جلب هطول الأمطار الغزيرة في البرازيل فيضانات إلى حلبة أوتودرومو آيرتون سينا المُجددة في غويانيا، والتي من المقرر أن تستضيف الجولة الثانية من موسم 2026 للموتو جي بي نهاية هذا الأسبوع.

على الرغم من أن التوقعات الجوية أشارت لاحتمال هطول أمطار في غويانيا في البرازيل طوال الأسبوع، إلا أنه لم يتوقع أحد أن يكون حجم المياه المتساقطة كبيراً كما حدث.

فقد ضربت الأمطار حلبة أوتودرومو آيرتون سينا في غويانيا، والتي تم تجديدها بالكامل لاستضافة جائزة البرازيل الكبرى الجديدة للدراجات النارية – بعد 37 عاماً من آخر مرة استضافت فيها سباقاً للجائزة الكبرى للدراجات.

بعد ظهر يوم الاثنين بدأ المطر يهطل بغزارة مع وصول عاصفة إلى المنطقة، واستمر ذلك بدرجات متفاوتة من الشدة طوال الليل بأكمله.

استيقظت الحلبة صباح الثلاثاء لتجد أن نفق الوصول إلى منطقة البادوك قد غمر بالكامل بالمياه وأصبح غير قابل للوصول، كما تراكمت المياه في المناطق العشبية المحيطة بالحلبة. ومع ذلك، أظهرت الحلبة نفسها وممر الصيانة بعض البقع الرطبة، ولكن دون تجمعات مائية كبيرة.

يوم الثلاثاء، توقفت الأمطار لفترة وجيزة مما أتاح استراحة قصيرة للفرق العاملة في الحلبة، لكنها عادت بقوة كبيرة في فترة بعد الظهر. ومع تشبع الأرض بالمياه بالفعل، أصبح نفق الوصول بحلول الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي مغموراً بالكامل بأكثر من 25 سم من المياه المتراكمة.

كما تعرضت مناطق من الحلبة للتشبع بالمياه يوم أمس، سواء في المنعطف الأخير المؤدي إلى خط النهاية، أو عند نهاية المستقيم. وفي المنعطف الأول، غطت المياه المتراكمة كامل عرض 12 متراً من الأسفلت.

عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء (21:00 بتوقيت وسط أوروبا)، أصدرت هيئة الدفاع المدني في غويانيا تحذيراً طارئاً بسبب خطر حدوث فيضانات مفاجئة وغزيرة في المدينة، موصية السكان بتجنب التنقل عبر المناطق المتضررة.

وصل التحذير إلى السكان في جميع أنحاء العاصمة، حيث أبلغت إشعارات الهواتف عن "خطر حدوث فيضانات مفاجئة وغزيرة أثناء هطول الأمطار".

فريق العمل على الحلبة لمحاولة سحب المياه الصورة من قبل: جريدة الولاية الرسمية

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم بالفعل حشد فرق من مكتب أزمة المناخ وتعمل في شوارع المدينة، حيث تقوم بعمليات مراقبة وقائية وفحوصات متابعة في النقاط التي تُعتبر حرجة. وأفاد مجلس المدينة أن الهدف من هذه المهام هو تقليل المخاطر، وتقديم الإرشادات للسكان، والتدخل بسرعة في حال وقوع حوادث.

استمرار هطول الأمطار

في حلبة غويانيا، يجري العمل بشكل مكثف لتجهيز كل شيء قبل انطلاق جائزة البرازيل الكبرى، والتي ستبدأ يوم الجمعة مع حصة التجارب الحرة الأولى لفئة موتو3 عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

بعد أمطار يوم الاثنين، بدأت فرق العمل باستخدام شاحنات لإزالة المياه من الحلبة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وبحلول منتصف الصباح، أصبح الأسفلت جافاً تقريباً مع وصول درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية وظهور الشمس بين السحب.

يوم الأربعاء، سيتم تكرار العملية في محاولة للحفاظ على جفاف الحلبة. ومع ذلك، لا تزال توقعات الأمطار مستمرة طوال الأسبوع، وقد يؤدي تراكم المياه في النهاية إلى تعقيد الجولة الثانية من الموسم.

لا أحد في غويانيا يريد سماع الحديث عن إيقاف الحدث، خاصة بعد الإعلان الأخير عن نقل جائزة قطر الكبرى إلى نهاية الموسم!

ولم يتبقَ سوى أقل من 48 ساعة قبل انطلاق الأحداث على الحلبة، ويثق المنظمون بأن الأمطار ستتوقف وأن كل شيء سيكون جاهزاً لعودة موتو جي بي إلى المنافسة في البرازيل.