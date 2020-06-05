موتو جي بي: أسبارغارو يتجه لمزاملة ماركيز في هوندا لموسم 2021

بدأ أسبارغارو بطل "موتو 2" لموسم 2013، مسيرته المهنية في موتو جي بي من موسم 2014 مع فريق "تيك ياماها 3" قبل الانتقال إلى "كاي تي ام" بدءاً من 2017.

وشدد "كاي تي ام" مؤخراً على رغبتها الاحتفاظ بخدماته بعد تكهنات ربطته بانتقال إلى دوكاتي على خلفية ترك أندريا دوفيزيوزو للفريق.

وسرت شائعات مؤخراً ربطت أسبارغارو بفريق هوندا المصنعيّ، لكنها بدت غير واقعية حينها نظراً للتكهنات بأن شقيق ماركيز الأصغر "أليكس"، سيجدد مع الفريق لموسم إضافي.

لكن، تغير الوضع وبات أسبارغارو يتجه نحو توقيع عقدٍ لموسمين مع هوندا، بعد أن أكد رحيله عن فريق "كاي تي ام" نهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه الخطوة كضربة إضافية لفريق "كاي تي ام" للموسم المقبل، إذ كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً أن خورخي مارتين يتجه لقطع علاقته بالفريق لينضم إلى براماك في 2021.

أما أليكس ماركيز الذي شدد سابقاً على رغبته بإثبات نفسه في هوندا قبل تمديد عقده، فمن المتوقع انتقاله إلى "أل سي آر".

لكن ذلك سيأتي على حساب كال كراتشلو أو تاكاكي ناكاغامي.

وكان أليكس أسبارغارو قد أكد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الأسبوع الماضي أنه قريب من إكمال صفقة مع أبريليا للموسم المقبل، بينما بات دانيلو بيتروشي يتجه ليصبح زميله بعد خسارة مقعده مع دوكاتي.

وعبرت أبريليا عن رغبتها الحفاظ بدراجها أندريا يانوني - الذي تعرض لإيقاف مؤقت - في حال تمّ استئناف تهمة تعاطيه المنشطات بنجاح.