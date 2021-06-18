موتو جي بي: أوليفيرا يتصدر التجارب الحرة الثانية في ألمانيا

أوليفيرا الفائز بسباق برشلونة، سجل الزمن الأسرع المبدئي مع بداية الحصة، مع دقيقة و21.823 ثانية.

وسرعان ما اقتنص ماركيز الصدارة منه مع دقيقة و21.687 ثانية، لكن لفته سجلت تحت العلم الأصفر عندما تعرض لوكا ماريني ناشئ أفينتيا إلى حادثة في المنعطف الأخير.

لكن ماركيز واصل تحسين زمنه، قبل أن يتفوق عليه أوليفيرا مجدداً ويكسر حاجز الدقيقة و21.5 ثانية مع بقاء عشرين دقيقة فقط حتى نهاية الحصة.

وبعد أن تخلى عن لفته التي كانت لتضعه في الصدارة مجدداً بعد فقدان السيطرة لفترة بسيطة على الدراجة، لكنه عاد لاحقاً إلى الصدارة مع دقيقة و21.291 ثانية.

في هذه الأثناء، بدأ أغلب الدراجين بتسجيل لفات سريعة، حيث كان تاكاكي ناكاغامي أول من كسر رقم ماركيز.

وبقي الحال هكذا لدقيقة واحدة، قبل أن يتقدم فابيو كوارتارارو دراج ياماها إلى الصدارة، ومن ثم يتفوق عليه زميله مافيريك فينياليس بأقل من عُشر ثانية.

أوليفيرا سجل دقيقة و20.690 ثانية، قبل دقيقتين على النهاية ليعود إلى الصدارة، وهذا ما كان كافياً له ليبقى في المركز الأول.

كوارتارارو حافظ على المركز الثاني أمام فينياليس، بينما حقق أليكس رينز المركز الرابع.

بول أسبارغارو تعرض لحادث في التجارب، لكنه أنهى الحصة خامساً أمام ناكاغامي.

المركز السابع من نصيب أليكس أسبارغارو، بينما أكمل يوهان زاركو، جاك ميلر وفرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ماركيز كان من بين قلة قليلة لم يضع إطارات سوفت جديدة خلال القسم الأخير، ليكتفي بالمركز 12، خلف دانيلو بيتروشي.