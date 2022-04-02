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موتو جي بي / جائزة الأرجنتين الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية في الأرجنتين

قدّم فريق أبريليا أداءً لافتًا في التجارب الحرّة الثانية من جائزة الأرجنتين الكبرى للموتو جي بي بعد تواجد درّاجيه أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس في الصدارة.

موتو جي بي: إسبارغارو يتقدّم ثنائيّة أبريليا في التجارب الحرّة الثانية في الأرجنتين

تمكّن أليكس إسبارغارو ومافيريك فينياليس من التقدّم على زمن ناكاغامي من الحصّة الأولى مع انتصاف الحصّة، وذلك في ظّل الجدول الزمني الضيّق أمام الدرّاجين للتحضير للتصفيات والسباق.

وعاد ثنائيّ أبريليا إثر ذلك لتحسين زمنيهما مُحافظَين على الصدارة، لكنّهما اقتربا أكثر من حاجز الـ 1:38 دقيقة، وذلك بعد تسجيل إسبارغارو لـ 1:38.244 دقيقة مع بقاء رُبع ساعة على النهاية.

وبدأت ألاعيب الحصول على عامل السحب إثر ذلك، حيث اصطفّ الكثير من الدرّاجين خلف بعضهم في المقطع الأخير تحضيرًا للفّات الأخيرة السريعة ومحاولة الظفر بعبورٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

ودفع ذلك فرانشيسكو بانيايا للتذمّر قبل أن يتجاوز الجميع ويبدأ لفّة جديدة، قبل أن يكبح إثر تجاوزه المنعطف الأوّل ويتخلّص من الآخرين خلفه.

لكنّ أحدًا لم يتمكّن من مجاراة ثنائيّ أبريليا في النهاية في الأمام، وكان جاك ميلر أقرب منافسيهما في المركز الثالث لصالح دوكاتي.

وحلّ حامل اللقب فابيو كوارتارارو في المركز الرابع أمام براد بيندر.

أمّا أليكس رينز فقد تواجد في المركز السادس مباشرة أمام زميله في سوزوكي جوان مير.

وذهب المركز الثامن إلى خورخي مارتن الذي تقدّم على يوهان زاركو، في حين تمكّن لوكا ماريني من خطف المركز العاشر في الرقم الأخير لصالح فريق روسي.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:38.244     176.108
2 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 21 1:38.454 0.210 0.210 175.732
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 1:38.463 0.219 0.009 175.716
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 26 1:38.471 0.227 0.008 175.702
5 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 1:38.548 0.304 0.077 175.565
6 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 1:38.619 0.375 0.071 175.438
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 23 1:38.626 0.382 0.007 175.426
8 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 23 1:38.704 0.460 0.078 175.287
9 5 France يوهان زاركو دوكاتي 25 1:38.797 0.553 0.093 175.122
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 24 1:38.915 0.671 0.118 174.913
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 25 1:38.924 0.680 0.009 174.897
12 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 23 1:38.943 0.699 0.019 174.864
13 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 24 1:38.951 0.707 0.008 174.850
14 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 1:38.959 0.715 0.008 174.836
15 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:38.973 0.729 0.014 174.811
16 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 1:38.985 0.741 0.012 174.790
17 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 21 1:39.178 0.934 0.193 174.449
18 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 17 1:39.503 1.259 0.325 173.880
19 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 1:39.553 1.309 0.050 173.792
20 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 22 1:39.600 1.356 0.047 173.710
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 25 1:39.749 1.505 0.149 173.451
22 6 Germany ستيفان برادل هوندا 25 1:39.940 1.696 0.191 173.119
23 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 1:40.040 1.796 0.100 172.946
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 17 1:40.078 1.834 0.038 172.881
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