موتو جي بي: أوليفيرا يتفوّق على موربيديللي وينطلق أوّلًا في البرتغال
أحرز ميغيل أوليفيرا قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي بعد أن سحب البساط من تحت قدمَي فرانكو موربيديللي وتفوّق عليه بـ 0.044 ثانية ضمن تصفيات جائزة البرتغال الكبرى الختاميّة لموسم 2020.
كانت المنافسة محتدمة للغاية في القسم الأوّل من التصفيات، لكن كان من الواضح أنّ كال كراتشلو وفرانكو موربيديللي يتمتّعان بوتيرة قويّة.
وبالفعل نجح كراتشلو في تسجيل 1:39.250 دقيقة وكان أسرع بـ 0.026 ثانية من موربيديللي وعبرا معًا إلى القسم الثاني، وذلك بالرغم من تهديد براد بيندر درّاج كاي تي ام.
في الأثناء عانى البطل المتوّج حاليًا جوان مير من حصّة صعبة وسينطلق من المركز الـ 20.
بالانتقال إلى القسم الثاني، فقد واصل موربيديللي أداءه اللافت ونجح في تسجيل 1:39.245 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، بينما كان جاك ميلر أقرب ملاحقيه على بُعد 0.091 ثانية.
وعاد الإيطاليّ إثر ذلك لتحسين زمنه بأكثر من عُشرٍ من الثانية مُسجّلًا دقيقة و39.141 ثانية، في الوقت الذي قفز فيه كراتشلو إلى المركز الثاني مباشرة خلفه بفارق 0.015 ثانية.
وفي حين أنّ كوارتارارو كان الأسرع في المقاطع الثلاثة الأولى، إلّا أنّه كان يخسر الكثير من الوقت في المقطع الأخير في أغلب لفّاته.
ولم يكتفِ موربيديللي بذلك الحدّ، بل عاد ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 99 ثانية، وذلك عبر تسجيله 1:38.936 دقيقة.
وفي حين أنّ الإيطالي بدا أنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل، إلّا أنّ صاحب الأرض والجمهور أوليفيرا كانت له كلمة أخرى.
إذ نجح البرتغالي في انتزاع المركز الأوّل وضمان قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته بتوقيت قياسي جديد بلغ 1:38.892 دقيقة.
وسينضمّ ميلر إلى أوليفيرا وموربيديللي في الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.
أمّا كراتشلو فقد واصل أداءه اللافت وضمن المركز الرابع أمام كوارتارارو وستيفان برادل الذي استفاد من عامل السحب خلف موربيديللي ليخطف المركز السادس.
وبالرغم من سقوطه في الحصّة، إلّا أنّ يوهان زاركو حقّق المركز السابع أمام مافيريك فينياليس الذي لم يتمكّن من ترجمة أداءه اللافت في مجريات الجمعة إلى مركز انطلاق متقدّم.
وأكمل بول إسبارغارو وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|8
|1:39.250
|169.898
|2
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|7
|1:39.276
|0.026
|0.026
|169.853
|3
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|8
|1:39.390
|0.140
|0.114
|169.658
|4
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|8
|1:39.762
|0.512
|0.372
|169.026
|5
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|8
|1:40.019
|0.769
|0.257
|168.591
|6
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|8
|1:40.049
|0.799
|0.030
|168.541
|7
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|8
|1:40.058
|0.808
|0.009
|168.526
|8
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|8
|1:40.091
|0.841
|0.033
|168.470
|9
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|7
|1:40.174
|0.924
|0.083
|168.331
|10
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|8
|1:40.290
|1.040
|0.116
|168.136
|11
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|8
|1:40.427
|1.177
|0.137
|167.907
|12
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|8
|1:41.753
|2.503
|1.326
|165.718
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|8
|1:38.892
|170.513
|2
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|8
|1:38.936
|0.044
|0.044
|170.437
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|8
|1:39.038
|0.146
|0.102
|170.261
|4
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|7
|1:39.156
|0.264
|0.118
|170.059
|5
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|8
|1:39.199
|0.307
|0.043
|169.985
|6
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|8
|1:39.204
|0.312
|0.005
|169.977
|7
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|8
|1:39.238
|0.346
|0.034
|169.918
|8
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|8
|1:39.260
|0.368
|0.022
|169.881
|9
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|8
|1:39.284
|0.392
|0.024
|169.840
|10
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|7
|1:39.467
|0.575
|0.183
|169.527
|11
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|8
|1:39.531
|0.639
|0.064
|169.418
|12
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|8
|1:39.587
|0.695
|0.056
|169.323
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