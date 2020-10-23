موتو جي بي: أليكس ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة ترويل الكبرى

قاد ماركيز الناشئ نتائج هوندا القوية خلال الجولات الثلاث الأخيرة، مع تسجيله منصّتي تتويج، آخرها في أراغون نهاية الأسبوع الماضي عندما شقّ طريقه نحو الفوز.

في المقابل، وبعد تسجيله أسوأ نتيجة له في البطولة في جائزة أراغون الكبرى، استهلّ كوارتارارو درّاج "بيتروناس اس آر تي" الحصّة بتسجيل الزمن الأسرع المبدئي والبالغ دقيقة و50.694 ثانية.

لكن سرعان ما تمّت الإطاحة به من قِبَل بول إسبارغارو الذي أحرز دقيقة و49.688 ثانية، قبل أن يقفز كلّ من جاك ميلر ومافيريك فينياليس إلى قمة الترتيب، حيث سجّل الأخير توقيتًا وقدره دقيقة و49.176 ثانية.

وكان ماركيز أوّل من كسر حاجز الدقيقة و49 ثانية عندما اعتلى قمة جدول الأزمنة للمرة الأولى مع دقيقة و48.953 ثانية، الزمن الذي صمد للدقائق الست التالية قبل أن يتمكّن تاكاكي ناكاغامي من انتزاع الصدارة بدقيقة و48.622 ثانية.

ومع توقعات بأن يكون الطقس جيّدًا، وفي ظل أن تلك هي الجولة الثانية على حلبة أراغون في غضون أسبوع، فقد آثر بضعة درّاجين وضع إطارات سوفت خلفية جديدة لتحسين أزمنتهم في المرحلة الأخيرة من الحصّة.

وكان من بينهم ماركيز، الذي وجد زمنًا إضافيًا في محاولته ما قبل الأخيرة ليعتلي قمة جدول الأزمنة من جديد مع دقيقة و48.184 ثانية.

وكان الإسباني في طريقه لتحسين زمنه مرة أخرى قبل أن يسقط عن دراجته دون أن يتعرض لإصابة عند المنعطف الأخير. لكن زمنه الأخير ظلّ الأسرع حتى نهاية الحصة ليتقدم ثنائية هوندا في التجارب الحرة الأولى أمام ناكاغامي.

المركز الثالث كان من نصيب جوان مير على متن درّاجة سوزوكي وأمام ستيفان برادل وفرانكو موربيديللي وفينياليس.

بينما كان ميلر أفضل درّاجي دوكاتي في المركز السابع أمام الأخوين إسبارغارو - أليكس وبول على الترتيب - وكال كراتشلو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: