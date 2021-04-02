موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
159 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي / جائزة الدوحة الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

سجّل أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى بفارقٍ طفيف عن أليكس رينز درّاج سوزوكي وذلك ضمن جائزة الدوحة الكبرى للموتو جي بي.

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

بشكلٍ مماثلٍ للأسبوع الماضي فإنّ فرانكو موربيديللي تمتّع بوتيرة جيّدة منذ البداية على صعيد اللفّة الواحدة.

وسجّل الإيطالي توقيتًا وقدره 1:55.125 دقيقة مع نهاية سلسلة اللفّات المبكّرة على متن درّاجته بيتروناس ياماها.

وعاد الدرّاجون لتحسين أزمنتهم في الدقائق الأخير، حيث تقدّم فينياليس الفائز بسباق نهاية الأسبوع الماضي إلى المركز الأوّل بفارق 0.030 مع بقاء 6 دقائق على النهاية.

وتلاه أليكس إسبارغارو إثر ذلك بفارق عُشرين من الثانية وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 115 ثانية.

لكنّ فينياليس عاد لانتزاع الصدارة منه لكن لفترة وجيزة كون إسبارغارو انتزع المركز الأوّل وضمن الصدارة بـ 1:54.779 دقيقة.

وبشكلٍ مفاجئ فقد نجح أليكس رينز في خطف المركز الثاني بفارق 0.060 ثانية، بينما انتهى المطاف بفينياليس ثالثًا.

وتواجد الناشئ خورخي مارتن في المركز الرابع أمام موربيديللي.

أما المركز السادس فقد كان من نصيب دانيلو بيتروشي الذي تقدّم على فابيو كوارتارارو درّاج ياماها الآخر.

وبدت سوزوكي أفضل حالًا مع بداية نهاية هذا الأسبوع بشكلٍ عام، حيث تواجد حامل اللقب جوان مير في المركز الثامن مباشرة أمام ستيفان برادل الذي كان أفضل درّاجي هوندا، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 12 1:54.779     168.741 347
2 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 15 1:54.839 0.060 0.060 168.653 347
3 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 15 1:54.864 0.085 0.025 168.616 342
4 89 Spain جورج مارتن دوكاتي 15 1:55.019 0.240 0.155 168.389 351
5 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 11 1:55.125 0.346 0.106 168.234 341
6 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 15 1:55.263 0.484 0.138 168.033 345
7 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 1:55.303 0.524 0.040 167.974 341
8 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 1:55.349 0.570 0.046 167.907 343
9 6 Germany ستيفان برادل هوندا 18 1:55.393 0.614 0.044 167.843 349
10 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:55.448 0.669 0.055 167.763 347
11 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 16 1:55.454 0.675 0.006 167.755 347
12 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 19 1:55.507 0.728 0.053 167.678 351
13 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 18 1:55.597 0.818 0.090 167.547 346
14 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 1:55.677 0.898 0.080 167.431 348
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 16 1:55.770 0.991 0.093 167.297 341
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 1:55.846 1.067 0.076 167.187 349
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 17 1:55.925 1.146 0.079 167.073 347
18 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 14 1:55.984 1.205 0.059 166.988 350
19 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 17 1:56.023 1.244 0.039 166.932 348
20 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 15 1:56.119 1.340 0.096 166.794 348
21 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 16 1:56.561 1.782 0.442 166.161 340
22 5 France يوهان زاركو دوكاتي 9 1:56.743 1.964 0.182 165.902 352
المشاركات
التعليقات
روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

المقال السابق

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الدوحة الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

2
فورمولا 1

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

3
فورمولا 1

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

4
فورمولا 1

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

23س
5
فورمولا 1

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

أحدث الأخبار
موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا
موتو جي بي

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا

01-04-2021
مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021
موتو جي بي

مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021

31-03-2021
فينياليس يشعر أنّ ياماها قد "عادت من جديد" بعد فوزه في قطر
موتو جي بي

فينياليس يشعر أنّ ياماها قد "عادت من جديد" بعد فوزه في قطر

30-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

الأكثر شعبية اليوم

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: ألفا روميو استعادت مركزها ضمن خطّ الوسط

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شوماخر: خطأ الإطارات الباردة سيلازمني لفترة طويلة

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

توست: محرّك هوندا للفورمولا واحد "قريبٌ جدًا" من مرسيدس الآن

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

أحدث الأخبار

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إسبارغارو "غاضب" بنتيجة سباقه الأوّل "الرائع" مع هوندا

مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

مدير أعمال دوفيزيوزو لا يتوقّع عودته لسباقات الموتو جي بي مع أبريليا في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.