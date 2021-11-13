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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

قدّم أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا تحوّلًا كبيرًا في الأداء عبر تصدّره للتجارب الحرة الثالثة لجائزة فالنسيا الكبرى، في الوقت الذي أمّن فيه فالنتينو روسي مكانًا في القسم الثاني لتصفياته الأخيرة في البطولة.

موتو جي بي: إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في فالنسيا

بالرُغم من برودة سطح المسار في بداية الحصة، إلا أن النصف الأول شهد تحسين الدراجين لأزمنتهم.

وكانت الصدارة المبدئية من نصيب بول إسبارغارو درّاج هوندا مع دقيقة و31.908 ثانية، قبل أن يُطيح به شقيقه أليكس مع دقيقة 31.544 ثانية ويتصدر الأزمنة الفردية، ما وضعه في المركز التاسع الإجمالي.

وواصل إسبارغارو تقدمه في التجارب الثالثة عندما تقدم إلى المركز السادس في جدول الأزمنة المجمعة مع دقيقة و31.405 ثانية.

ومع بقاء 21 دقيقة على نهاية الحصة، حسّن دراج أبريليا زمنه مرة أخرى مع دقيقة و30.952 ثانية وتقدم إلى المركز الثالث الإجمالي، بينما تواجد تاكاكي ناكاغامي خلفه مباشرة بفارق 0.001 ثانية في المركز الرابع الإجمالي.

ومع بقاء 15 دقيقة على النهاية، بات براد بيندر دراج "كاي تي ام" ثالث من يتواجد داخل العشرة الأوائل ليحسن مركزه في الأزمنة المجمعة ويتقدم إلى المركز الثامن، قبل أن يقفز فرانكو موربيديللي إلى المركز الخامس مع دقيقة و30.993 ثانية - في الوقت الذي غطّت فيه الستة الأوائل في هذه المرحلة 0.068 ثانية فقط.

فيما تناوب كل من جوان مير وجاك ميلر على صدارة الحصة، حيث كان الأخير الأسرع مع دقيقة و30.547 ثانية قبل أن يسجّل أليكس إسبارغارو دقيقة و30.529 ثانية.

وقد أكمل موربيديللي الثلاثة الأوائل في الحصة لصالح ياماها أمام فرانشيسكو بانيايا وجورج مارتين.

بينما كان مير درّاج سوزوكي الوحيد الذي عبر مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعد حلوله سادسًا في التجارب الثالثة.

روسي - الذي يخوض مشاركته الأخيرة في الموتو جي بي - استعان بعامل السحب من بانيايا ليسجّل دقيقة و30.825 ثانية ويتواجد بالمركز العاشر ويعبر مباشرة كذلك إلى القسم الثاني للتصفيات.

وتواجد الإيطالي خلف حامل اللقب فابيو كوارتارارو يوهان زاركو وناكاغامي في المركزين الثامن والسابع.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 41 Spain أليكس إسبارغارو 17 1:30.529  
2 43 Australia جاك ميلر 21 1:30.547 0.018
3 21 Italy فرانكو موربيديلي 20 1:30.614 0.085
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 21 1:30.652 0.123
5 89 Spain خورخي مارتن 20 1:30.714 0.185
6 36 Spain جوان مير 21 1:30.762 0.233
7 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 20 1:30.777 0.248
8 5 France يوهان زاركو 23 1:30.786 0.257
9 20 France فابيو كوارتارارو 23 1:30.791 0.262
10 46 Italy فالنتينو روسي 22 1:30.825 0.296
11 42 Spain أليكس رينز 22 1:30.866 0.337
12 33 South Africa براد بيندر 21 1:30.893 0.364
13 27 Spain إيكر ليكونا 20 1:31.112 0.583
14 10 Italy لوكا ماريني 20 1:31.135 0.606
15 73 Spain أليكس ماركيز 23 1:31.152 0.623
16 9 Italy دانيلو بيتروشي 20 1:31.217 0.688
17 12 Spain مافيريك فينياليس 19 1:31.239 0.710

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أداء بانيايا في جائزة فالنسيا للموتو جي بي "في عالم آخر" بالمقارنة مع 2020
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