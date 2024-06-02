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موتو جي بي جولة إيطاليا

موتو جي بي: إسبارغارو يتجه لأن يكون دراج الاختبار لدى هوندا في 2025

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن أليكس إسبارغارو يتجه لأن يكون دراج الاختبار الرسمي لدى هوندا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في 2025، وذلك بعد إعلان اعتزاله السباقات نهاية الموسم الجاري.

أليكس إسبارغارو، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أعلن إسبارغارو قُبيل جائزة كتالونيا الكبرى الأسبوع الماضي أنه سيعتزل السباقات نهاية موسم 2024، ليضع حدًا لمسيرة امتدت 20 عامًا في بادوك الموتو جي بي وتضمن 3 انتصارات في الفئة العليا مع أبريليا.

وقد صرّح الكتالوني بالفعل حينها أنه يقيّم إمكانية أن يكون دراج اختبار، بالنظر إلى ما يمتلكه من خبرة.

وبالرُغم من النجاح الذي تمتع به مع أبريليا، العلامة التي دافع عن ألوانها على مدار الأعوام الثمانية الأخيرة وسجل لها أولى انتصاراتها في الموتو جي بي، لكن إسبارغارو قد أوضح بأنه لن يكمل مسيرته مع العلامة الإيطالية.

حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن هوندا قريبة من إتمام صفقة للحصول على خدمات إسبارغارو كدراج اختبار لموسم 2025، ما يعدّ تحديًا كبيرًا أمام الإسباني بالنظر إلى معاناة فريق اتش آر سي خلال الأعوام الأخيرة. كما أنه من غير الواضح ما سيعنيه ذلك لدراج اختبار هوندا الحالي ستيفان برادل.

جديرٌ بالذكر أن هوندا قد حلت بالمركز الأخير في ترتيب الصانعين خلال آخر موسمين، كما خسرت مارك ماركيز لصالح غريسيني دوكاتي على إثر افتقارها للأداء.

فيما يتجه الفريق إلى السباق الرئيسي لجائزة إيطاليا الكبرى اليوم الأحد يقوده جوان مير في الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما لم يتمكن زميله المصنعي لوكا ماريني من تسجيل النقاط بعد.

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