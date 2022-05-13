موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر التجارب الحرّة الأولى المتقاربة في فرنسا

كاد ماركيز أن يقع مرّة أخرى، لكنّه أنقذ الموقف بأعجوبة وتمكّن من الإبقاء على نفسه على الدرّاجة.

في الأثناء كانت أغلب الأنظار موجّهة صوب فريق سوزوكي ودرّاجَيه أليكس رينز وجوان مير في ظلّ مواصلة الصانع الياباني مفاوضاته مع "دورنا سبورتس" بشأن المغادرة المبكّرة للبطولة.

وتعرّض ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام لحادث في النصف الثاني من الحصّة، وكان فرانشيسكو بانيايا خلفه مباشرة، وتمكّن درّاج دوكاتي من تفادي الاصطدام به.

وتتالت سلسلة تحسينات الأزمنة في الدقائق الأخيرة في ظلّ تنافسيّة العديد من الدرّاجين عبر تغطية أقلّ من عُشرين من الثانية للسبعة الأوائل، حيث آلت الصدارة في النهاية إلى بول إسبارغارو بتوقيت وقدره 1:31.771 دقيقة لصالح هوندا، حيث يحتاج هو الآخر لتقديم عروضٍ قويّة في ظلّ الضبابيّة المحيطة بمستقبله.

وحلّ رينز ثانيًا خلفه بفارق 0.109 ثانية، وتقدّم بـ 0.013 ثانية على بانيايا درّاج دوكاتي.

أمّا حامل اللقب والبطل المحلي فابيو كوارتارارو فقد تواجد في المركز الرابع متقدّمًا على أليكس إسبارغارو ومير.

وذهب المركز السابع إلى جوان مير الذي كان على بُعد 0.190 ثانية عن الصدارة وهو ما يؤكّد تقارب العديد من الدرّاجين نهاية هذا الأسبوع.

وتواجد مافيريك فينياليس في المركز الثامن على متن درّاجة أبريليا الثانية، بينما أكمل يوهان زاركو ولوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: