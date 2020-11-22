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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: أوليفيرا يبسط سيطرته على أرضه في البرتغال ويفوز بالسباق الختاميّ

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موتو جي بي: أوليفيرا يبسط سيطرته على أرضه في البرتغال ويفوز بالسباق الختاميّ

بالرغم من آماله المنخفضة بالتوجّه إلى السباق، سيطر ميغيل أوليفيرا على السباق منذ الانطلاقة وحتّى خطّ النهاية بوتيرة خياليّة وضمن فوزه الثاني في موسم 2020 من بطولة الموتو جي بي ضمن جائزة البرتغال الكبرى الختاميّة.

حافظ أوليفيرا على صدارته عند الانطلاقة أمام فرانكو موربيديللي، لكن بالوصول إلى المنعطف الرابع فقد أقدم جاك ميلر على تجاوز الأخير، قبل أن يعود موربيديللي لاستعادة مركزه الثاني سريعًا ضمن مشهدٍ مشابهٍ لنهاية الأسبوع الماضي في فالنسيا.

في الأثناء وخلال اللفّة الثانية، فقد كاد مير الحائز على اللقب أن يقع عند المنعطف الخامس بعد احتكاكه بدرّاجَين آخرين، لكنّه تمكّن من الإبقاء على درّاجته مستقيمة ولم يسقط وتمكّن من المواصلة بأعجوبة.

بالعودة إلى الصدارة وبشكلٍ مفاجئ فإنّ أوليفيرا بدأ بالابتعاد سريعًا ورفع الفارق إلى قرابة ثانيتين بنهاية اللفّة الثالثة.

وواصل البطل المحليّ توسيع الفارق في الأمام إلى أن استقرّ في حدود 3.7 ثانية مع انتصاف السباق.

في الأثناء كانت المعركة محتدمة على المركز الرابع في ظلّ منافسة بين أربعة درّاجين على الأقل تقدّمهم بول إسبارغارو.

أمّا درّاجو ياماها المستخدمون لنسخة 2020 وهم الثلاثي فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس وفالنتينو روسي وذلك على عكس موربيديللي الذي يستخدم درّاجة 2019.

ومع بقاء 10 لفّات على النهاية، ارتكب مير خطأً آخر قرّر على إثره التوجّه إلى خطّ الحظائر والانسحاب من السباق، وبدا أنّ مشاكل الأنظمة الإلكترونيّة هي السبب مجدّدًا بعد أن أشار بالأمس إلى أنّ قيادة الدرّاجة كانت خطرة.

ومع دخول السباق لفّاته الأخيرة، فقد كان من الواضح أنّ معركة حامية تلوح في الأفق مجدّدًا بين موربيديللي وميلر مثل الأسبوع الماضي لكن على المركز الثاني هذه المرّة.

وبالفعل وقّت ميلر محاولته في اللفّة الأخيرة وأقدم على انتزاع المركز الثاني من موربيديللي قبل 3 منعطفات على النهاية.

في الأثناء عبر أوليفيرا خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم، والأوّل له بسيطرة كاملة مستحقّة بعد أن جاء فوزه السابق إثر أخطاء الآخرين.

أمّا المركز الرابع فقد كان من نصيب بول إسبارغارو ضمن سباقه الوداعيّ لكاي تي ام في ظلّ انتقاله إلى هوندا العام المقبل.

وحقّق تاكاكي ناكاغامي تقدّمًا جيّدًا خلال السباق وقدّم بعض التجاوزات الرائعة ليحلّ خامسًا أمام أندريا دوفيزيوزو.

بدوره قدّم ستيفان برادل سباقًا قويًا وحلّ سابعًا أمام أليكس إسبارغارو وأليكس ماركيز، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 25  
2   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 25 3.193
3   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 25 3.298
4   44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 25 12.626
5   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 25 13.318
6   4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 25 15.578
7   6 Germany ستيفان برادل هوندا 25 15.738
8   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25 16.034
9   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 25 18.325
10   5 France يوهان زاركو دوكاتي 25 18.596
11   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 25 18.685
12   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 25 18.946
13   35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 25 19.159
14   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 24.376
15   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 27.776
16   9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 25 34.266
17   82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 25 48.410
18   53 Spain تيتو راباط دوكاتي 25 48.411
  انسحب 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 22  
  انسحب 36 Spain جوان مير سوزوكي 15  
  انسحب 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 2  
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 0  
أوليفيرا يُقلّل من حظوظه في الفوز بسباق جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي

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