موتو جي بي: أوليفيرا يتفوّق على موربيديللي وينطلق أوّلًا في البرتغال

كانت المنافسة محتدمة للغاية في القسم الأوّل من التصفيات، لكن كان من الواضح أنّ كال كراتشلو وفرانكو موربيديللي يتمتّعان بوتيرة قويّة.

وبالفعل نجح كراتشلو في تسجيل 1:39.250 دقيقة وكان أسرع بـ 0.026 ثانية من موربيديللي وعبرا معًا إلى القسم الثاني، وذلك بالرغم من تهديد براد بيندر درّاج كاي تي ام.

في الأثناء عانى البطل المتوّج حاليًا جوان مير من حصّة صعبة وسينطلق من المركز الـ 20.

بالانتقال إلى القسم الثاني، فقد واصل موربيديللي أداءه اللافت ونجح في تسجيل 1:39.245 دقيقة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، بينما كان جاك ميلر أقرب ملاحقيه على بُعد 0.091 ثانية.

وعاد الإيطاليّ إثر ذلك لتحسين زمنه بأكثر من عُشرٍ من الثانية مُسجّلًا دقيقة و39.141 ثانية، في الوقت الذي قفز فيه كراتشلو إلى المركز الثاني مباشرة خلفه بفارق 0.015 ثانية.

وفي حين أنّ كوارتارارو كان الأسرع في المقاطع الثلاثة الأولى، إلّا أنّه كان يخسر الكثير من الوقت في المقطع الأخير في أغلب لفّاته.

ولم يكتفِ موربيديللي بذلك الحدّ، بل عاد ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 99 ثانية، وذلك عبر تسجيله 1:38.936 دقيقة.

وفي حين أنّ الإيطالي بدا أنّه ضمن قطب الانطلاق الأوّل، إلّا أنّ صاحب الأرض والجمهور أوليفيرا كانت له كلمة أخرى.

إذ نجح البرتغالي في انتزاع المركز الأوّل وضمان قطب الانطلاق الأوّل الأوّل في مسيرته بتوقيت قياسي جديد بلغ 1:38.892 دقيقة.

وسينضمّ ميلر إلى أوليفيرا وموربيديللي في الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

أمّا كراتشلو فقد واصل أداءه اللافت وضمن المركز الرابع أمام كوارتارارو وستيفان برادل الذي استفاد من عامل السحب خلف موربيديللي ليخطف المركز السادس.

وبالرغم من سقوطه في الحصّة، إلّا أنّ يوهان زاركو حقّق المركز السابع أمام مافيريك فينياليس الذي لم يتمكّن من ترجمة أداءه اللافت في مجريات الجمعة إلى مركز انطلاق متقدّم.

وأكمل بول إسبارغارو وأليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الأوّل:

نتيجة القسم الثاني: