديد بخمسة أعوام مع الحلبة.

وسيتمّ تعويض نسخة هذا العام بسباقٍ ثانٍ في النمسا بين 6 و8 أغسطس المقبل.

كما أعلنت الموتو جي بي أيضاً عن مواصلة إقامة جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة ساكسنرينغ حتّى نهاية 2026.

وكانت جائزة ألمانيا الكبرى قد أُلغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكنّها ستعود هذا العام في يونيو المقبل لتشكيل جولتَين متتاليتين مع أسين مع نهاية النصف الأوّل من الموسم. لكنّ الحدث سيُقام من دون حضور جمهور.