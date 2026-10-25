موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: إلغاء السباق الأخير على حلبة فيليب آيلاند بسبب سوء الأحوال الجوية

أكدت بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلغاء سباق يوم الأحد على حلبة فيليب آيلاند.

منشور: 25-10-2026

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الدرّاجون مصطفون في الأمطار

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

أُلغيت جائزة أستراليا الكبرى لعام 2026 بعد تأجيلات متعددة بسبب سوء الأحوال الجوية في فيليب آيلاند.

وكان من المقرر أن ينطلق آخر سباق على الإطلاق للدراجات النارية ضمن بطولة موتو جي بي على الحلبة الأيقونية في فيليب آيلاند عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، قبل تأجيله إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً لإتاحة الفرصة لتحسّن الأحوال الجوية. لكن قبل 25 دقيقة من الموعد المقرر لفتح خطّ الحظائر، أعلنت البطولة إلغاء السباق.

وفي حين لا تزال ملبورن تشهد أمطارًا غزيرة، ظلّ ضعف مدى الرؤية المشكلة الرئيسية، إذ حال دون تشغيل المروحية الطبية التابعة للبطولة. وتنصّ لوائح البطولة على ضرورة إبقاء المروحية في حالة تأهّب تحسّبًا للحاجة إلى نقل أحد المتسابقين جوًا إلى المستشفى.

وقالت بطولة الموتو جي بي في بيان: "بسبب محدودية الرؤية التي تؤثر في تشغيل المروحية الطبية خلال جائزة ريد بُل الكبرى الأسترالية، أُلغي سباق الجائزة الكبرى للموتو جي بي".

وأضافت: "في وداع الحلبة، سيقوم متسابقو الموتو جي بي بلفة خلف سيارة الأمان، ثم يتوقفون على الخطّ المستقيم الرئيسي لتحية الجماهير".

وأكملت: "سيُفتح خطّ الحظائر عند الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لإجراء لفة الوداع".

وكان من المقرر أن يبدأ النشاط على الحلبة في ذلك اليوم عند الساعة 9:40 صباحًا مع حصة الإحماء الخاصة بالموتو جي بي. لكن موعد الحصة أُعيدت جدولته إلى الساعة 11 صباحًا، قبل إلغائها نهائيًا. كما أُلغيت سباقات موتو 3 وموتو 2 في فيليب آيلاند تباعًا مع تقدّم ساعات اليوم، لإعطاء الأولوية للفئة الملكة.

وجاء ذلك قبل الإعلان عن إلغاء سباق الموتو جي بي أيضًا.

ومع ذلك، ستتاح للحشود الكبيرة من الجماهير التي سافرت إلى الحلبة فرصة مشاهدة دراجات الموتو جي بي أثناء تحركها على الحلبة، إذ جرى تحديد موعد لفتين استعراضيتين خلف سيارة الأمان.

وكانت التوقعات تشير إلى سوء الأحوال الجوية طوال عطلة نهاية الأسبوع في فيليب، وتدهورت الظروف يوم الأحد كما كان متوقعًا.

وجرت مناقشات بشأن إجراء تعديلات استباقية على برنامج الموتو جي بي مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم تُتخذ أي تغييرات من هذا القبيل في نهاية المطاف.

وأُقيمت جميع حصص يوم السبت وفقًا للبرنامج المحدد، إذ جرت التصفيات في ظروف ماطرة قبل أن تجف الحلبة في الوقت المناسب لإقامة السباق القصير.

وسيكون إلغاء جائزة أستراليا الكبرى مصدر ارتياح لخورخي مارتن، متسابق أبريليا، الذي أُعلن يوم السبت أنه لا يتمتّع باللياقة البدنيّة للمشاركة بعد إصابته بكسر في ذراعه، وكان سيخسر مزيدًا من النقاط في بطولة العالم لو أُقيم السباق.

وسيحاول الإسباني المشاركة في جائزة ماليزيا الكبرى الأسبوع المقبل، بعدما كشفت فحوصات التصوير المقطعي المحوسب أنه لم يتعرض لأي إصابات إضافية.

ويغادر مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، أستراليا متصدرًا جديدًا لبطولة العالم، متقدمًا بفارق 10 نقاط على مارتن و50 نقطة على ماركو بيتزيكي، متسابق أبريليا الآخر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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