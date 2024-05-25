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موتو جي بي جائزة كتالونيا الكبرى
تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: إسبارغارو يكسر الزمن القياسي ويحرز البول بوزيشن في كتالونيا

أحرز أليكس إسبارغارو البول بوزيشن لصالح أبريليا في جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي، مُسجلًا زمنًا قياسيًا جديدًا في نهاية الأسبوع التي أعلن فيها اعتزاله نهاية الموسم الجاري.

أليكس إسبارغارو، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

سجل إسبارغارو قطب الانطلاق الأول له هذا الموسم ضمن سادس جولات البطولة مع زمن قياسي جديد بلغ دقيقة و38.190 ثانية.

وقد وصف الإسباني البول بوزيشن هذا "بالأفضل في حياته"، ولا سيما بعد منافسة محتدمة مع حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا الذي بدا بأنه على طريق إحراز قطب الانطلاق الأول على متن دراجة دوكاتي المصنعية بعد تسجيله الزمن الأسرع في نهاية اللفات  الأولى من القسم الثاني للتصفيات.

لكن لفة أخيرة صاروخية من إسبارغارو منحته مركز الانطلاق الأول بفارق 0.031 ثانية أمام بانيايا ودراج كاتي تي ام براد بيندر.

في المقابل، سقط متصدر الترتيب ودراج براماك خورخي مارتن في وقت متأخر من الحصة عند المنعطف الثاني ليكتفي بالمركز السادس.

أما بطل العالم 6 مرات مارك ماركيز، فقد أخفق في العبور من القسم الأول للجولة الثانية على التوالي لينطلق من المركز الـ 14 في السباقين القصير والرئيسي نهاية هذا الأسبوع.

وكان إنيا باستيانيني دراج دوكاتي أول من استلم زمام المبادرة في التصفيات بصعوده إلى الصدارة مبكرًا في بداية القسم الثاني مع دقيقة و40.335 ثانية.

قبل أن يُطيح به مارتن مع أولى لفاته السريعة بزمن بلغ دقيقة و38.401 ثانية، لكن بيدرو أكوستا تفوق عليه مسجلًا دقيقة و38.369 ثانية على متن دراجته تيك3 غاس غاس.

وسرعان ما أتى بانيايا ليتقدم إلى الصدارة قبل 9 دقائق من النهاية مع دقيقة و38.221 ثانية، ليبدو بأنه على طريق حصد البول بوزيشن لا سيما بعد سقوط مارتن، لكن لفة إسبارغارو الأخيرة قضت على آماله.

المركز الرابع كان من نصيب بيدرو أكوستا أمام دي غيانانتونيو ومارتن، فيما أكمل راؤول فيرنانديز، أليكس رينز، جاك ميلر وفرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

شبكة الانطلاق

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 7

1:38.190

   173.308
2 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 8

+0.031

1:38.221

 0.031 173.254
3 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 8

+0.144

1:38.334

 0.113 173.055
4 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 8

+0.179

1:38.369

 0.035 172.993
5 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 8

+0.210

1:38.400

 0.031 172.939
6 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 5

+0.211

1:38.401

 0.001 172.937
7 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 7

+0.401

1:38.591

 0.190 172.603
8 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 7

+0.502

1:38.692

 0.101 172.427
9 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 7

+0.573

1:38.763

 0.071 172.303
10 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 5

+0.588

1:38.778

 0.015 172.277
11 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 8

+0.670

1:38.860

 0.082 172.134
12 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 6

+0.782

1:38.972

 0.112 171.939

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