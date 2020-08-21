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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا

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موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا
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حقّق بول إسبارغارو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثانية ليتفوّق على تاكاكي ناكاغامي ضمن جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي.

بعد الحادث الذي تعرّض له عند استئناف سباق جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، يسعى بول إسبارغارو رفقة فريقه المصنعيّ كاي تي ام إلى تحقيق نتيجة أفضل على أرض الصانع النمساوي هذا الأسبوع.

وتصدّر الإسباني المراحل الأولى من الحصّة عبر زمنٍ وقدره 1:24.301 دقيقة، قبل أن يُحسّنه بعُشرٍ من الثانية مع مرور 7 دقائق فقط من عمر الحصّة.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الأمام، إلى أن بدأت الأزمنة تتحسّن لاحقًا مع انطلاق الدرّاجين في استخدام الإطار الخلفيّ الليّن الجديد.

وحقّق أليكس رينز توقيتًا وقدره 1:24.122 دقيقة ليزيح إسبارغارو عن الصدارة.

لكنّ الأخير عاد لاحقًا لتقديم لفّات سريعة – كانت الأسرع في تجارب الجمعة – إذ بلغ أفضل تواقيته 1:23.638 دقيقة.

ونجح ناكاغامي في وضع درّاجة فريقه ال سي آر هوندا في المركز الثاني لكن بفارق 0.266 ثانية عن الصدارة، بينما أكمل جوان مير ترتيب ثلاثيّ الصدارة لصالح سوزوكي مواصلًا أداءه اللافت من الأسبوع الماضي.

وتقدّم مير على زميله رينز، بينما حل مافيريك فينياليس خامسًا أمام ميغيل أوليفيرا وفرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس.

أمّا أليكس إسبارغارور شقيق بول ودرّاج أبريليا فقد حلّ ثامنًا في الحصّة، بالرغم من أنّه لا يزال خارج العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج.

وأكمل براد بيندر درّاج كاي تي ام الآخر وإيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل.

من جانبه يتواجد فالنتينو روسي خارج العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج بعد أن أكمل الحصّة الثانية في المركز الـ 11 أمام أليكس ماركيز وكال كراتشلو.

بدوره لم يحظَ فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة بحصّة قويّة بعد ارتكابه للكثير من الأخطاء عند الكبح، ليتواجد هو الآخر خارج ترتيب العشرة الأوائل في الجدول المزدوج.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 22 1:23.638     185.858 309
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 23 1:23.904 0.266 0.266 185.268 309
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 22 1:23.907 0.269 0.003 185.262 305
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 21 1:24.009 0.371 0.102 185.037 310
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22 1:24.060 0.422 0.051 184.925 305
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 1:24.118 0.480 0.058 184.797 310
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 23 1:24.187 0.549 0.069 184.646 307
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:24.366 0.728 0.179 184.254 311
9 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:24.378 0.740 0.012 184.228 301
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:24.427 0.789 0.049 184.121 306
11 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 23 1:24.429 0.791 0.002 184.116 304
12 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 1:24.463 0.825 0.034 184.042 310
13 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 22 1:24.560 0.922 0.097 183.831 309
14 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 23 1:24.643 1.005 0.083 183.651 302
15 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 25 1:24.774 1.136 0.131 183.367 309
16 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 19 1:24.807 1.169 0.033 183.296 308
17 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 19 1:24.925 1.287 0.118 183.041 307
18 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 14 1:24.985 1.347 0.060 182.912 307
19 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 22 1:25.025 1.387 0.040 182.826 307
20 6 Germany ستيفان برادل هوندا 22 1:25.057 1.419 0.032 182.757 306
21 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 26 1:25.221 1.583 0.164 182.405 307
  5 France يوهان زاركو دوكاتي 0          
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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