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تقرير التجارب التأهيليّة
موتو جي بي جائزة بريطانيا الكبرى

موتو جي بي: إسبارغارو دراج أبريليا يباغت دوكاتي ويحرز البول بوزيشن في سيلفرستون

حرم إسبارغارو دوكاتي من البول بوزيشن لينطلق أولًا على متن دراجة أبريليا في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في الموتو جي بي.

أليكس أسبارغارو، أبريليا

أليكس أسبارغارو، أبريليا

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أحرز أليكس إسبارغارو البول بوزيشن لصالح أبريليا في جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، متفوقًا على دراجتي دوكاتي المصنعيتين مع فرانشيسكو بانيايا وإينيا باستيانيني.

سجّل إسبارغارو زمنًا مدهشًا بلغ دقيقة و57.309 ثانية في اللحظات الأخيرة من حصة التصفيات، مستفيدًا من المشاكل المتأخرة التي طالت كل من بانيايا وباستيانيني ليضع نفسه في أفضل مركز لتكرار فوزه في سيلفرستون في 2023.

خورخي مارتن تأهّل رابعًا على متن دراجة براماك دوكاتي، بينما حل مارك ماركيز درّاج غريسيني سابعًا.

وبالعودة إلى مجريات التجارب التأهيلية، فبمجرد أن انطلق القسم الثاني من التصفيات، كان بانيايا أول من كسر حاجز الدقيقة و58 ثانية، قبل أن يكسر الرقم القياسي للحلبة في المحاولة التالية مسجلًا دقيقة و57.517 ثانية.

وقد تواجد باستيانيني خلفه في ثنائية لدوكاتي بزمن بلغ دقيقة و57.693 ثانية، وأمام مارتن الذي تصدّر كل الحصص قبل التصفيات.

فيما كان إسبارغارو رابعًا بعد المحاولات الأولى متأخرًا خلف ثلاثي دوكاتي. مع ذلك، بدأت المشاكل تضرب دوكاتي في المحاولات التالية، حيث تعين على بانيايا التخلي عن لفته السريعة بعد أن علقت بعض الأشلاء بحاجب الرؤية الخاص به، ومن ثم أبطأ باستيانيني وترك الدراجات الأخرى تمر خلال لفته على إثر إحباطه من حجزه خلف الدراجات في الأمام.

وقد سمح ذلك لإسبارغارو بالتقدم أمام دراجات دوكاتي ليحرز البول بوزيشن الأول له هذا الموسم، بفارق عشرين من الثانية أمام بانيايا.

المركز الخامس على شبكة الانطلاق ذهب إلى إلى أليكس ماركيز متقدمًا على براد بيندر دراج كاي تي ام.

مافيريك فينيالي اكتفى بالمركز الثامن أمام بيدرو أكوستا وفابيو دي جيانانتونيو.

شبكة الانطلاق:

المركز الدراج # الدراجة التوقيت كم/س
1 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia

1:57.309

 180.784
2 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati

+0.208

1:57.517

 180.464
3 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati

+0.384

1:57.693

 180.194
4 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati

+0.425

1:57.734

 180.131
5 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati

+0.508

1:57.817

 180.004
6 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM

+0.641

1:57.950

 179.801
7 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati

+0.789

1:58.098

 179.576
8 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia

+0.828

1:58.137

 179.517
9 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM

+1.003

1:58.312

 179.251
10 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati

+1.062

1:58.371

 179.162
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM

+1.427

1:58.736

 178.611
12 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati

+2.362

1:59.671

 177.215
13 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati

+1.290

1:58.599

 178.817
14 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia

+1.299

1:58.608

 178.804
15 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia

+1.346

1:58.655

 178.733
16 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda

+1.421

1:58.730

 178.620

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