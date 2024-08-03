موتو جي بي: إسبارغارو دراج أبريليا يباغت دوكاتي ويحرز البول بوزيشن في سيلفرستون

أحرز أليكس إسبارغارو البول بوزيشن لصالح أبريليا في جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، متفوقًا على دراجتي دوكاتي المصنعيتين مع فرانشيسكو بانيايا وإينيا باستيانيني.

سجّل إسبارغارو زمنًا مدهشًا بلغ دقيقة و57.309 ثانية في اللحظات الأخيرة من حصة التصفيات، مستفيدًا من المشاكل المتأخرة التي طالت كل من بانيايا وباستيانيني ليضع نفسه في أفضل مركز لتكرار فوزه في سيلفرستون في 2023.

خورخي مارتن تأهّل رابعًا على متن دراجة براماك دوكاتي، بينما حل مارك ماركيز درّاج غريسيني سابعًا.

وبالعودة إلى مجريات التجارب التأهيلية، فبمجرد أن انطلق القسم الثاني من التصفيات، كان بانيايا أول من كسر حاجز الدقيقة و58 ثانية، قبل أن يكسر الرقم القياسي للحلبة في المحاولة التالية مسجلًا دقيقة و57.517 ثانية.

وقد تواجد باستيانيني خلفه في ثنائية لدوكاتي بزمن بلغ دقيقة و57.693 ثانية، وأمام مارتن الذي تصدّر كل الحصص قبل التصفيات.

فيما كان إسبارغارو رابعًا بعد المحاولات الأولى متأخرًا خلف ثلاثي دوكاتي. مع ذلك، بدأت المشاكل تضرب دوكاتي في المحاولات التالية، حيث تعين على بانيايا التخلي عن لفته السريعة بعد أن علقت بعض الأشلاء بحاجب الرؤية الخاص به، ومن ثم أبطأ باستيانيني وترك الدراجات الأخرى تمر خلال لفته على إثر إحباطه من حجزه خلف الدراجات في الأمام.

وقد سمح ذلك لإسبارغارو بالتقدم أمام دراجات دوكاتي ليحرز البول بوزيشن الأول له هذا الموسم، بفارق عشرين من الثانية أمام بانيايا.

المركز الخامس على شبكة الانطلاق ذهب إلى إلى أليكس ماركيز متقدمًا على براد بيندر دراج كاي تي ام.

مافيريك فينيالي اكتفى بالمركز الثامن أمام بيدرو أكوستا وفابيو دي جيانانتونيو.

شبكة الانطلاق: