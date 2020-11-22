موتو جي بي: أوليفيرا يبسط سيطرته على أرضه في البرتغال ويفوز بالسباق الختاميّ

حافظ أوليفيرا على صدارته عند الانطلاقة أمام فرانكو موربيديللي، لكن بالوصول إلى المنعطف الرابع فقد أقدم جاك ميلر على تجاوز الأخير، قبل أن يعود موربيديللي لاستعادة مركزه الثاني سريعًا ضمن مشهدٍ مشابهٍ لنهاية الأسبوع الماضي في فالنسيا.

في الأثناء وخلال اللفّة الثانية، فقد كاد مير الحائز على اللقب أن يقع عند المنعطف الخامس بعد احتكاكه بدرّاجَين آخرين، لكنّه تمكّن من الإبقاء على درّاجته مستقيمة ولم يسقط وتمكّن من المواصلة بأعجوبة.

بالعودة إلى الصدارة وبشكلٍ مفاجئ فإنّ أوليفيرا بدأ بالابتعاد سريعًا ورفع الفارق إلى قرابة ثانيتين بنهاية اللفّة الثالثة.

وواصل البطل المحليّ توسيع الفارق في الأمام إلى أن استقرّ في حدود 3.7 ثانية مع انتصاف السباق.

في الأثناء كانت المعركة محتدمة على المركز الرابع في ظلّ منافسة بين أربعة درّاجين على الأقل تقدّمهم بول إسبارغارو.

أمّا درّاجو ياماها المستخدمون لنسخة 2020 وهم الثلاثي فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس وفالنتينو روسي وذلك على عكس موربيديللي الذي يستخدم درّاجة 2019.

ومع بقاء 10 لفّات على النهاية، ارتكب مير خطأً آخر قرّر على إثره التوجّه إلى خطّ الحظائر والانسحاب من السباق، وبدا أنّ مشاكل الأنظمة الإلكترونيّة هي السبب مجدّدًا بعد أن أشار بالأمس إلى أنّ قيادة الدرّاجة كانت خطرة.

ومع دخول السباق لفّاته الأخيرة، فقد كان من الواضح أنّ معركة حامية تلوح في الأفق مجدّدًا بين موربيديللي وميلر مثل الأسبوع الماضي لكن على المركز الثاني هذه المرّة.

وبالفعل وقّت ميلر محاولته في اللفّة الأخيرة وأقدم على انتزاع المركز الثاني من موربيديللي قبل 3 منعطفات على النهاية.

في الأثناء عبر أوليفيرا خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم، والأوّل له بسيطرة كاملة مستحقّة بعد أن جاء فوزه السابق إثر أخطاء الآخرين.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب بول إسبارغارو ضمن سباقه الوداعيّ لكاي تي ام في ظلّ انتقاله إلى هوندا العام المقبل.

وحقّق تاكاكي ناكاغامي تقدّمًا جيّدًا خلال السباق وقدّم بعض التجاوزات الرائعة ليحلّ خامسًا أمام أندريا دوفيزيوزو.

بدوره قدّم ستيفان برادل سباقًا قويًا وحلّ سابعًا أمام أليكس إسبارغارو وأليكس ماركيز، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: