موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
09 يوليو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
10 سبتمبر
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا
من قبل:

أحرز ميغيل أوليفيرا فوزه الأوّل في الموتو جي بي بعد لفّة أخيرة جنونيّة استفاد فيها من معركة جاك ميلر وبول إسبارغارو على الصدارة ليسحب البساط من تحت قدميهما ويعبر خطّ النهاية أوّلًا ضمن سباقٍ شهد رفع العلم الأحمر بسبب حادث مافيريك فينياليس.

كانت كلّ المؤشّرات تفيد بتواجد أوليفيرا على آخر عتبات منصّة التتويج، لكنّ الحظّ حالفه في اللفّة الأخيرة وربّما كان ذلك المركز الثالث هو المكان والزمان المناسبي في هذه المعركة.

إذ أثناء دخول ميلر وإسبارغارو في معركة حامية تبادلا على إثرها الصدارة عدّة مرّات في اللفّة الأخيرة، أخّر كلاهما الكبح كثيرًا في المنعطف الأخير في ظلّ عدم استسلام أيٍ منهما، لكنّ ذلك سمح لغريمهما أوليفيرا بالحصول على خروجٍ نظيف من المنعطف الأخير وتحقيق الفوز.

وذهب المركز الثاني إلى ميلر، بينما أكمل إسبارغارو مراكز منصّة التتويج لصالح الفريق المصنعيّ لكاي تي ام.

وبعد أن تواجد في الصدارة بأريحيّة قبل العلم الأحمر، انهار سباق جوان مير إثر إعادة الانطلاقة ليكتفي بالمركز الرابع أمام أندريا دوفيزيوزو الذي خسر المركز الرابع بعد خطأ فادحٍ منه في الكبح عند المنعطف الثالث، ولربّما كان الإيطالي قادرًا على خطف المركز الثاني لو بقي مباشرة خلف أوليفيرا مثلما كان في اللفّات السابقة.

وحلّ أليكس رينز سادسًا أمام تاكاكي ناكاغامي الذي خسر الكثير هو الآخر في الفترة الثانية من السباق.

أمّا براد بيندر فقد أخطأ في الكبح هو الآخر وحلّ ثامنًا، بينما أكمل فالنتينو روسي وإيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

انتزع مير الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل عند الانطلاقة، لكنّ بول إسبارغارو صاحب قطب الانطلاق الأوّل حاول التعويض عند المنعطف الرابع عبر محاولة تجاوز مير، لكنّه أفرط في الكبح وتراجع إلى المركز الرابع، بينما خسر مير الصدارة نتيجة لذلك.

وسمح ذلك لجاك ميلر بالتقدّم إلى الصدارة أمام تاكاكي ناكاغامي. وبقي الثنائيّ في المقدّمة لبضع لفّات قبل أن يعود مير إلى انتزاع المركز الأوّل.

بالتوازي مع ذلك وبعد أن كان كوارتارارو يُمنّي النفس بالسير على خطى دوفيزيوزو وتحقيق تقدّم في السباق فإنّ الفرنسيّ الشاب تراجع إلى الخلف عوضًا عن ذلك في الوقت الذي وصل فيه دوفيزيوزو إلى المركز السادس بحلول اللفّة السادسة.

بالعودة إلى الأمام فقد بدأ مير بتوسيع أفضليّته في الأمام بشكلٍ تدريجيّ ليعزّز بذلك نظريّة كوارتارارو بأنّ سوزوكي هي الدرّاجة الأكثر توازنًا في أرجاء حلبة ريد بُل رينغ.

أمّا بالنسبة للمعركة على المركز الثاني فقد كان من الواضح أنّ ناكاغامي يتربّص بميلر، وبالفعل أقدم على انغماسٍ جريء جدًا عند المنعطف الأخير وتقدّم عليه مع انتصاف السباق، لكنّ الياباني أخطأ في الخروج من المنعطف الأوّل ما أدّى إلى خسارته للمركز، إلّا أنّه لم يُضع الكثير من الوقت وعاد لاستعادته بعد ذلك بمنعطفين.

وسمحت تلك المناوشة لمير بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 2.3 ثانية مع بقاء 12 لفّة على النهاية.

وبعد أن لوّح عدّة مرّات بشكلٍ غريب على المسار، وقعت حادثة غريبة جدًا لمافيريك فينياليس، إذ أثناء توجّهه إلى منطقة الكبح للمنعطف الأوّل، سقط فينياليس لوحده على سرعة 220 كلم/س بالرغم من أنّ الدرّاجة كانت لا تزال مستقيمة وبقي هو يتزحلق على الأسفلت في الوقت الذي توجّهت في درّاجته بشكلٍ مستقيم نحو الحاجز المقابل واصطدمت به بسرعة قويّة جدًا ما أدّى إلى تدمّرها واشتعال ألسنة اللهب فيها.

وبعد التدقيق في الإعادة فقد كان من الواضح أنّ فينياليس قفز لإنقاذ نفسه كون مكابحه تعطّلت.

ودفع ذلك إدارة السباق مباشرة إلى رفع العلم الأحمر لإيقاف السباق من أجل تصليح الحاجز الهوائيّ المتضرّر وإبعاد درّاجة الإسباني.

وأعيدت الانطلاقة مجدّدًا مع بقاء 12 لفّة في العدّاد، حيث حافظ مير على مركزه الأوّل، في الوقت الذي تقدّم فيه إسربارغارو إلى المركز الثالث.

بدوره أقدم ميلر على تجاوزٍ مثير على مير نحو الصدارة عند المنعطف الرابع وكان ذلك يعود إلى انتقال ميلر إلى إطارات "سوفت" جديدة في الأمام والخلف بينما انتقل مير إلى إطارات "ميديوم" في الأمام والخلف.

وبقي الدرّاجون متقاربين وهو ما ترك المنافسة مفتوحة على مصراعيها لتحديد الفائز، حيث نجح إسبارغارو في تجاوز مير مع بقاء 8 لفّات على النهاية وبدأ بالضغط على ميلر المتصدّر.

وتواصل تراجع مير إلى الخلف بعد أن تجاوزه ميغيل أوليفيرا كذلك، في الأثناء تقدّم إسبارغارو إلى الصدارة لبعض الأمتار لكنّه أفرط في الكبح عند المنعطف الأوّل ما سمح لميلر باستعادة مركزه.

وبالفعل عاد إسبارغارو لانتزاع الصدارة هذه المرّة في المنعطف ما قبل الأخير مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

في الأثناء بدأ دوفيزيوزو الفائز بالسباق الماضي بتحقيق تقدّم في اللفّات الأخيرة، حيث تجاوز مير نحو المركز الرابع.

وبدا أنّ ترتيب ثلاثيّ الصدارة سيبقى ثابتًا، لكنّ اللفّة الأخيرة كانت جنونيّة، حيث دخل ميلر وإسبارغارو في معركة وتبادلا المراكز عدّة مرّات كانت آخرها عند المنعطف الأخير ببطء شديد، وسمح ذلك لميغيل أوليفيرا بسحب البساط من تحت قدميهما وخطف فوزٍ لم يصدّقه هو نفسه.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 12  
2   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 12 0.316
3   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 12 0.540
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 12 0.641
5   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 12 1.414
6   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 12 1.450
7   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 12 1.864
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 12 4.150
9   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 12 4.517
10   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 12 5.068
11   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 12 5.918
12   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 12 6.411
13   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 12 7.406
14   5 France يوهان زاركو دوكاتي 12 7.454
15   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 12 10.191
16   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 12 10.524
17   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 12 11.447
18   6 Germany ستيفان برادل هوندا 12 11.943
19   38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 12 12.732
20   51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 12 14.349
21   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 12 14.548
  انسحب 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 0  
إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي

المقال السابق

إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

فيتيل لا يشعر بالإحباط رغم البداية الصعبة لموسم 2020 مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل لا يشعر بالإحباط رغم البداية الصعبة لموسم 2020 مع فيراري

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ

قيود "فيا" على نسخ السيارات "ليس لها أيّ تأثير" على نموذج ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

قيود "فيا" على نسخ السيارات "ليس لها أيّ تأثير" على نموذج ريسينغ بوينت

كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"

فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد

"فيا" تؤجّل تطبيق قانون تقييد ضبط المحرك في التصفيات ليبدأ من جولة مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤجّل تطبيق قانون تقييد ضبط المحرك في التصفيات ليبدأ من جولة مونزا

سائقو الفورمولا واحد متحمّسون لعودة سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد متحمّسون لعودة سباق تركيا

أحدث الأخبار

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي

كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل لا يشعر بالإحباط رغم البداية الصعبة لموسم 2020 مع فيراري

2
موتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

29د
3
موتو جي بي

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ

4
موتو جي بي

إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي

أحدث الأخبار

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا
موتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يُحقّق الفوز بعد اللفّة الأخيرة الجنونيّة لسباق ستيريا

إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي
موتو جي بي

إسبارغارو: الفوز في النمسا كان أقرب منالًا الأسبوع الماضي

كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"
موتو جي بي

كوارتارارو: جائزة ستيريا لن تكون "سباق نجاة"

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ
موتو جي بي

تأجيل عودة ماركيز إلى الموتو جي بي بشهرين على الأقلّ

موتو جي بي: بول إسبارغارور يتفوّق على ناكاغامي وينطلق أوّلًا في النمسا
موتو جي بي

موتو جي بي: بول إسبارغارور يتفوّق على ناكاغامي وينطلق أوّلًا في النمسا

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020 00:36
موتو جي بي

موتو جي بي: أبريليا تطلق مقاتلتها لموسم 2020

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020 01:27
موتو جي بي

موتو جي بي: سوزوكي تكشف عن كسوتها اللونية لموسم 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.