تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا
موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى أخبار عاجلة

موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

أعلنت الموتو جي بي عن إلغاء جائزة فنلندا الكبرى للعام الثاني على التوالي، لتعمد إلى إضافة سباقٍ ثانٍ في النمسا كجائزة ستيريا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ لتعويضه.

موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

كان من المفترض أن تزور الموتو جي بي فنلندا للمرّة الأولى منذ 1982 العام الماضي على حلبة كيميرينغ المشيّدة خصيصًا، لكنّها كانت من بين الجولات الملغات بسبب جائحة كورونا.

وعاد الحدث إلى روزنامة 2021 المبدئيّة كي يُقام بين 11 و13 يوليو المقبل، لكنّ قيود السفر المفروضة في فنلندا أجبرت الموتو جي بي على إلغاء الجولة للعام الثاني على التوالي.

لكنّ موقع فنلندا في روزنامة الموتو جي بي يبقى مؤكّدًا حتّى نهاية 2026 بعد توصّل دورنا سبورتس المروّجة للبطولة إلى اتّفاقٍ جديد بخمسة أعوام مع الحلبة.

وسيتمّ تعويض نسخة هذا العام بسباقٍ ثانٍ في النمسا بين 6 و8 أغسطس المقبل.

كما أعلنت الموتو جي بي أيضاً عن مواصلة إقامة جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة ساكسنرينغ حتّى نهاية 2026.

وكانت جائزة ألمانيا الكبرى قد أُلغيت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكنّها ستعود هذا العام في يونيو المقبل لتشكيل جولتَين متتاليتين مع أسين مع نهاية النصف الأوّل من الموسم. لكنّ الحدث سيُقام من دون حضور جمهور.

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا

المقال السابق

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فرنسا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري انتقلت بنسبة 90 إلى 95 بالمئة للعمل على سيارة الموسم المقبل

2
فورمولا 1

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

4
فورمولا 1

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة

أحدث الأخبار
موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا
موتو جي بي

موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا

موتو جي بي: ماركيز يحدّد مكامن ضعف دراجة هوندا لموسم 2021
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يحدّد مكامن ضعف دراجة هوندا لموسم 2021

06-05-2021
موتو جي بي: بانيايا "سيعاني من بطء سرعته" لو بدأ يفكر باللقب
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا "سيعاني من بطء سرعته" لو بدأ يفكر باللقب

03-05-2021
روسي لا يشعر بالضغط مع اقتراب موعد اتخاذ القرار بشأن مستقبله في الموتو جي بي
موتو جي بي

روسي لا يشعر بالضغط مع اقتراب موعد اتخاذ القرار بشأن مستقبله في الموتو جي بي

03-05-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

فيراري انتقلت بنسبة 90 إلى 95 بالمئة للعمل على سيارة الموسم المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري انتقلت بنسبة 90 إلى 95 بالمئة للعمل على سيارة الموسم المقبل

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة
فورمولا 1 فورمولا 1

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة

رالي الأندلس: العطية الأسرع في المرحلة الأولى بعد توقفها لأسباب تتعلق بالسلامة
كروس كانتري كروس كانتري

رالي الأندلس: العطية الأسرع في المرحلة الأولى بعد توقفها لأسباب تتعلق بالسلامة

أحدث الأخبار

موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: إلغاء جائزة فنلندا الكبرى وتعويضها بسباقٍ ثانٍ في النمسا

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يُسيطر على التجارب الحرّة الأولى الممطرة في فرنسا

موتو جي بي: ماركيز يحدّد مكامن ضعف دراجة هوندا لموسم 2021
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز يحدّد مكامن ضعف دراجة هوندا لموسم 2021

موتو جي بي: بانيايا "سيعاني من بطء سرعته" لو بدأ يفكر باللقب
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا "سيعاني من بطء سرعته" لو بدأ يفكر باللقب

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.