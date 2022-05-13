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موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في فرنسا

سجّل بول إسبارغارو درّاج هوندا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي، وذلك ضمن حصّة عرفت تغطية ثلث ثانية للعشرة الأوائل.

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في فرنسا

كاد ماركيز أن يقع مرّة أخرى، لكنّه أنقذ الموقف بأعجوبة وتمكّن من الإبقاء على نفسه على الدرّاجة.

في الأثناء كانت أغلب الأنظار موجّهة صوب فريق سوزوكي ودرّاجَيه أليكس رينز وجوان مير في ظلّ مواصلة الصانع الياباني مفاوضاته مع "دورنا سبورتس" بشأن المغادرة المبكّرة للبطولة.

وتعرّض ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام لحادث في النصف الثاني من الحصّة، وكان فرانشيسكو بانيايا خلفه مباشرة، وتمكّن درّاج دوكاتي من تفادي الاصطدام به.

وتتالت سلسلة تحسينات الأزمنة في الدقائق الأخيرة في ظلّ تنافسيّة العديد من الدرّاجين عبر تغطية أقلّ من عُشرين من الثانية للسبعة الأوائل، حيث آلت الصدارة في النهاية إلى بول إسبارغارو بتوقيت وقدره 1:31.771 دقيقة لصالح هوندا، حيث يحتاج هو الآخر لتقديم عروضٍ قويّة في ظلّ الضبابيّة المحيطة بمستقبله.

وحلّ رينز ثانيًا خلفه بفارق 0.109 ثانية، وتقدّم بـ 0.013 ثانية على بانيايا درّاج دوكاتي.

أمّا حامل اللقب والبطل المحلي فابيو كوارتارارو فقد تواجد في المركز الرابع متقدّمًا على أليكس إسبارغارو ومير.

وذهب المركز السابع إلى جوان مير الذي كان على بُعد 0.190 ثانية عن الصدارة وهو ما يؤكّد تقارب العديد من الدرّاجين نهاية هذا الأسبوع.

وتواجد مافيريك فينياليس في المركز الثامن على متن درّاجة أبريليا الثانية، بينما أكمل يوهان زاركو ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 21 1:31.771     174.251
2 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:31.880 0.109 0.109 174.044
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1:31.893 0.122 0.013 174.019
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 23 1:31.912 0.141 0.019 173.983
5 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 21 1:31.933 0.162 0.021 173.944
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:31.942 0.171 0.009 173.927
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 1:31.961 0.190 0.019 173.891
8 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 1:32.078 0.307 0.117 173.670
9 5 France يوهان زاركو دوكاتي 23 1:32.112 0.341 0.034 173.606
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 19 1:32.128 0.357 0.016 173.575
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:32.165 0.394 0.037 173.506
12 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 18 1:32.255 0.484 0.090 173.336
13 93 Spain مارك ماركيز هوندا 21 1:32.266 0.495 0.011 173.316
14 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 21 1:32.491 0.720 0.225 172.894
15 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 21 1:32.674 0.903 0.183 172.553
16 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 21 1:32.736 0.965 0.062 172.437
17 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 22 1:32.755 0.984 0.019 172.402
18 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 23 1:32.756 0.985 0.001 172.400
19 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:32.762 0.991 0.006 172.389
20 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:32.937 1.166 0.175 172.064
21 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 13 1:33.021 1.250 0.084 171.909
22 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 19 1:33.302 1.531 0.281 171.391
23 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 15 1:34.151 2.380 0.849 169.846
24 40 South Africa دارين بيندر ياماها 19 1:34.624 2.853 0.473 168.997
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