موتو جي بي: إسبارغارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في النمسا

بعد الحادث الذي تعرّض له عند استئناف سباق جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، يسعى بول إسبارغارو رفقة فريقه المصنعيّ كاي تي ام إلى تحقيق نتيجة أفضل على أرض الصانع النمساوي هذا الأسبوع.

وتصدّر الإسباني المراحل الأولى من الحصّة عبر زمنٍ وقدره 1:24.301 دقيقة، قبل أن يُحسّنه بعُشرٍ من الثانية مع مرور 7 دقائق فقط من عمر الحصّة.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا في الأمام، إلى أن بدأت الأزمنة تتحسّن لاحقًا مع انطلاق الدرّاجين في استخدام الإطار الخلفيّ الليّن الجديد.

وحقّق أليكس رينز توقيتًا وقدره 1:24.122 دقيقة ليزيح إسبارغارو عن الصدارة.

لكنّ الأخير عاد لاحقًا لتقديم لفّات سريعة – كانت الأسرع في تجارب الجمعة – إذ بلغ أفضل تواقيته 1:23.638 دقيقة.

ونجح ناكاغامي في وضع درّاجة فريقه ال سي آر هوندا في المركز الثاني لكن بفارق 0.266 ثانية عن الصدارة، بينما أكمل جوان مير ترتيب ثلاثيّ الصدارة لصالح سوزوكي مواصلًا أداءه اللافت من الأسبوع الماضي.

وتقدّم مير على زميله رينز، بينما حل مافيريك فينياليس خامسًا أمام ميغيل أوليفيرا وفرانكو موربيديللي درّاج بيتروناس.

أمّا أليكس إسبارغارور شقيق بول ودرّاج أبريليا فقد حلّ ثامنًا في الحصّة، بالرغم من أنّه لا يزال خارج العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج.

وأكمل براد بيندر درّاج كاي تي ام الآخر وإيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل.

من جانبه يتواجد فالنتينو روسي خارج العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج بعد أن أكمل الحصّة الثانية في المركز الـ 11 أمام أليكس ماركيز وكال كراتشلو.

بدوره لم يحظَ فابيو كوارتارارو متصدّر ترتيب البطولة بحصّة قويّة بعد ارتكابه للكثير من الأخطاء عند الكبح، ليتواجد هو الآخر خارج ترتيب العشرة الأوائل في الجدول المزدوج.

نتيجة الحصّة: