موتو جي بي: إسبارغارو يسجل زمنًا قياسيًا في كتالونيا ليتصدر تجارب الجمعة

فاز إسبارغارو بالسباقين القصير والرئيسي في برشلونة العام الماضي، ليأتي هذا العام ويكمل تجارب الجمعة في الصدارة بفارق 0.072 ثانية أمام براد بيندر دراج كاي تي ام.

وللجولة الثانية على التوالي، سيتعين على بطل العالم 6 مرات مارك ماركيز خوض القسم الأول من التصفيات بعدما اكتفى بالمركز الـ 12 في التجارب الثانية.

بيدرو أكوستا حل بالمركز الثالث على متن دراجته تيك3 غاس غاس أمام حامل اللقب بيكو بانيايا، في حين أكمل جاك ميلر دراج كاي تي ام ومتصدر الترتيب خورخي مارتن المراكز الستة الأولى.

وكانت أجواء هذه الحصة مشمسة مقارنة بالحصة الصباحية، حيث تقدم ميلر ليكون أول المتصدرين مع دقيقة و40.153 ثانية.

قبل أن يتناوب عدة دراجين على الصدارة في الدقائق العشرة الأولى، قبل أن يحسن ميلر زمنه ويسجل دقيقة و39.212 ثانية ليظل ذلك التوقيت صامدًا حتى الدقائق العشرين الأخيرة عندما أطاح به مافيريك فينياليس مسجلًا دقيقة و39.184 ثانية قبل أن يحسنه إلى دقيقة و39.121 ثانية.

وقبل 15 دقيقة من النهاية صعد إسبارغارو إلى الصدارة، ولكن لفترة وجيزة مع بدء تناوب عدد من الدراجين عليها.

لكن وقبل 3 دقائق من النهاية سجل إسبارغارو زمنًا قياسيًا مع توقيقت بلغ دقيقة و38.562 ثانية ليحسم الصدارة.

المركز السابع كان من نصيب فرانكو موربيديللي أمام إنيا باستيانيني وأليكس رينز وفينياليس.