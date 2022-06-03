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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية

تقدّم أليكس إسبارغارو ثنائيّة فريقه أبريليا في نهاية التجارب الحرّة الثانية لجائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي بعد سيطرته الكاملة عليها.

موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية

وضع ماركو بيزيكي درّاج فريق "في.آر46" المعيار مبكّرًا في الحصّة على متن درّاجة دوكاتي من العام الماضي بعد تسجيله 1:40.577 دقيقة.

وبقي الوضع ثابتًا إلى حين انتصاف الحصّة عندما أصبح أليكس إسبارغارو أوّل من يكسر أفضل أزمنة الحصّة الأولى الذي سجّله أليكس رينز.

إذ أنّ درّاج أبريليا سجّل حينها 1:40.067 دقيقة، وبقي ذلك الزمن قائمًا إلى حين دخول الدقائق الأخيرة، حيث كان زميله مافيريك فينياليس أوّل من ينتقل إلى إطارات "سوفت" في هذا اليوم.

وكسر فينياليس حاجز الـ 100 ثانية عبر تسجيله 1:39.884 دقيقة، وحسّنه في التالية ليُصبح 1:39.705 دقيقة.

ولدى انتقال البقيّة كذلك إلى الإطارات الليّنة فقد حسم إسبارغارو المنافسة بشكلٍ قاطع عبر تسجيله 1:39.402 دقيقة ليضمن صدارة اليوم ويتقدّم بـ 0.303 ثانية على زميله فينياليس.

وأكمل إنيا باستيانيني ترتيب الثلاثة الأوائل لصالج غريسيني دوكاتي، بينما تواجد فرانشيسكو بانيايا خلفه مباشرة.

وتعافى خورخي مارتن من حادثه في الحصّة الأولى ليُكمل اليوم كخامس أسرع الدرّاجين، بالرغم من أنّه كان على بُعد 0.587 ثانية عن أفضل أزمنة إسبارغارو، بينما كان براد بيندر في المركز السادس بـ 1:40.083 دقيقة.

وذهب المركز السابع إلى جاك ميلر على متن درّاجة دوكاتي المصنعيّة الثانية، وتقدّم الأسترالي على حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي يُواجه فارقًا شاسعًا لتقليصه مع الصدارة.

وأكمل رينز درّاج سوزوكي وموربيديللي ترتيب العشرة الأوائل، حيث كانت هذه من بين الحصص القليلة التي تتواجد فيها درّاجتا ياماها معًا ضمن العشرة الأوائل هذا الموسم.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 19 1:39.402     171.195 349
2 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 19 1:39.705 0.303 0.303 170.675 347
3 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 18 1:39.890 0.488 0.185 170.359 347
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:39.950 0.548 0.060 170.257 347
5 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 18 1:39.989 0.587 0.039 170.190 343
6 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:40.083 0.681 0.094 170.030 346
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 21 1:40.095 0.693 0.012 170.010 346
8 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 1:40.123 0.721 0.028 169.962 343
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:40.126 0.724 0.003 169.957 349
10 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:40.204 0.802 0.078 169.825 340
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:40.237 0.835 0.033 169.769 345
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:40.256 0.854 0.019 169.737 341
13 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 16 1:40.346 0.944 0.090 169.585 342
14 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 18 1:40.428 1.026 0.082 169.446 346
15 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:40.448 1.046 0.020 169.413 343
16 36 Spain جوان مير سوزوكي 19 1:40.650 1.248 0.202 169.073 348
17 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:40.752 1.350 0.102 168.901 348
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:40.785 1.383 0.033 168.846 345
19 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:40.821 1.419 0.036 168.786 345
20 40 South Africa دارين بيندر ياماها 19 1:40.871 1.469 0.050 168.702 343
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 1:40.943 1.541 0.072 168.582 341
22 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 16 1:41.051 1.649 0.108 168.402 340
23 6 Germany ستيفان برادل هوندا 15 1:41.074 1.672 0.023 168.363 345
24 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 18 1:42.074 2.672 1.000 166.714 341
25 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 18 1:42.286 2.884 0.212 166.368 339
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