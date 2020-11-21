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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

موتو جي بي: أوليفيرا يتفوّق على موربيديللي وينطلق أوّلًا في البرتغال

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موتو جي بي: أوليفيرا يتفوّق على موربيديللي وينطلق أوّلًا في البرتغال

أحرز ميغيل أوليفيرا قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي بعد أن سحب البساط من تحت قدمَي فرانكو موربيديللي وتفوّق عليه بـ 0.044 ثانية ضمن تصفيات جائزة البرتغال الكبرى الختاميّة لموسم 2020.

كانت المنافسة محتدمة للغاية في القسم الأوّل من التصفيات، لكن كان من الواضح أنّ كال كراتشلو وفرانكو موربيديللي يتمتّعان بوتيرة قويّة.

وبالفعل نجح كراتشلو في تسجيل 1:39.250 دقيقة وكان أسرع بـ 0.026 ثانية من موربيديللي وعبرا معًا إلى القسم الثاني، وذلك بالرغم من تهديد براد بيندر درّاج كاي تي ام.

في الأثناء عانى البطل المتوّج حاليًا جوان مير من حصّة صعبة وسينطلق من المركز الـ 20.

بالانتقال إلى القسم الثاني، فقد واصل موربيديللي أداءه اللافت ونجح في تسجيل 1:39.245 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، بينما كان جاك ميلر أقرب ملاحقيه على بُعد 0.091 ثانية.

وعاد الإيطاليّ إثر ذلك لتحسين زمنه بأكثر من عُشرٍ من الثانية مُسجّلًا دقيقة و39.141 ثانية، في الوقت الذي قفز فيه كراتشلو إلى المركز الثاني مباشرة خلفه بفارق 0.015 ثانية.

وفي حين أنّ كوارتارارو كان الأسرع في المقاطع الثلاثة الأولى، إلّا أنّه كان يخسر الكثير من الوقت في المقطع الأخير في أغلب لفّاته.

ولم يكتفِ موربيديللي بذلك الحدّ، بل عاد ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 99 ثانية، وذلك عبر تسجيله 1:38.936 دقيقة.

وفي حين أنّ الإيطالي بدا أنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل، إلّا أنّ صاحب الأرض والجمهور أوليفيرا كانت له كلمة أخرى.

إذ نجح البرتغالي في انتزاع المركز الأوّل وضمان قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته بتوقيت قياسي جديد بلغ 1:38.892 دقيقة.

وسينضمّ ميلر إلى أوليفيرا وموربيديللي في الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

أمّا كراتشلو فقد واصل أداءه اللافت وضمن المركز الرابع أمام كوارتارارو وستيفان برادل الذي استفاد من عامل السحب خلف موربيديللي ليخطف المركز السادس.

وبالرغم من سقوطه في الحصّة، إلّا أنّ يوهان زاركو حقّق المركز السابع أمام مافيريك فينياليس الذي لم يتمكّن من ترجمة أداءه اللافت في مجريات الجمعة إلى مركز انطلاق متقدّم.

وأكمل بول إسبارغارو وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 8 1:39.250     169.898
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7 1:39.276 0.026 0.026 169.853
3 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:39.390 0.140 0.114 169.658
4 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:39.762 0.512 0.372 169.026
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 8 1:40.019 0.769 0.257 168.591
6 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 8 1:40.049 0.799 0.030 168.541
7 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 8 1:40.058 0.808 0.009 168.526
8 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 8 1:40.091 0.841 0.033 168.470
9 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 7 1:40.174 0.924 0.083 168.331
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 8 1:40.290 1.040 0.116 168.136
11 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 8 1:40.427 1.177 0.137 167.907
12 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 8 1:41.753 2.503 1.326 165.718

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 8 1:38.892     170.513
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 1:38.936 0.044 0.044 170.437
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:39.038 0.146 0.102 170.261
4 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 7 1:39.156 0.264 0.118 170.059
5 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:39.199 0.307 0.043 169.985
6 6 Germany ستيفان برادل هوندا 8 1:39.204 0.312 0.005 169.977
7 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:39.238 0.346 0.034 169.918
8 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:39.260 0.368 0.022 169.881
9 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 8 1:39.284 0.392 0.024 169.840
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 7 1:39.467 0.575 0.183 169.527
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 8 1:39.531 0.639 0.064 169.418
12 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 8 1:39.587 0.695 0.056 169.323
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