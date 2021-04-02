موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

بشكلٍ مماثلٍ للأسبوع الماضي فإنّ فرانكو موربيديللي تمتّع بوتيرة جيّدة منذ البداية على صعيد اللفّة الواحدة.

وسجّل الإيطالي توقيتًا وقدره 1:55.125 دقيقة مع نهاية سلسلة اللفّات المبكّرة على متن درّاجته بيتروناس ياماها.

وعاد الدرّاجون لتحسين أزمنتهم في الدقائق الأخير، حيث تقدّم فينياليس الفائز بسباق نهاية الأسبوع الماضي إلى المركز الأوّل بفارق 0.030 مع بقاء 6 دقائق على النهاية.

وتلاه أليكس إسبارغارو إثر ذلك بفارق عُشرين من الثانية وكان أوّل من يكسر حاجز الـ 115 ثانية.

لكنّ فينياليس عاد لانتزاع الصدارة منه لكن لفترة وجيزة كون إسبارغارو انتزع المركز الأوّل وضمن الصدارة بـ 1:54.779 دقيقة.

وبشكلٍ مفاجئ فقد نجح أليكس رينز في خطف المركز الثاني بفارق 0.060 ثانية، بينما انتهى المطاف بفينياليس ثالثًا.

وتواجد الناشئ خورخي مارتن في المركز الرابع أمام موربيديللي.

أما المركز السادس فقد كان من نصيب دانيلو بيتروشي الذي تقدّم على فابيو كوارتارارو درّاج ياماها الآخر.

وبدت سوزوكي أفضل حالًا مع بداية نهاية هذا الأسبوع بشكلٍ عام، حيث تواجد حامل اللقب جوان مير في المركز الثامن مباشرة أمام ستيفان برادل الذي كان أفضل درّاجي هوندا، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: