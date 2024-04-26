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موتو جي بي جائزة إسبانيا الكبرى

موتو جي بي: أليكس ماركيز يقود ثنائيّة غريسيني في التجارب الحرّة الأولى في إسبانيا

تقدّم أليكس ماركيز ثنائيّة فريقه غريسيني في التجارب الحرّة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى للموتو جي بي، بالرغم من أنّه كان الدرّاج الوحيد الذي استخدم إطار "سوفت" جديد لتسجيل زمنه السريع.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
أليكس ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

بعد أسبوعين من الكارثة المزدوجة لفريق غريسيني دوكاتي في جائزة الأمريكيّتين الكبرى بعد سقوط أليك ومارك ماركيز، عاد الشقيقان لتصدّر التجارب في الفترة الصباحيّة من اليوم الجمعة في خيريز.

وتصدّر مارك أغلب الحصّة، لكنّه أكملها متأخّرًا بـ 0.507 ثانية عن شقيقه وزميله أليكس الذي استخدم إطارات جديدة ليُسجّل 1:36.630 دقيقة في النهاية.

وتواجد مافيريك فينياليس الفائز بجائزة الأمريكيّتين الكبرى في المركز الثالث متقدّمًا على زميله في أبريليا أليكس إسبارغارو.

أمّا فرانكو موربيديللي فقد حلّ خامسًا كأفضل الدرّاجين المصنعيين لدوكاتي مع فريقه براماك.

أمّا متصدّر ترتيب البطولة خورخي مارتن فقد اكتفى بالمركز التاسع على متن درّاجة براماك الثانية، في حين تواجد حامل لقب البطولة فرانشيسكو بانيايا في المركز الـ 12.

وحلّ ماركو بيزيكي في المركز السادس، بينما تقدّم داني بيدروسا المشارك ببطاقة دعوة من "كاي تي ام" على براد بيندر الدرّاج الأساسي للفريق، في حين أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل.

وكان يوهان زاركو قد تعرّض لحادثٍ في المنعطف الثامن، وكذلك الحال لأغوستو فيرنانديز صاحب المركز الـ 20.

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