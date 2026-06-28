موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين

بعدما تراجع بفارق يقارب 2.5 ثانية عن الصدارة في اللفات الأولى إثر صراعه مع مارك ماركيز على المركز الثالث، نجح أوغورا تدريجيًا في تقليص الفارق، قبل أن يتجاوز كلًا من مارتين وزميله في فريق تراكهاوس راؤول فرنانديز ليحقق انتصارًا رائعًا على حلبة أسين.

وبهذا الإنجاز، أصبح أوغورا أول درّاجٍ ياباني يفوز بسباق في "الموتو جي بي" منذ فوز ماكوتو تامادا على متن دراجة هوندا في موتيغي عام 2004.

وانطلق أوغورا بقوة من المركز الثاني ليخطف الصدارة عند المنعطف الأول، لكن صاحب قطب الانطلاق الأول مارتين استعاد المركز الأول عند المنعطف الثالث.

وفي الوقت نفسه، بدأ بطل العالم مارك ماركيز تقدمه سريعًا، إذ تجاوز زميله فرانشيسكو بانيايا ليصعد إلى المركز الخامس، قبل أن يلحق ببيزيكي الذي كان يعاني في المركز الرابع.

وأثناء صراع ثنائي تراكهاوس، فرنانديز وأوغورا، على المركز الثاني مع بداية اللفة الثانية، استغل ماركيز الفرصة وتجاوزهما معًا في مناورة واحدة، لكنه عاد وخسر مركزه لصالح فرنانديز بعد وقت قصير.

وشهدت اللفة نفسها نقطة التحول في السباق، عندما فقد متصدر البطولة بيتزيكي السيطرة على مقدمة دراجته من أبريليا عند المنعطف 15 السريع، ليتعرض لحادث قوي اصطدم خلاله بالحواجز.

ومع خروج أحد أبرز المنافسين، بدأ أداء ماركيز، الذي استخدم الإطار الخلفي اللين، يتراجع تدريجيًا، ليستعيد أوغورا المركز الثالث منه في اللفة الخامسة.

وفي تلك المرحلة، كان أوغورا يتأخر بحوالي 2.5 ثانية عن مارتين وفرنانديز، مع تبقي 21 لفة على النهاية.

ومع مرور اللفات، نجح أوغورا في محو الفارق بالكامل، حتى لحق بالثنائي المتصدر بحلول اللفة 16. ورغم تعرضه لمشكلة مؤقتة في نظام خفض ارتفاع الدراجة الخلفي، استعاد إيقاعه سريعًا في اللفة التالية.

وكان فرنانديز أول من شن الهجوم، إذ تجاوز مارتين على صدارة السباق عند المنعطف الأول في بداية اللفة 17، قبل أن يلحق به أوغورا مباشرة إلى المركز الثاني، لتبدأ معركة داخلية بين دراجي تراكهاوس على الفوز.

وحسم أوغورا الصدارة نهائيًا في اللفة 20 عندما تجاوز فرنانديز عند المنعطف التاسع، ثم ابتعد سريعًا في المقدمة.

ومع عجز فرنانديز عن الرد، عبر أوغورا خط النهاية متقدمًا بفارق ثانيتين، ليمنح فريق تراكهاوس أول ثنائية له في بطولة "موتو جي بي".

أما مارتين، درّاج فريق أبريليا الرسمي، فلم يتمكن من مجاراة ثنائي تراكهاوس، لكنه اكتفى بالمركز الثالث، وهي نتيجة كانت كافية لانتزاع صدارة ترتيب البطولة بفارق سبع نقاط، بعدما فشل بيزيكي في تسجيل أي نقاط للمرة الثالثة تواليًا في سباقات الأحد.