موتو جي بي: إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

بالرُغم من برودة سطح المسار في بداية الحصة، إلا أن النصف الأول شهد تحسين الدراجين لأزمنتهم.

وكانت الصدارة المبدئية من نصيب بول إسبارغارو درّاج هوندا مع دقيقة و31.908 ثانية، قبل أن يُطيح به شقيقه أليكس مع دقيقة 31.544 ثانية ويتصدر الأزمنة الفردية، ما وضعه في المركز التاسع الإجمالي.

وواصل إسبارغارو تقدمه في التجارب الثالثة عندما تقدم إلى المركز السادس في جدول الأزمنة المجمعة مع دقيقة و31.405 ثانية.

ومع بقاء 21 دقيقة على نهاية الحصة، حسّن دراج أبريليا زمنه مرة أخرى مع دقيقة و30.952 ثانية وتقدم إلى المركز الثالث الإجمالي، بينما تواجد تاكاكي ناكاغامي خلفه مباشرة بفارق 0.001 ثانية في المركز الرابع الإجمالي.

ومع بقاء 15 دقيقة على النهاية، بات براد بيندر دراج "كاي تي ام" ثالث من يتواجد داخل العشرة الأوائل ليحسن مركزه في الأزمنة المجمعة ويتقدم إلى المركز الثامن، قبل أن يقفز فرانكو موربيديللي إلى المركز الخامس مع دقيقة و30.993 ثانية - في الوقت الذي غطّت فيه الستة الأوائل في هذه المرحلة 0.068 ثانية فقط.

فيما تناوب كل من جوان مير وجاك ميلر على صدارة الحصة، حيث كان الأخير الأسرع مع دقيقة و30.547 ثانية قبل أن يسجّل أليكس إسبارغارو دقيقة و30.529 ثانية.

وقد أكمل موربيديللي الثلاثة الأوائل في الحصة لصالح ياماها أمام فرانشيسكو بانيايا وجورج مارتين.

بينما كان مير درّاج سوزوكي الوحيد الذي عبر مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعد حلوله سادسًا في التجارب الثالثة.

روسي - الذي يخوض مشاركته الأخيرة في الموتو جي بي - استعان بعامل السحب من بانيايا ليسجّل دقيقة و30.825 ثانية ويتواجد بالمركز العاشر ويعبر مباشرة كذلك إلى القسم الثاني للتصفيات.

وتواجد الإيطالي خلف حامل اللقب فابيو كوارتارارو يوهان زاركو وناكاغامي في المركزين الثامن والسابع.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: