موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

كانت كلّ المؤشّرات تفيد بتواجد أوليفيرا على آخر عتبات منصّة التتويج، لكنّ الحظّ حالفه في اللفّة الأخيرة وربّما كان ذلك المركز الثالث هو المكان والزمان المناسبي في هذه المعركة.

إذ أثناء دخول ميلر وإسبارغارو في معركة حامية تبادلا على إثرها الصدارة عدّة مرّات في اللفّة الأخيرة، أخّر كلاهما الكبح كثيرًا في المنعطف الأخير في ظلّ عدم استسلام أيٍ منهما، لكنّ ذلك سمح لغريمهما أوليفيرا بالحصول على خروجٍ نظيف من المنعطف الأخير وتحقيق الفوز.

وذهب المركز الثاني إلى ميلر، بينما أكمل إسبارغارو مراكز منصّة التتويج لصالح الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.

وبعد أن تواجد في الصدارة بأريحيّة قبل العلم الأحمر، انهار سباق جوان مير إثر إعادة الانطلاقة ليكتفي بالمركز الرابع أمام أندريا دوفيزيوزو الذي خسر المركز الرابع بعد خطأ فادحٍ منه في الكبح عند المنعطف الثالث، ولربّما كان الإيطالي قادرًا على خطف المركز الثاني لو بقي مباشرة خلف أوليفيرا مثلما كان في اللفّات السابقة.

وحلّ أليكس رينز سادسًا أمام تاكاكي ناكاغامي الذي خسر الكثير هو الآخر في الفترة الثانية من السباق.

أمّا براد بيندر فقد أخطأ في الكبح هو الآخر وحلّ ثامنًا، بينما أكمل فالنتينو روسي وإيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

انتزع مير الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل عند الانطلاقة، لكنّ بول إسبارغارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل حاول التعويض عند المنعطف الرابع عبر محاولة تجاوز مير، لكنّه أفرط في الكبح وتراجع إلى المركز الرابع، بينما خسر مير الصدارة نتيجة لذلك.

وسمح ذلك لجاك ميلر بالتقدّم إلى الصدارة أمام تاكاكي ناكاغامي. وبقي الثنائيّ في المقدّمة لبضع لفّات قبل أن يعود مير إلى انتزاع المركز الأوّل.

بالتوازي مع ذلك وبعد أن كان كوارتارارو يُمنّي النفس بالسير على خطى دوفيزيوزو وتحقيق تقدّم في السباق فإنّ الفرنسيّ الشاب تراجع إلى الخلف عوضًا عن ذلك في الوقت الذي وصل فيه دوفيزيوزو إلى المركز السادس بحلول اللفّة السادسة.

بالعودة إلى الأمام فقد بدأ مير بتوسيع أفضليّته في الأمام بشكلٍ تدريجيّ ليعزّز بذلك نظريّة كوارتارارو بأنّ سوزوكي هي الدرّاجة الأكثر توازنًا في أرجاء حلبة ريد بُل رينغ.

أمّا بالنسبة للمعركة على المركز الثاني فقد كان من الواضح أنّ ناكاغامي يتربّص بميلر، وبالفعل أقدم على انغماسٍ جريء جدًا عند المنعطف الأخير وتقدّم عليه مع انتصاف السباق، لكنّ الياباني أخطأ في الخروج من المنعطف الأوّل ما أدّى إلى خسارته للمركز، إلّا أنّه لم يُضع الكثير من الوقت وعاد لاستعادته بعد ذلك بمنعطفين.

وسمحت تلك المناوشة لمير بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 2.3 ثانية مع بقاء 12 لفّة على النهاية.

وبعد أن لوّح عدّة مرّات بشكلٍ غريب على المسار، وقعت حادثة غريبة جدًا لمافيريك فينياليس، إذ أثناء توجّهه إلى منطقة الكبح للمنعطف الأوّل، سقط فينياليس لوحده على سرعة 220 كلم/س بالرغم من أنّ الدرّاجة كانت لا تزال مستقيمة وبقي هو يتزحلق على الأسفلت في الوقت الذي توجّهت في درّاجته بشكلٍ مستقيم نحو الحاجز المقابل واصطدمت به بسرعة قويّة جدًا ما أدّى إلى تدمّرها واشتعال ألسنة اللهب فيها.

وبعد التدقيق في الإعادة فقد كان من الواضح أنّ فينياليس قفز لإنقاذ نفسه كون مكابحه تعطّلت.

ودفع ذلك إدارة السباق مباشرة إلى رفع العلم الأحمر لإيقاف السباق من أجل تصليح الحاجز الهوائيّ المتضرّر وإبعاد درّاجة الإسباني.

وأعيدت الانطلاقة مجدّدًا مع بقاء 12 لفّة في العدّاد، حيث حافظ مير على مركزه الأوّل، في الوقت الذي تقدّم فيه إسربارغارو إلى المركز الثالث.

بدوره أقدم ميلر على تجاوزٍ مثير على مير نحو الصدارة عند المنعطف الرابع وكان ذلك يعود إلى انتقال ميلر إلى إطارات "سوفت" جديدة في الأمام والخلف بينما انتقل مير إلى إطارات "ميديوم" في الأمام والخلف.

وبقي الدرّاجون متقاربين وهو ما ترك المنافسة مفتوحة على مصراعيها لتحديد الفائز، حيث نجح إسبارغارو في تجاوز مير مع بقاء 8 لفّات على النهاية وبدأ بالضغط على ميلر المتصدّر.

وتواصل تراجع مير إلى الخلف بعد أن تجاوزه ميغيل أوليفيرا كذلك، في الأثناء تقدّم إسبارغارو إلى الصدارة لبعض الأمتار لكنّه أفرط في الكبح عند المنعطف الأوّل ما سمح لميلر باستعادة مركزه.

وبالفعل عاد إسبارغارو لانتزاع الصدارة هذه المرّة في المنعطف ما قبل الأخير مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

في الأثناء بدأ دوفيزيوزو الفائز بالسباق الماضي بتحقيق تقدّم في اللفّات الأخيرة، حيث تجاوز مير نحو المركز الرابع.

وبدا أنّ ترتيب ثلاثيّ الصدارة سيبقى ثابتًا، لكنّ اللفّة الأخيرة كانت جنونيّة، حيث دخل ميلر وإسبارغارو في معركة وتبادلا المراكز عدّة مرّات كانت آخرها عند المنعطف الأخير ببطء شديد، وسمح ذلك لميغيل أوليفيرا بسحب البساط من تحت قدميهما وخطف فوزٍ لم يصدّقه هو نفسه.

نتيجة السباق: