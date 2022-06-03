موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية
تقدّم أليكس إسبارغارو ثنائيّة فريقه أبريليا في نهاية التجارب الحرّة الثانية لجائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي بعد سيطرته الكاملة عليها.
وضع ماركو بيزيكي درّاج فريق "في.آر46" المعيار مبكّرًا في الحصّة على متن درّاجة دوكاتي من العام الماضي بعد تسجيله 1:40.577 دقيقة.
وبقي الوضع ثابتًا إلى حين انتصاف الحصّة عندما أصبح أليكس إسبارغارو أوّل من يكسر أفضل أزمنة الحصّة الأولى الذي سجّله أليكس رينز.
إذ أنّ درّاج أبريليا سجّل حينها 1:40.067 دقيقة، وبقي ذلك الزمن قائمًا إلى حين دخول الدقائق الأخيرة، حيث كان زميله مافيريك فينياليس أوّل من ينتقل إلى إطارات "سوفت" في هذا اليوم.
وكسر فينياليس حاجز الـ 100 ثانية عبر تسجيله 1:39.884 دقيقة، وحسّنه في التالية ليُصبح 1:39.705 دقيقة.
ولدى انتقال البقيّة كذلك إلى الإطارات الليّنة فقد حسم إسبارغارو المنافسة بشكلٍ قاطع عبر تسجيله 1:39.402 دقيقة ليضمن صدارة اليوم ويتقدّم بـ 0.303 ثانية على زميله فينياليس.
وأكمل إنيا باستيانيني ترتيب الثلاثة الأوائل لصالج غريسيني دوكاتي، بينما تواجد فرانشيسكو بانيايا خلفه مباشرة.
وتعافى خورخي مارتن من حادثه في الحصّة الأولى ليُكمل اليوم كخامس أسرع الدرّاجين، بالرغم من أنّه كان على بُعد 0.587 ثانية عن أفضل أزمنة إسبارغارو، بينما كان براد بيندر في المركز السادس بـ 1:40.083 دقيقة.
وذهب المركز السابع إلى جاك ميلر على متن درّاجة دوكاتي المصنعيّة الثانية، وتقدّم الأسترالي على حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي يُواجه فارقًا شاسعًا لتقليصه مع الصدارة.
وأكمل رينز درّاج سوزوكي وموربيديللي ترتيب العشرة الأوائل، حيث كانت هذه من بين الحصص القليلة التي تتواجد فيها درّاجتا ياماها معًا ضمن العشرة الأوائل هذا الموسم.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|السرعة القصوى
|1
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|19
|1:39.402
|171.195
|349
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|19
|1:39.705
|0.303
|0.303
|170.675
|347
|3
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|18
|1:39.890
|0.488
|0.185
|170.359
|347
|4
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|19
|1:39.950
|0.548
|0.060
|170.257
|347
|5
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|18
|1:39.989
|0.587
|0.039
|170.190
|343
|6
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|19
|1:40.083
|0.681
|0.094
|170.030
|346
|7
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|21
|1:40.095
|0.693
|0.012
|170.010
|346
|8
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|18
|1:40.123
|0.721
|0.028
|169.962
|343
|9
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|20
|1:40.126
|0.724
|0.003
|169.957
|349
|10
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|20
|1:40.204
|0.802
|0.078
|169.825
|340
|11
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|18
|1:40.237
|0.835
|0.033
|169.769
|345
|12
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|19
|1:40.256
|0.854
|0.019
|169.737
|341
|13
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|16
|1:40.346
|0.944
|0.090
|169.585
|342
|14
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|18
|1:40.428
|1.026
|0.082
|169.446
|346
|15
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|18
|1:40.448
|1.046
|0.020
|169.413
|343
|16
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|19
|1:40.650
|1.248
|0.202
|169.073
|348
|17
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|19
|1:40.752
|1.350
|0.102
|168.901
|348
|18
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|19
|1:40.785
|1.383
|0.033
|168.846
|345
|19
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|20
|1:40.821
|1.419
|0.036
|168.786
|345
|20
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|19
|1:40.871
|1.469
|0.050
|168.702
|343
|21
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|20
|1:40.943
|1.541
|0.072
|168.582
|341
|22
|51
|ميكيلي بيرو
|دوكاتي
|16
|1:41.051
|1.649
|0.108
|168.402
|340
|23
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|15
|1:41.074
|1.672
|0.023
|168.363
|345
|24
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|18
|1:42.074
|2.672
|1.000
|166.714
|341
|25
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|18
|1:42.286
|2.884
|0.212
|166.368
|339
موتو جي بي: رينز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برشلونة
موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يكسر الزمن القياسي ليبقى في الصدارة في التجارب الثالثة في برشلونة