موتو جي بي: أوغورا ينتزع أول قطب انطلاق أول في مسيرته في التشيك

لم يكن هذا أول قطب انطلاق أول للدرّاج الياباني فحسب، بل أول انطلاقة له من الصف الأول بمختلف الفئات. وبعدما اشتهر بقدرته على التقدم خلال السباقات عقب حصص تأهيلية مخيبة، فإن انطلاقه من المركز الأول يجعله أحد أبرز المرشحين للفوز.

وسيتشارك درّاج تراكهاوس أبريليا الصف الأول مع ثنائي دوكاتي فابيو دي جيانانتونيو من فريق "في آر46" وفرانشيسكو بانيايا، لكنه تفوق على الإيطاليين بفارق يزيد على عُشري الثانية.

ومع وصول درجات الحرارة إلى قرابة 30 درجة مئوية بحلول نهاية الحصة، أصبح من الصعب استخراج لفة سريعة ثانية من الإطارات خلال كل محاولة. لكن متصدر البطولة ماركو بيزيكي نجح في ذلك في نهاية الحصة، ليتقدم إلى المركز الرابع على متن أبريليا الرسمية.

وسينطلق بيزيكي إلى جانب مارك ماركيز، الذي لم تسر الأمور معه كما أراد. فقد أُلغيت محاولته الأولى بسبب تجاوزه حدود الحلبة، ثم تفوق عليه زميله بانيايا بشكل مباشر خلال المحاولة الثانية الحاسمة.

وواصل ديوغو موريرا إثارة الإعجاب على متن دراجة "إل سي آر هوندا". إذ تصدر القسم الثاني من التصفيات بعد المجموعة الأولى من المحاولات، لكنه لم يتمكن من تحسين زمنه خلال خروجه الثاني من المرآب. ومع ذلك، سينطلق من المركز السادس إلى جانب ماركيز.

أما راؤول فرنانديز، الذي قد تكون جاهزيته البدنية موضع شك بعد إصابته بالتهاب الزائدة الدودية في وقت سابق من الأسبوع، فسيقود الصف الثالث أمام بيدرو أكوستا (كيه تي إم) وفرانكو موربيديلي (في آر46).

واستمرّت معاناة خورخي مارتين من حيث الوتيرة مقارنة بالمنافسين في المقدمة، وسينطلق من المركز العاشر إلى جانب فيرمين ألديغير (غريسيني دوكاتي) وخوان مير (هوندا).

وكان مارتين قد تأهل بسهولة عبر القسم الأول من التصفيات، بعدما سجل منذ البداية زمنًا مكّنه من التفوق على موربيديلي بفارق عُشرين من الثانية. ولم يتمكن أي من الدرّاجين الأربعة الأوائل من تحسين أزمنتهم خلال المحاولة الثانية، لتبقى الحصة هادئة نسبياً.

وكان مافيريك فينياليس أول من أخفق في بلوغ القسم الثاني، وسينطلق من المركز الثالث عشر على متن دراجة تيك3، في وقت ما يزال فيه مستقبله مع الفريق الفرنسي التابع لكيه تي إم محوراً للكثير من التكهنات.

وسينطلق إلى جانبه أليكس ماركيز (غريسيني دوكاتي)، الذي لم يستعد كامل لياقته أو مستواه بعد عودته إلى المنافسات عقب حادثه العنيف في برشلونة قبل أكثر من شهر بقليل.

وسيُكمل فابيو كوارتارارو الصف الخامس، بعدما كان الأسرع بين دراجات ياماها التي تواصل معاناتها.