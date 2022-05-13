موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في فرنسا
سجّل بول إسبارغارو درّاج هوندا الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي، وذلك ضمن حصّة عرفت تغطية ثلث ثانية للعشرة الأوائل.
كاد ماركيز أن يقع مرّة أخرى، لكنّه أنقذ الموقف بأعجوبة وتمكّن من الإبقاء على نفسه على الدرّاجة.
في الأثناء كانت أغلب الأنظار موجّهة صوب فريق سوزوكي ودرّاجَيه أليكس رينز وجوان مير في ظلّ مواصلة الصانع الياباني مفاوضاته مع "دورنا سبورتس" بشأن المغادرة المبكّرة للبطولة.
وتعرّض ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام لحادث في النصف الثاني من الحصّة، وكان فرانشيسكو بانيايا خلفه مباشرة، وتمكّن درّاج دوكاتي من تفادي الاصطدام به.
وتتالت سلسلة تحسينات الأزمنة في الدقائق الأخيرة في ظلّ تنافسيّة العديد من الدرّاجين عبر تغطية أقلّ من عُشرين من الثانية للسبعة الأوائل، حيث آلت الصدارة في النهاية إلى بول إسبارغارو بتوقيت وقدره 1:31.771 دقيقة لصالح هوندا، حيث يحتاج هو الآخر لتقديم عروضٍ قويّة في ظلّ الضبابيّة المحيطة بمستقبله.
وحلّ رينز ثانيًا خلفه بفارق 0.109 ثانية، وتقدّم بـ 0.013 ثانية على بانيايا درّاج دوكاتي.
أمّا حامل اللقب والبطل المحلي فابيو كوارتارارو فقد تواجد في المركز الرابع متقدّمًا على أليكس إسبارغارو ومير.
وذهب المركز السابع إلى جوان مير الذي كان على بُعد 0.190 ثانية عن الصدارة وهو ما يؤكّد تقارب العديد من الدرّاجين نهاية هذا الأسبوع.
وتواجد مافيريك فينياليس في المركز الثامن على متن درّاجة أبريليا الثانية، بينما أكمل يوهان زاركو ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|21
|1:31.771
|174.251
|2
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|21
|1:31.880
|0.109
|0.109
|174.044
|3
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|22
|1:31.893
|0.122
|0.013
|174.019
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|23
|1:31.912
|0.141
|0.019
|173.983
|5
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|21
|1:31.933
|0.162
|0.021
|173.944
|6
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|21
|1:31.942
|0.171
|0.009
|173.927
|7
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|22
|1:31.961
|0.190
|0.019
|173.891
|8
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|20
|1:32.078
|0.307
|0.117
|173.670
|9
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|23
|1:32.112
|0.341
|0.034
|173.606
|10
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|19
|1:32.128
|0.357
|0.016
|173.575
|11
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|21
|1:32.165
|0.394
|0.037
|173.506
|12
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|18
|1:32.255
|0.484
|0.090
|173.336
|13
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|21
|1:32.266
|0.495
|0.011
|173.316
|14
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|21
|1:32.491
|0.720
|0.225
|172.894
|15
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|21
|1:32.674
|0.903
|0.183
|172.553
|16
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|ياماها
|21
|1:32.736
|0.965
|0.062
|172.437
|17
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|22
|1:32.755
|0.984
|0.019
|172.402
|18
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|23
|1:32.756
|0.985
|0.001
|172.400
|19
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|21
|1:32.762
|0.991
|0.006
|172.389
|20
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|21
|1:32.937
|1.166
|0.175
|172.064
|21
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|13
|1:33.021
|1.250
|0.084
|171.909
|22
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|19
|1:33.302
|1.531
|0.281
|171.391
|23
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|15
|1:34.151
|2.380
|0.849
|169.846
|24
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|19
|1:34.624
|2.853
|0.473
|168.997
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