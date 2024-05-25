موتو جي بي: إسبارغارو يفوز بسباق كتالونيا القصير مستفيدًا من حادثة بانيايا في اللفة الأخيرة

بينما كان في طريقه لإنهاء صيامه عن الانتصارات بالسباقات القصيرة منذ جائزة النمسا الموسم الماضي، سقط بانيايا عن دراجته دوكاتي عند المنعطف الخامس من اللفة الأخيرة بينما كان متقدمًا في الصدارة بفارق 0.8 ثانية أمام إسبارغارو دراج أبريليا.

وكان إسبارغارو – الذي انطلق أولًا ولكن تراجع في اللفة الأولى – قد تعافى ليتقدم إلى المركز الثاني في اللفة الثامنة قبل أن يرث الصدارة بعد حادثة بانيايا.

ويسجل ذلك الفوز الأول بسباق قصير للإسباني هذا الموسم، كما يأتي بعد 48 ساعة فقط من إعلان اعتزاله الموتو جي بي نهاية الموسم الجاري.

مارك ماركيز شق طريقه من المركز الـ 14 ليكمل السباق بالمركز الثاني بعد تقدمه على بيدرو أكوستا في اللفة الأخيرة.

وضمن نهاية أسبوع صعبة على متصدر الترتيب خورخي مارتن، فقد اكتفى بالمركز الرابع منطلقًا من المركز السابع، ما يعني تقلّص صدارته إلى 37 نقطة.

وكان بانيايا قد قدم انطلاقة رائعة من المركز الثاني انتزع بها الصدارة، بينما تقدم أكوستا إلى المركز الثاني أمام راؤول فيرنانديز وبراد بيندر وإسبارغارو.

وقد حاول أكوستا في عدة مناسبات تجاوز بانيايا إلى الصدارة، لكن الإيطالي تشبّث بمركزه، بينما تقدم إسبارغارو من الخلف ليتجاوز أكوستا إلى المركز الثاني قبل انزلاق بانيايا في اللفة الأخيرة.

المركز الخامس كان من نصيب إنيا باستيانيني أمام فابيو دي غيانانتونيو، جاك ميلر، مافيريك فينياليس، ماركو بيزيكي وفابيو كوارتارارو.