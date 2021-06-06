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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يخرج منتصرًا في سباق كتالونيا الغريب

أحرز ميغيل أوليفيرا الفوز بسباق جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي بعد أن صدّ هجمات يوهان زاركو في اللفّة الأخيرة، في الوقت الذي واجه فيه متصدّرو البطولة متاعب غريبة.

موتو جي بي: أوليفيرا يخرج منتصرًا في سباق كتالونيا الغريب

بعد أن أحرز انتصارَين العام الماضي، جاء الثالث لصالح أوليفيرا الذي تصدّر أغلب لفّات السباق بوتيرة ثابتة مثيرة للإعجاب.

وذهب المركز الثاني لزاركو درّاج براماك دوكاتي بفارق 0.175 ثانية فقط.

وفي حين عبر فابيو كوارتارارو خطّ النهاية ثالثًا، فإنّه تراجع إلى المركز الرابع خلف غريمه جاك ميلر بسبب عقوبة الثواني الثلاث التي تلقاها.

وحلّ جوان مير خامسًا ضمن دفاعه وحيدًا عن ألوان سوزوكي في هذا السباق بعد إصابة زميله أليكس رينز، في حين اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز السادس.

أمّا فرانشيسكو بانيايا فقد تواجد في المركز السابع أمام براد بيندر، في حين أكمل فرانكو موربيديللي وإينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

ضغط ميلر على كوارتارارو عند الانطلاقة في المنعطف الأوّل ودفع درّاجته على الخطّ الداخليّ لينتزع الصدارة، وتسبّب ذلك في اضطرار الأخير للإبطاء قليلًا في الانعطاف ما ضعّف زخمه وسمح لميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام بالتقدّم إلى المركز الثاني.

وواصل كوارتارارو خسارة المزيد من المراكز ليُصبح خامسًا، في حين سمح خطأ من المتصدّر ميلر لأوليفيرا بانتزاع المركز الأوّل.

وبدأ كوارتارارو بالتعويض في اللفّات التالية شاقًا طريقه إلى الأمام ليُصبح ثانيًا بحلول الفّة السابعة ويبدأ بالضغط على أوليفيرا المتصدّر. وانضمّ إليه حامل اللقب جوان مير في تقدّمه.

وتواصلت متاعب هوندا في الأثناء، فبعد أن سقط بول إسبارغارو في اللفّات الأولى، انضمّ إليه مارك ماركيز في المنعطف العاشر من اللفّة الثامنة، ليكون ذلك السباق الثالث على التوالي الذي يسقط فيه البطل الإسباني.

وتواصلت الحوادث بسقوط أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا في منتصف السباق لينضمّ بذلك إلى قائمة المنسحبين التي تضمّنت شقيقه بول وكذلك ماركيز ودانيلو بيتروشي.

بالتزامن مع ذلك أقدم كوارتارارو على محاولة جريئة عند المنعطف الرابع تكلّلت بالنجاح لينتزع الصدارة من أوليفيرا مع بقاء 12 لفّة.

لكنّ الفرنسي لم يتمكّن من الحفاظ على صدارته أو الابتعاد، بل عاد أوليفيرا للتقدّم عليه بعد ذلك بوقتٍ قصير، وتمحورت اللعبة حينها حول الإطارات والحفاظ عليها.

وبعد أن كان يأمل أن يُحقّق تقدّمًا مهمًا في كتالونيا، سقط فالنتينو روسي عند المنعطف العاشر مع بقاء 9 لفّات على النهاية، ليُصبح اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري شبه مؤكّد.

وبعد أن بدا أنّه يبعتد رفقة أوليفيرا في الأمام، أخذ سباق كوارتارارو منعرجًا مختلفًا مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

إذ تجاوزه يوهان زاركو على الخطّ المستقيم، لكنّه حاول الردّ عند المنعطف الأوّل وكاد أن يسقط واضطرّ للعبور على منطقة الخروج الآمن ولم يكن عبوره بطيئًا بما فيه الكفاية ليتلقّى عقوبة 3 ثوانٍ لاحقًا، وفي ذات الوقت فتُحت بذلته وسقطت صفيحة حماية صدره وبقيت صدره مكشوفًا.

وعرفت المعركة على الصدارة لحظات حامية في آخر لفّة في ظلّ اقتراب زاركو من أوليفيرا، لكنّ الأخير تشبّث ليُحقّق انتصاره الثالث في الموتو جي بي.

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24 40:21.749    
2   5 France يوهان زاركو دوكاتي 24 40:21.924 0.175 0.175
3   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 24 40:23.739 1.990 1.815
4   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 24 40:26.564 4.815 2.825
5   36 Spain جوان مير سوزوكي 24 40:27.074 5.325 0.510
6   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 24 40:28.030 6.281 0.956
7   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 24 40:29.924 8.175 1.894
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 24 40:30.127 8.378 0.203
9   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 24 40:37.401 15.652 7.274
10   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 24 40:41.046 19.297 3.645
11   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 40:43.399 21.650 2.353
12   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 24 40:44.282 22.533 0.883
13   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 24 40:49.582 27.833 5.300
14   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 24 40:50.824 29.075 1.242
15   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 24 41:02.040 40.291 11.216
  انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 16 27:01.887 8 لفّة 8 لفّة
  انسحب 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 15 25:24.511 9 لفّة 1 لفّة
  انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 10 16:52.680 14 لفّة 5 لفّة
  انسحب 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 11:51.134 17 لفّة 3 لفّة
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 5 8:33.342 19 لفّة 2 لفّة
  انسحب 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 4 6:49.922 20 لفّة 1 لفّة
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