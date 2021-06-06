موتو جي بي: أوليفيرا يخرج منتصرًا في سباق كتالونيا الغريب

بعد أن أحرز انتصارَين العام الماضي، جاء الثالث لصالح أوليفيرا الذي تصدّر أغلب لفّات السباق بوتيرة ثابتة مثيرة للإعجاب.

وذهب المركز الثاني لزاركو درّاج براماك دوكاتي بفارق 0.175 ثانية فقط.

وفي حين عبر فابيو كوارتارارو خطّ النهاية ثالثًا، فإنّه تراجع إلى المركز الرابع خلف غريمه جاك ميلر بسبب عقوبة الثواني الثلاث التي تلقاها.

وحلّ جوان مير خامسًا ضمن دفاعه وحيدًا عن ألوان سوزوكي في هذا السباق بعد إصابة زميله أليكس رينز، في حين اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز السادس.

أمّا فرانشيسكو بانيايا فقد تواجد في المركز السابع أمام براد بيندر، في حين أكمل فرانكو موربيديللي وإينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

ضغط ميلر على كوارتارارو عند الانطلاقة في المنعطف الأوّل ودفع درّاجته على الخطّ الداخليّ لينتزع الصدارة، وتسبّب ذلك في اضطرار الأخير للإبطاء قليلًا في الانعطاف ما ضعّف زخمه وسمح لميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام بالتقدّم إلى المركز الثاني.

وواصل كوارتارارو خسارة المزيد من المراكز ليُصبح خامسًا، في حين سمح خطأ من المتصدّر ميلر لأوليفيرا بانتزاع المركز الأوّل.

وبدأ كوارتارارو بالتعويض في اللفّات التالية شاقًا طريقه إلى الأمام ليُصبح ثانيًا بحلول الفّة السابعة ويبدأ بالضغط على أوليفيرا المتصدّر. وانضمّ إليه حامل اللقب جوان مير في تقدّمه.

وتواصلت متاعب هوندا في الأثناء، فبعد أن سقط بول إسبارغارو في اللفّات الأولى، انضمّ إليه مارك ماركيز في المنعطف العاشر من اللفّة الثامنة، ليكون ذلك السباق الثالث على التوالي الذي يسقط فيه البطل الإسباني.

وتواصلت الحوادث بسقوط أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا في منتصف السباق لينضمّ بذلك إلى قائمة المنسحبين التي تضمّنت شقيقه بول وكذلك ماركيز ودانيلو بيتروشي.

بالتزامن مع ذلك أقدم كوارتارارو على محاولة جريئة عند المنعطف الرابع تكلّلت بالنجاح لينتزع الصدارة من أوليفيرا مع بقاء 12 لفّة.

لكنّ الفرنسي لم يتمكّن من الحفاظ على صدارته أو الابتعاد، بل عاد أوليفيرا للتقدّم عليه بعد ذلك بوقتٍ قصير، وتمحورت اللعبة حينها حول الإطارات والحفاظ عليها.

وبعد أن كان يأمل أن يُحقّق تقدّمًا مهمًا في كتالونيا، سقط فالنتينو روسي عند المنعطف العاشر مع بقاء 9 لفّات على النهاية، ليُصبح اعتزاله مع نهاية الموسم الجاري شبه مؤكّد.

وبعد أن بدا أنّه يبعتد رفقة أوليفيرا في الأمام، أخذ سباق كوارتارارو منعرجًا مختلفًا مع بقاء 3 لفّات على النهاية.

إذ تجاوزه يوهان زاركو على الخطّ المستقيم، لكنّه حاول الردّ عند المنعطف الأوّل وكاد أن يسقط واضطرّ للعبور على منطقة الخروج الآمن ولم يكن عبوره بطيئًا بما فيه الكفاية ليتلقّى عقوبة 3 ثوانٍ لاحقًا، وفي ذات الوقت فتُحت بذلته وسقطت صفيحة حماية صدره وبقيت صدره مكشوفًا.

وعرفت المعركة على الصدارة لحظات حامية في آخر لفّة في ظلّ اقتراب زاركو من أوليفيرا، لكنّ الأخير تشبّث ليُحقّق انتصاره الثالث في الموتو جي بي.