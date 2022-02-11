موتو جي بي: إسبارغارو الأسرع في اليوم الأوّل من تجارب مانداليكا بعد مشاكل الحلبة

تسبّبت الأمطار الغزيرة وأعمال البناء حول الحلبة في جعل المسار متّسخًا بشكلٍ كارثي.

وتوقّفت الحصّة بعد مرور ساعة بسبب الظروف السيّئة للمسار، وبعد عمليّة تنظيف مطوّلة دامت 90 دقيقة، استؤنفت الأحداث مجدّدًا.

والتقت مجموعة من الدرّاجين بإدارة السباق ومسؤول السلامة فرانكو أونسيني للتباحث في المشاكل، لكنّ الأزمنة تحسّنت في النهاية مع تقدّم اليوم، بالرغم من إضافة 45 دقيقة إلى زمن الحصّة في النهاية لتعويض جزء من التوقّف المطوّل.

ومع تحسّن حالة المسار فقد كان الدرّاجون قادرين على الانتقال من إطارات الأمطار إلى الإطارات الملساء وهو ما ساعد على تحسّن الأزمنة بنسقٍ سريع.

لكنّ إسبارغارو فقط كان قادرًا على كسر الزمن القياسيّ الحالي لدرّاجات بطولة السوبر بايك مُسجّلًا 1:32.466 دقيقة ضمن لفّته الـ 68 من أصل 69 وذلك على متن درّاجة هوندا المعدّلة بشكلٍ جذري.

وتقدّم الإسباني على شقيقه أليكس درّاج أبريليا بفارق 0.471 ثانية، في حين قفز براد بيندر إلى المركز الثالث لصالح كاي تي ام.

وحلّ أليكس رينز رابعًا أمام حامل اللقب فابيو كوارتارارو درّاج ياماها. وتواجد جاك ميلر درّاج دوكاتي خلفه بـ 0.006 ثانية في المركز السادس، بينما تقدّم مافيريك فينياليس على درّاج سوزوكي الثاني جوان مير، في حين أكمل أندريا دوفيزيوزو وخورخي مارتن ترتيب العشرة الأوائل.

وكان مارك ماركيز قد تصدّر الترتيب في مرحلة ما، لكنّه تراجع في النهاية ليكتفي بالمركز الـ 17 على متن درّاجة هوندا على بُعد 1.3 ثانية عن الصدارة.

ترتيب العشرة الأوائل:

المركز الدرّاج الدرّاجة التوقيت/الفارق 1 بول إسبارغارو هوندا 1:22.446 2 أليكس إسبارغارو أبريليا +0.471 3 براد بيندر كاي تي ام +0.477 4 أليكس رينز سوزوكي +0.592 5 فابيو كوارتارارو ياماها +0.642 6 جاك ميلر دوكاتي +0.648 7 مافيريك فينياليس أبريليا +0.681 8 جوان مير سوزوكي +0.778 9 أندريا دوفيزيوزو ياماها +0.779 10 خورخي مارتن دوكاتي +0.892