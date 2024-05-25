موتو جي بي: إسبارغارو يكسر الزمن القياسي ويحرز البول بوزيشن في كتالونيا
أحرز أليكس إسبارغارو البول بوزيشن لصالح أبريليا في جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي، مُسجلًا زمنًا قياسيًا جديدًا في نهاية الأسبوع التي أعلن فيها اعتزاله نهاية الموسم الجاري.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
سجل إسبارغارو قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم ضمن سادس جولات البطولة مع زمن قياسي جديد بلغ دقيقة و38.190 ثانية.
وقد وصف الإسباني البول بوزيشن هذا "بالأفضل في حياته"، ولا سيما بعد منافسة محتدمة مع حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا الذي بدا بأنه على طريق إحراز قطب الانطلاق الأول على متن دراجة دوكاتي المصنعية بعد تسجيله الزمن الأسرع في نهاية اللفات الأولى من القسم الثاني للتصفيات.
لكن لفة أخيرة صاروخية من إسبارغارو منحته مركز الانطلاق الأول بفارق 0.031 ثانية أمام بانيايا ودراج كاتي تي ام براد بيندر.
في المقابل، سقط متصدر الترتيب ودراج براماك خورخي مارتن في وقت متأخر من الحصة عند المنعطف الثاني ليكتفي بالمركز السادس.
أما بطل العالم 6 مرات مارك ماركيز، فقد أخفق في العبور من القسم الأول للجولة الثانية على التوالي لينطلق من المركز الـ 14 في السباقين القصير والرئيسي نهاية هذا الأسبوع.
وكان إنيا باستيانيني دراج دوكاتي أول من استلم زمام المبادرة في التصفيات بصعوده إلى الصدارة مبكرًا في بداية القسم الثاني مع دقيقة و40.335 ثانية.
قبل أن يُطيح به مارتن مع أولى لفاته السريعة بزمن بلغ دقيقة و38.401 ثانية، لكن بيدرو أكوستا تفوق عليه مسجلًا دقيقة و38.369 ثانية على متن دراجته تيك3 غاس غاس.
وسرعان ما أتى بانيايا ليتقدم إلى الصدارة قبل 9 دقائق من النهاية مع دقيقة و38.221 ثانية، ليبدو بأنه على طريق حصد البول بوزيشن لا سيما بعد سقوط مارتن، لكن لفة إسبارغارو الأخيرة قضت على آماله.
المركز الرابع كان من نصيب بيدرو أكوستا أمام دي غيانانتونيو ومارتن، فيما أكمل راؤول فيرنانديز، أليكس رينز، جاك ميلر وفرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
شبكة الانطلاق
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|7
|
1:38.190
|173.308
|2
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|8
|
+0.031
1:38.221
|0.031
|173.254
|3
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|8
|
+0.144
1:38.334
|0.113
|173.055
|4
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|8
|
+0.179
1:38.369
|0.035
|172.993
|5
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|8
|
+0.210
1:38.400
|0.031
|172.939
|6
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|5
|
+0.211
1:38.401
|0.001
|172.937
|7
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|7
|
+0.401
1:38.591
|0.190
|172.603
|8
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|7
|
+0.502
1:38.692
|0.101
|172.427
|9
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|7
|
+0.573
1:38.763
|0.071
|172.303
|10
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|5
|
+0.588
1:38.778
|0.015
|172.277
|11
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|8
|
+0.670
1:38.860
|0.082
|172.134
|12
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|6
|
+0.782
1:38.972
|0.112
|171.939
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