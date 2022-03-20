موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق فوزًا مثيرًا في سباق إندونيسيا الجنوني

تمّ تأجيل الانطلاقة بأكثر من ساعة من موعدها بسبب الأمطار الطوفانيّة المتهاطلة والمخاوف بشأن مستويات السلامة، فضلًا عن تقليص مسافة السباق إلى 20 لفّة، خاصة بعد حادث مارك ماركيز المروّع في حصّة التحمية الصباحيّة والذي أبعده عن المشاركة في السباق.

وجاءت الانطلاقة أخيرًا على حلبة مبلّلة مع أمطار خفيفة نسبيًا حينها، حيث قدّم كوارتارارو انطلاقة قويّة وحافظ على الصدارة، بينما قفز ميغيل أوليفيرا من المركز السابع إلى الثاني.

لكنّ كوارتارارو خسر مركزين لصالح أوليفيرا وميلر في بداية اللفّة الثانية، وتواصل تراجع كوارتارارو ليبدأ أليكس رينز بالضغط عليه وسرعان ما خسر مركزين إضافيين للإسباني ويوهان زاركو كذلك بعد أن لمس الحفف الجانبيّة عند الخروج من المنعطف الأخير من اللفّة الثالثة.

في الأثناء كانت الظروف على الحافة بالنسبة لمعظم الدرّاجين، حيث كاد كلٌ من خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا أن يقعا بعد انزلاقين منفصلين.

أمّا في الصدارة فقد بدأ أوليفيرا بالابتعاد وحيدًا بعد معركة مع ميلر تبادلا خلالها الصدارة في اللفّات الأولى.

وبدأت الانسحابات من خلال مشكلة تقنيّة لأندريا دوفيزيوزو، وتلاه بعد ذلك سقوط مارتن عند المنعطف الأوّل على سرعة عالية في اللفّة الثامنة.

ومع ابتعاد أوليفيرا في الصدارة بأريحيّة كبيرة بلغت 4 ثوانٍ مع بقاء 8 لفّات على النهاية، بدأ زاركو بالاقتراب من ميلر والضغط عليه ضمن المعركة على المركز الثاني.

لكنّ كوارتارارو عاد للانضمام إليهما ودخل في معركة حامية معهما متجاوزًا زاركو في مرحلة أولى وأتبعه بميلر مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

بل بدأ كوارتارارو بتقليص الفارق مع المتصدّر أوليفيرا، لكنّ كاي تي ام أخبرت درّاجها ليرفع وتيرته قليلًا في آخر ثلاث لفّات من السباق.

وبقي الترتيب ثابتًا منذ ذلك الحين، حيث حقّق أوليفيرا الفوز أمام كوارتارارو الذي كان هو وياماها سعيدين بهذه النتيجة بالنظر إلى معاناتهم عادة في هذه الظروف.

وأكمل زاركو ترتيب مراكز منصّة التتويج لصالح براماك دوكاتي، في حين اكتفى ميلر بالمركز الرابع.

وتواجد رينز في المركز السابع أمام زميله جوان مير الذي حقّق تقدّمًا كبيرًا بعد انطلاقه من المركز الـ 17.

وحلّ فرانكو موربيديللي سابعًا أمام براد بيندر وأليكس إسبارغارو، في حين أكمل دارين بيندر ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: