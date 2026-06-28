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موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين

سجّل الياباني آي أوغورا فوزه الأول في مسيرته ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعدما فاز بجائزة هولندا الكبرى، في حين أدّى حادث مبكر للإيطالي ماركو بيزيكي إلى خسارته صدارة البطولة لصالح زميله في فريق أبريليا خورخي مارتين.

تم التحرير:
أياو أوغورا، تراك هاوس ريسينغ

أياو أوغورا، تراك هاوس ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

بعدما تراجع بفارق يقارب 2.5 ثانية عن الصدارة في اللفات الأولى إثر صراعه مع مارك ماركيز على المركز الثالث، نجح أوغورا تدريجيًا في تقليص الفارق، قبل أن يتجاوز كلًا من مارتين وزميله في فريق تراكهاوس راؤول فرنانديز ليحقق انتصارًا رائعًا على حلبة أسين.

وبهذا الإنجاز، أصبح أوغورا أول درّاجٍ ياباني يفوز بسباق في "الموتو جي بي" منذ فوز ماكوتو تامادا على متن دراجة هوندا في موتيغي عام 2004.

وانطلق أوغورا بقوة من المركز الثاني ليخطف الصدارة عند المنعطف الأول، لكن صاحب قطب الانطلاق الأول مارتين استعاد المركز الأول عند المنعطف الثالث.

وفي الوقت نفسه، بدأ بطل العالم مارك ماركيز تقدمه سريعًا، إذ تجاوز زميله فرانشيسكو بانيايا ليصعد إلى المركز الخامس، قبل أن يلحق ببيزيكي الذي كان يعاني في المركز الرابع.

وأثناء صراع ثنائي تراكهاوس، فرنانديز وأوغورا، على المركز الثاني مع بداية اللفة الثانية، استغل ماركيز الفرصة وتجاوزهما معًا في مناورة واحدة، لكنه عاد وخسر مركزه لصالح فرنانديز بعد وقت قصير.

وشهدت اللفة نفسها نقطة التحول في السباق، عندما فقد متصدر البطولة بيتزيكي السيطرة على مقدمة دراجته من أبريليا عند المنعطف 15 السريع، ليتعرض لحادث قوي اصطدم خلاله بالحواجز.

ومع خروج أحد أبرز المنافسين، بدأ أداء ماركيز، الذي استخدم الإطار الخلفي اللين، يتراجع تدريجيًا، ليستعيد أوغورا المركز الثالث منه في اللفة الخامسة.

وفي تلك المرحلة، كان أوغورا يتأخر بحوالي 2.5 ثانية عن مارتين وفرنانديز، مع تبقي 21 لفة على النهاية.

ومع مرور اللفات، نجح أوغورا في محو الفارق بالكامل، حتى لحق بالثنائي المتصدر بحلول اللفة 16. ورغم تعرضه لمشكلة مؤقتة في نظام خفض ارتفاع الدراجة الخلفي، استعاد إيقاعه سريعًا في اللفة التالية.

وكان فرنانديز أول من شن الهجوم، إذ تجاوز مارتين على صدارة السباق عند المنعطف الأول في بداية اللفة 17، قبل أن يلحق به أوغورا مباشرة إلى المركز الثاني، لتبدأ معركة داخلية بين دراجي تراكهاوس على الفوز.

وحسم أوغورا الصدارة نهائيًا في اللفة 20 عندما تجاوز فرنانديز عند المنعطف التاسع، ثم ابتعد سريعًا في المقدمة.

ومع عجز فرنانديز عن الرد، عبر أوغورا خط النهاية متقدمًا بفارق ثانيتين، ليمنح فريق تراكهاوس أول ثنائية له في بطولة "موتو جي بي".

أما مارتين، درّاج فريق أبريليا الرسمي، فلم يتمكن من مجاراة ثنائي تراكهاوس، لكنه اكتفى بالمركز الثالث، وهي نتيجة كانت كافية لانتزاع صدارة ترتيب البطولة بفارق سبع نقاط، بعدما فشل بيزيكي في تسجيل أي نقاط للمرة الثالثة تواليًا في سباقات الأحد.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 26

40:21.905

       25
2 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 26

+2.004

40:23.909

 2.004     20
3 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 26

+3.512

40:25.417

 1.508     16
4 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 26

+9.315

40:31.220

 5.803     13
5 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 26

+10.140

40:32.045

 0.825     11
6 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 26

+10.388

40:32.293

 0.248     10
7 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 26

+10.288

40:32.193

       9
8 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 26

+19.039

40:40.944

 8.751     8
9 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 26

+19.383

40:41.288

 0.344     7
10 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 26

+20.302

40:42.207

 0.919     6
11 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 26

+20.669

40:42.574

 0.367     5
12 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 26

+37.244

40:59.149

 16.575     4
13 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 26

+36.755

40:58.660

       3
14 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 26

+38.127

41:00.032

 1.372     2
15 Spain ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ 47 Yamaha 26

+1'00.826

41:22.731

 22.699     1
16 United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 25

+1 اللفة

41:32.928

 1 اللفة      
dnf Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 15

+11 عدد اللفات

24:01.045

 10 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 13

+13 عدد اللفات

20:37.701

 2 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 13

+13 عدد اللفات

20:52.183

 14.482   الانسحاب  
dnf Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 9

+17 عدد اللفات

14:28.367

 4 عدد اللفات   الحادث  
dnf Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 1

+25 عدد اللفات

2:52.151

 8 عدد اللفات   Accident / injury  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 0

+26 عدد اللفات

58.622

 1 اللفة   الحادث  
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