موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية في الأرجنتين

تمكّن أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس من التقدّم على زمن ناكاغامي من الحصّة الأولى مع انتصاف الحصّة، وذلك في ظّل الجدول الزمني الضيّق أمام الدرّاجين للتحضير للتصفيات والسباق.

وعاد ثنائيّ أبريليا إثر ذلك لتحسين زمنيهما مُحافظَين على الصدارة، لكنّهما اقتربا أكثر من حاجز الـ 1:38 دقيقة، وذلك بعد تسجيل إسبارغارو لـ 1:38.244 دقيقة مع بقاء رُبع ساعة على النهاية.

وبدأت ألاعيب الحصول على عامل السحب إثر ذلك، حيث اصطفّ الكثير من الدرّاجين خلف بعضهم في المقطع الأخير تحضيرًا للفّات الأخيرة السريعة ومحاولة الظفر بعبورٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

ودفع ذلك فرانشيسكو بانيايا للتذمّر قبل أن يتجاوز الجميع ويبدأ لفّة جديدة، قبل أن يكبح إثر تجاوزه المنعطف الأوّل ويتخلّص من الآخرين خلفه.

لكنّ أحدًا لم يتمكّن من مجاراة ثنائيّ أبريليا في النهاية في الأمام، وكان جاك ميلر أقرب منافسيهما في المركز الثالث لصالح دوكاتي.

وحلّ حامل اللقب فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام براد بيندر.

أمّا أليكس رينز فقد تواجد في المركز السادس مباشرة أمام زميله في سوزوكي جوان مير.

وذهب المركز الثامن إلى خورخي مارتن الذي تقدّم على يوهان زاركو، في حين تمكّن لوكا ماريني من خطف المركز العاشر في الرقم الأخير لصالح فريق روسي.

نتيجة الحصّة: