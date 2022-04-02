موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية في الأرجنتين
قدّم فريق أبريليا أداءً لافتًا في التجارب الحرّة الثانية من جائزة الأرجنتين الكبرى للموتو جي بي بعد تواجد درّاجيه أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس في الصدارة.
تمكّن أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس من التقدّم على زمن ناكاغامي من الحصّة الأولى مع انتصاف الحصّة، وذلك في ظّل الجدول الزمني الضيّق أمام الدرّاجين للتحضير للتصفيات والسباق.
وعاد ثنائيّ أبريليا إثر ذلك لتحسين زمنيهما مُحافظَين على الصدارة، لكنّهما اقتربا أكثر من حاجز الـ 1:38 دقيقة، وذلك بعد تسجيل إسبارغارو لـ 1:38.244 دقيقة مع بقاء رُبع ساعة على النهاية.
وبدأت ألاعيب الحصول على عامل السحب إثر ذلك، حيث اصطفّ الكثير من الدرّاجين خلف بعضهم في المقطع الأخير تحضيرًا للفّات الأخيرة السريعة ومحاولة الظفر بعبورٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.
ودفع ذلك فرانشيسكو بانيايا للتذمّر قبل أن يتجاوز الجميع ويبدأ لفّة جديدة، قبل أن يكبح إثر تجاوزه المنعطف الأوّل ويتخلّص من الآخرين خلفه.
لكنّ أحدًا لم يتمكّن من مجاراة ثنائيّ أبريليا في النهاية في الأمام، وكان جاك ميلر أقرب منافسيهما في المركز الثالث لصالح دوكاتي.
وحلّ حامل اللقب فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام براد بيندر.
أمّا أليكس رينز فقد تواجد في المركز السادس مباشرة أمام زميله في سوزوكي جوان مير.
وذهب المركز الثامن إلى خورخي مارتن الذي تقدّم على يوهان زاركو، في حين تمكّن لوكا ماريني من خطف المركز العاشر في الرقم الأخير لصالح فريق روسي.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|18
|1:38.244
|176.108
|2
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|21
|1:38.454
|0.210
|0.210
|175.732
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|22
|1:38.463
|0.219
|0.009
|175.716
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|26
|1:38.471
|0.227
|0.008
|175.702
|5
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|22
|1:38.548
|0.304
|0.077
|175.565
|6
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|27
|1:38.619
|0.375
|0.071
|175.438
|7
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|23
|1:38.626
|0.382
|0.007
|175.426
|8
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|23
|1:38.704
|0.460
|0.078
|175.287
|9
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|25
|1:38.797
|0.553
|0.093
|175.122
|10
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|24
|1:38.915
|0.671
|0.118
|174.913
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|25
|1:38.924
|0.680
|0.009
|174.897
|12
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|23
|1:38.943
|0.699
|0.019
|174.864
|13
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|24
|1:38.951
|0.707
|0.008
|174.850
|14
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|23
|1:38.959
|0.715
|0.008
|174.836
|15
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|21
|1:38.973
|0.729
|0.014
|174.811
|16
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|20
|1:38.985
|0.741
|0.012
|174.790
|17
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|21
|1:39.178
|0.934
|0.193
|174.449
|18
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|17
|1:39.503
|1.259
|0.325
|173.880
|19
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|24
|1:39.553
|1.309
|0.050
|173.792
|20
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|22
|1:39.600
|1.356
|0.047
|173.710
|21
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|25
|1:39.749
|1.505
|0.149
|173.451
|22
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|25
|1:39.940
|1.696
|0.191
|173.119
|23
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|20
|1:40.040
|1.796
|0.100
|172.946
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|17
|1:40.078
|1.834
|0.038
|172.881
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