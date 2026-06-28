موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين
سجّل الياباني آي أوغورا فوزه الأول في مسيرته ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعدما فاز بجائزة هولندا الكبرى، في حين أدّى حادث مبكر للإيطالي ماركو بيزيكي إلى خسارته صدارة البطولة لصالح زميله في فريق أبريليا خورخي مارتين.
أياو أوغورا، تراك هاوس ريسينغ
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
بعدما تراجع بفارق يقارب 2.5 ثانية عن الصدارة في اللفات الأولى إثر صراعه مع مارك ماركيز على المركز الثالث، نجح أوغورا تدريجيًا في تقليص الفارق، قبل أن يتجاوز كلًا من مارتين وزميله في فريق تراكهاوس راؤول فرنانديز ليحقق انتصارًا رائعًا على حلبة أسين.
وبهذا الإنجاز، أصبح أوغورا أول درّاجٍ ياباني يفوز بسباق في "الموتو جي بي" منذ فوز ماكوتو تامادا على متن دراجة هوندا في موتيغي عام 2004.
وانطلق أوغورا بقوة من المركز الثاني ليخطف الصدارة عند المنعطف الأول، لكن صاحب قطب الانطلاق الأول مارتين استعاد المركز الأول عند المنعطف الثالث.
وفي الوقت نفسه، بدأ بطل العالم مارك ماركيز تقدمه سريعًا، إذ تجاوز زميله فرانشيسكو بانيايا ليصعد إلى المركز الخامس، قبل أن يلحق ببيزيكي الذي كان يعاني في المركز الرابع.
وأثناء صراع ثنائي تراكهاوس، فرنانديز وأوغورا، على المركز الثاني مع بداية اللفة الثانية، استغل ماركيز الفرصة وتجاوزهما معًا في مناورة واحدة، لكنه عاد وخسر مركزه لصالح فرنانديز بعد وقت قصير.
وشهدت اللفة نفسها نقطة التحول في السباق، عندما فقد متصدر البطولة بيتزيكي السيطرة على مقدمة دراجته من أبريليا عند المنعطف 15 السريع، ليتعرض لحادث قوي اصطدم خلاله بالحواجز.
ومع خروج أحد أبرز المنافسين، بدأ أداء ماركيز، الذي استخدم الإطار الخلفي اللين، يتراجع تدريجيًا، ليستعيد أوغورا المركز الثالث منه في اللفة الخامسة.
وفي تلك المرحلة، كان أوغورا يتأخر بحوالي 2.5 ثانية عن مارتين وفرنانديز، مع تبقي 21 لفة على النهاية.
ومع مرور اللفات، نجح أوغورا في محو الفارق بالكامل، حتى لحق بالثنائي المتصدر بحلول اللفة 16. ورغم تعرضه لمشكلة مؤقتة في نظام خفض ارتفاع الدراجة الخلفي، استعاد إيقاعه سريعًا في اللفة التالية.
وكان فرنانديز أول من شن الهجوم، إذ تجاوز مارتين على صدارة السباق عند المنعطف الأول في بداية اللفة 17، قبل أن يلحق به أوغورا مباشرة إلى المركز الثاني، لتبدأ معركة داخلية بين دراجي تراكهاوس على الفوز.
وحسم أوغورا الصدارة نهائيًا في اللفة 20 عندما تجاوز فرنانديز عند المنعطف التاسع، ثم ابتعد سريعًا في المقدمة.
ومع عجز فرنانديز عن الرد، عبر أوغورا خط النهاية متقدمًا بفارق ثانيتين، ليمنح فريق تراكهاوس أول ثنائية له في بطولة "موتو جي بي".
أما مارتين، درّاج فريق أبريليا الرسمي، فلم يتمكن من مجاراة ثنائي تراكهاوس، لكنه اكتفى بالمركز الثالث، وهي نتيجة كانت كافية لانتزاع صدارة ترتيب البطولة بفارق سبع نقاط، بعدما فشل بيزيكي في تسجيل أي نقاط للمرة الثالثة تواليًا في سباقات الأحد.
السباق
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|26
|
40:21.905
|25
|2
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40:23.909
|2.004
|20
|3
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40:25.417
|1.508
|16
|4
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40:31.220
|5.803
|13
|5
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40:32.045
|0.825
|11
|6
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40:32.293
|0.248
|10
|7
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40:32.193
|9
|8
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40:40.944
|8.751
|8
|9
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40:41.288
|0.344
|7
|10
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40:42.207
|0.919
|6
|11
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40:42.574
|0.367
|5
|12
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40:59.149
|16.575
|4
|13
|م. فينياليس تيك 3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40:58.660
|3
|14
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41:00.032
|1.372
|2
|15
|ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41:22.731
|22.699
|1
|16
|ك. كراتشلو فريق إل سي آر
|35
|Honda
|25
|
+1 اللفة
41:32.928
|1 اللفة
|dnf
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|15
|
+11 عدد اللفات
24:01.045
|10 عدد اللفات
|الانسحاب
|dnf
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|13
|
+13 عدد اللفات
20:37.701
|2 عدد اللفات
|الانسحاب
|dnf
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|13
|
+13 عدد اللفات
20:52.183
|14.482
|الانسحاب
|dnf
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|9
|
+17 عدد اللفات
14:28.367
|4 عدد اللفات
|الحادث
|dnf
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|1
|
+25 عدد اللفات
2:52.151
|8 عدد اللفات
|Accident / injury
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|0
|
+26 عدد اللفات
58.622
|1 اللفة
|الحادث
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