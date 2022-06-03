موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية

وضع ماركو بيزيكي درّاج فريق "في.آر46" المعيار مبكّرًا في الحصّة على متن درّاجة دوكاتي من العام الماضي بعد تسجيله 1:40.577 دقيقة.

وبقي الوضع ثابتًا إلى حين انتصاف الحصّة عندما أصبح أليكس إسبارغارو أوّل من يكسر أفضل أزمنة الحصّة الأولى الذي سجّله أليكس رينز.

إذ أنّ درّاج أبريليا سجّل حينها 1:40.067 دقيقة، وبقي ذلك الزمن قائمًا إلى حين دخول الدقائق الأخيرة، حيث كان زميله مافيريك فينياليس أوّل من ينتقل إلى إطارات "سوفت" في هذا اليوم.

وكسر فينياليس حاجز الـ 100 ثانية عبر تسجيله 1:39.884 دقيقة، وحسّنه في التالية ليُصبح 1:39.705 دقيقة.

ولدى انتقال البقيّة كذلك إلى الإطارات الليّنة فقد حسم إسبارغارو المنافسة بشكلٍ قاطع عبر تسجيله 1:39.402 دقيقة ليضمن صدارة اليوم ويتقدّم بـ 0.303 ثانية على زميله فينياليس.

وأكمل إنيا باستيانيني ترتيب الثلاثة الأوائل لصالج غريسيني دوكاتي، بينما تواجد فرانشيسكو بانيايا خلفه مباشرة.

وتعافى خورخي مارتن من حادثه في الحصّة الأولى ليُكمل اليوم كخامس أسرع الدرّاجين، بالرغم من أنّه كان على بُعد 0.587 ثانية عن أفضل أزمنة إسبارغارو، بينما كان براد بيندر في المركز السادس بـ 1:40.083 دقيقة.

وذهب المركز السابع إلى جاك ميلر على متن درّاجة دوكاتي المصنعيّة الثانية، وتقدّم الأسترالي على حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي يُواجه فارقًا شاسعًا لتقليصه مع الصدارة.

وأكمل رينز درّاج سوزوكي وموربيديللي ترتيب العشرة الأوائل، حيث كانت هذه من بين الحصص القليلة التي تتواجد فيها درّاجتا ياماها معًا ضمن العشرة الأوائل هذا الموسم.

نتيجة الحصّة: