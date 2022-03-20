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موتو جي بي / جائزة إندونيسيا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق فوزًا مثيرًا في سباق إندونيسيا الجنوني

أحرز البرتغالي ميغيل أوليفيرا فوزًا مثيرًا في سباق جائزة إندونيسيا الكبرى الممطر أمام حامل اللقب فابيو كوارتارارو الذي تعافى في اللفّات الأخيرة بعد تأخّره المبكّر.

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق فوزًا مثيرًا في سباق إندونيسيا الجنوني

تمّ تأجيل الانطلاقة بأكثر من ساعة من موعدها بسبب الأمطار الطوفانيّة المتهاطلة والمخاوف بشأن مستويات السلامة، فضلًا عن تقليص مسافة السباق إلى 20 لفّة، خاصة بعد حادث مارك ماركيز المروّع في حصّة التحمية الصباحيّة والذي أبعده عن المشاركة في السباق.

وجاءت الانطلاقة أخيرًا على حلبة مبلّلة مع أمطار خفيفة نسبيًا حينها، حيث قدّم كوارتارارو انطلاقة قويّة وحافظ على الصدارة، بينما قفز ميغيل أوليفيرا من المركز السابع إلى الثاني.

لكنّ كوارتارارو خسر مركزين لصالح أوليفيرا وميلر في بداية اللفّة الثانية، وتواصل تراجع كوارتارارو ليبدأ أليكس رينز بالضغط عليه وسرعان ما خسر مركزين إضافيين للإسباني ويوهان زاركو كذلك بعد أن لمس الحفف الجانبيّة عند الخروج من المنعطف الأخير من اللفّة الثالثة.

في الأثناء كانت الظروف على الحافة بالنسبة لمعظم الدرّاجين، حيث كاد كلٌ من خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا أن يقعا بعد انزلاقين منفصلين.

أمّا في الصدارة فقد بدأ أوليفيرا بالابتعاد وحيدًا بعد معركة مع ميلر تبادلا خلالها الصدارة في اللفّات الأولى.

وبدأت الانسحابات من خلال مشكلة تقنيّة لأندريا دوفيزيوزو، وتلاه بعد ذلك سقوط مارتن عند المنعطف الأوّل على سرعة عالية في اللفّة الثامنة.

ومع ابتعاد أوليفيرا في الصدارة بأريحيّة كبيرة بلغت 4 ثوانٍ مع بقاء 8 لفّات على النهاية، بدأ زاركو بالاقتراب من ميلر والضغط عليه ضمن المعركة على المركز الثاني.

لكنّ كوارتارارو عاد للانضمام إليهما ودخل في معركة حامية معهما متجاوزًا زاركو في مرحلة أولى وأتبعه بميلر مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

بل بدأ كوارتارارو بتقليص الفارق مع المتصدّر أوليفيرا، لكنّ كاي تي ام أخبرت درّاجها ليرفع وتيرته قليلًا في آخر ثلاث لفّات من السباق.

وبقي الترتيب ثابتًا منذ ذلك الحين، حيث حقّق أوليفيرا الفوز أمام كوارتارارو الذي كان هو وياماها سعيدين بهذه النتيجة بالنظر إلى معاناتهم عادة في هذه الظروف.

وأكمل زاركو ترتيب مراكز منصّة التتويج لصالح براماك دوكاتي، في حين اكتفى ميلر بالمركز الرابع.

وتواجد رينز في المركز السابع أمام زميله جوان مير الذي حقّق تقدّمًا كبيرًا بعد انطلاقه من المركز الـ 17.

وحلّ فرانكو موربيديللي سابعًا أمام براد بيندر وأليكس إسبارغارو، في حين أكمل دارين بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 -    
2   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 2.205 2.205 2.205
3   5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 3.158 3.158 0.953
4   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 5.663 5.663 2.505
5   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 7.044 7.044 1.381
6   36 Spain جوان مير سوزوكي 20 7.832 7.832 0.788
7   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 21.115 21.115 13.283
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 32.413 32.413 11.298
9   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 20 32.586 32.586 0.173
10   40 South Africa دارين بيندر ياماها 20 32.901 32.901 0.315
11   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 33.116 33.116 0.215
12   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 33.599 33.599 0.483
13   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 33.735 33.735 0.136
14   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 34.991 34.991 1.256
15   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 35.763 35.763 0.772
16   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 20 37.397 37.397 1.634
17   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 20 41.975 41.975 4.578
18   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 20 47.915 47.915 5.940
19   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 49.471 49.471 1.556
20   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 20 49.473 49.473 0.002
21   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 20 55.964 55.964 6.491
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 7      
  انسحب 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 6      
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