موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر

كان من المفترض أن تنطلق التجارب الشتويّة في فبراير في ماليزيا، لكنّ تفاقم الوضع الوبائيّ هناك دفع الموتو جي بي لإلغاء التجارب وتقليصها إلى خمسة أيّام في قطر في مارس الجاري.

وواجه الدرّاجون رياحًا قويّة في اليوم الافتتاحيّ على حلبة لوسيل الدوليّة، وبالنظر إلى سوء الظروف فإنّ تسعة درّاجين فقط دخلوا المسار خلال أوّل ساعة.

ووضع ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام المعيار مبكّرًا بـ 1:57.707 دقيقة، لكنّ بول إسبارغارو المنضمّ إلى هوندا بدأ بالتعوّد على درّاجته الجديدة تدريجيًا وتقدّم على البرتغالي نحو الصدارة بالدخول إلى الساعة الثانية.

وتداول العديد من الدرّاجين الآخرين على الصدارة إلى أن سجّل أليكس إسبارغارو 1:54.678 دقيقة ليضمن المركز الأوّل لصالح أبريليا.

وذهب المركز الثاني إلى ستيفان برادل درّاج اختبارات هوندا المشارك مكان مارك ماركيز الذي لم يعد من الإصابة بعد.

أمّا بطل الموسم المنقضي جوان مير فقد حلّ ثالثًا على متن درّاجته سوزوكي أمام جاك ميلر درّاج دوكاتي الذي اختبر عدّة خصائص انسيابيّة.

وتقدّم الأسترالي على أوليفيرا ويوهان زاركو، بينما كان فرانكو موربيديلي أسرع درّاجي ياماها في المركز السابع على متن درّاجته المحدّثة قليلًا.

وكان أليكس رينز آخر من يدخل المسار اليوم السبت وحلّ ثامنًا متقدّمًا على مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها، وماركيز الأصغر الذي تعرّض لحادثٍ مبكّرًا لكنّه لم يُصب بأذى.