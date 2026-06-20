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موتو جي بي: أوغورا ينتزع أول قطب انطلاق أول في مسيرته في التشيك

حقق آي أوغورا قطب الانطلاق الأول بشكل مذهل خلال التجارب التأهيلية لجائزة التشيك الكبرى يوم السبت، مؤكدًا أنّ السرعة التي أظهرها منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع لم تكن مجرد صدفة.

منشور:
أي أوغورا، تراك هاوس ريسينغ

أي أوغورا، تراك هاوس ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

لم يكن هذا أول قطب انطلاق أول للدرّاج الياباني فحسب، بل أول انطلاقة له من الصف الأول بمختلف الفئات. وبعدما اشتهر بقدرته على التقدم خلال السباقات عقب حصص تأهيلية مخيبة، فإن انطلاقه من المركز الأول يجعله أحد أبرز المرشحين للفوز.

وسيتشارك درّاج تراكهاوس أبريليا الصف الأول مع ثنائي دوكاتي فابيو دي جيانانتونيو من فريق "في آر46" وفرانشيسكو بانيايا، لكنه تفوق على الإيطاليين بفارق يزيد على عُشري الثانية.

ومع وصول درجات الحرارة إلى قرابة 30 درجة مئوية بحلول نهاية الحصة، أصبح من الصعب استخراج لفة سريعة ثانية من الإطارات خلال كل محاولة. لكن متصدر البطولة ماركو بيزيكي نجح في ذلك في نهاية الحصة، ليتقدم إلى المركز الرابع على متن أبريليا الرسمية.

وسينطلق بيزيكي إلى جانب مارك ماركيز، الذي لم تسر الأمور معه كما أراد. فقد أُلغيت محاولته الأولى بسبب تجاوزه حدود الحلبة، ثم تفوق عليه زميله بانيايا بشكل مباشر خلال المحاولة الثانية الحاسمة.

وواصل ديوغو موريرا إثارة الإعجاب على متن دراجة "إل سي آر هوندا". إذ تصدر القسم الثاني من التصفيات بعد المجموعة الأولى من المحاولات، لكنه لم يتمكن من تحسين زمنه خلال خروجه الثاني من المرآب. ومع ذلك، سينطلق من المركز السادس إلى جانب ماركيز.

أما راؤول فرنانديز، الذي قد تكون جاهزيته البدنية موضع شك بعد إصابته بالتهاب الزائدة الدودية في وقت سابق من الأسبوع، فسيقود الصف الثالث أمام بيدرو أكوستا (كيه تي إم) وفرانكو موربيديلي (في آر46).

واستمرّت معاناة خورخي مارتين من حيث الوتيرة مقارنة بالمنافسين في المقدمة، وسينطلق من المركز العاشر إلى جانب فيرمين ألديغير (غريسيني دوكاتي) وخوان مير (هوندا).

وكان مارتين قد تأهل بسهولة عبر القسم الأول من التصفيات، بعدما سجل منذ البداية زمنًا مكّنه من التفوق على موربيديلي بفارق عُشرين من الثانية. ولم يتمكن أي من الدرّاجين الأربعة الأوائل من تحسين أزمنتهم خلال المحاولة الثانية، لتبقى الحصة هادئة نسبياً.

وكان مافيريك فينياليس أول من أخفق في بلوغ القسم الثاني، وسينطلق من المركز الثالث عشر على متن دراجة تيك3، في وقت ما يزال فيه مستقبله مع الفريق الفرنسي التابع لكيه تي إم محوراً للكثير من التكهنات.

وسينطلق إلى جانبه أليكس ماركيز (غريسيني دوكاتي)، الذي لم يستعد كامل لياقته أو مستواه بعد عودته إلى المنافسات عقب حادثه العنيف في برشلونة قبل أكثر من شهر بقليل.

وسيُكمل فابيو كوارتارارو الصف الخامس، بعدما كان الأسرع بين دراجات ياماها التي تواصل معاناتها.

القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 7

1:51.139

   175.013  
2 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 7

+0.211

1:51.350

 0.211 174.681  
3 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 7

+0.244

1:51.383

 0.033 174.629  
4 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 7

+0.289

1:51.428

 0.045 174.559  
5 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 7

+0.297

1:51.436

 0.008 174.546  
6 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 6

+0.552

1:51.691

 0.255 174.148  
7 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 7

+0.633

1:51.772

 0.081 174.022  
8 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 7

+0.682

1:51.821

 0.049 173.945  
9 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 4

+0.712

1:51.851

 0.030 173.899  
10 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 7

+0.770

1:51.909

 0.058 173.809  
11 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 7

+0.905

1:52.044

 0.135 173.599  
12 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 6

+0.945

1:52.084

 0.040 173.537  
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