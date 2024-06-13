موتو جي بي: إسبارغارو يعتقد بأنّ الارتكازيّة "عالية جدًا على الجسد البشري"

حلّ درّاج أبريليا السباق في المركز الحادي عشر في جائزة إيطاليا الكبرى في بداية يونيو في سباق صعب بشكل عام على درّاجي الصانع الإيطالي، حيث كان مافيريك فينياليس هو الأفضل بينهم في المركز الثامن.

وبينما أقر إسبارغارو في ذلك الوقت بأن إعداد دراجته لم يكن الأفضل، يشعر أن تأثير الانسيابيّة الهوائية في الموتو جي بي الآن أصبح يتجاوز ما يمكن تحمله بالنسبة للجسم.

وعندما سئل عن شعوره البدني بعد جائزة إيطاليا الكبرى، أجاب: "كارثة".

وأضاف: "لفّة واحدة أخرى وكان عليّ الانسحاب. لا يصدق. كانت الدراجة فائقة العدوانية، فائقة العصبية. ولم أستطع التسارع، لم أستطع الكبح. في آخر ثماني إلى عشر لفّات، كنت أكبح بإصبع واحد فقط".

وأردف: "من الواضح أنه لم يكن لدينا الإعداد الأفضل على الإطلاق في موجيللو، لكنني أعتقد بأن الجميع كان في وضعٍ مشابه بشكل عام".

وتابع: "ذلك يعني بشكل عام أن الارتكازيّة التي نحصل عليها بشكل عام في فئة الموتو جي بي أصبحت أكثر مما يمكن للجسم البشري تحمله – فقط أكثر من اللازم".

ولم يكن إسبارغارو الوحيد الذي واجه مشاكل بدنية في موجيللو، حيث اشتكى كلا درّاجَي ياماها من مشكلة "مضخّة الذراع".

وكان تطوير الملحقات الانسيابيّة قد أصبح ميدان معركة رئيسي في الموتو جي بي عندما بدأت دوكاتي موسم 2015 بجناحات على دراجتها.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذا الأمر لعام 2017، إلا أن الشركات المصنعة طورت ببساطة مفاهيم انسيابيّة هوائية جديدة ضمن الإطار التنظيمي.

لكن بالنسبة لتجديد اللوائح لعام 2027، فسيتم تقليل تطوير المكوّنات الانسيابيّة في محاولة لتقليل تأثيرها السلبي على مشهد السباقات.