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موتو جي بي / جائزة ترويل الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: أليكس ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة ترويل الكبرى

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موتو جي بي: أليكس ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة ترويل الكبرى

سجّل أليكس ماركيز درّاج هوندا الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة ترويل الكبرى التي تُقام للمرة الأولى، على الرُغم من سقوطه قبل نهاية الحصة، في حين اكتفى المنافس على اللقب فابيو كوارتارارو بالمركز الـ 17.

قاد ماركيز الناشئ نتائج هوندا القوية خلال الجولات الثلاث الأخيرة، مع تسجيله منصّتي تتويج، آخرها في أراغون نهاية الأسبوع الماضي عندما شقّ طريقه نحو الفوز.

في المقابل، وبعد تسجيله أسوأ نتيجة له في البطولة في جائزة أراغون الكبرى، استهلّ كوارتارارو درّاج "بيتروناس اس آر تي" الحصّة بتسجيل الزمن الأسرع المبدئي والبالغ دقيقة و50.694 ثانية.

لكن سرعان ما تمّت الإطاحة به من قِبَل بول إسبارغارو الذي أحرز دقيقة و49.688 ثانية، قبل أن يقفز كلّ من جاك ميلر ومافيريك فينياليس إلى قمة الترتيب، حيث سجّل الأخير توقيتًا وقدره دقيقة و49.176 ثانية.

وكان ماركيز أوّل من كسر حاجز الدقيقة و49 ثانية عندما اعتلى قمة جدول الأزمنة للمرة الأولى مع دقيقة و48.953 ثانية، الزمن الذي صمد للدقائق الست التالية قبل أن يتمكّن تاكاكي ناكاغامي من انتزاع الصدارة بدقيقة و48.622 ثانية.

ومع توقعات بأن يكون الطقس جيّدًا، وفي ظل أن تلك هي الجولة الثانية على حلبة أراغون في غضون أسبوع، فقد آثر بضعة درّاجين وضع إطارات سوفت خلفية جديدة لتحسين أزمنتهم في المرحلة الأخيرة من الحصّة.

وكان من بينهم ماركيز، الذي وجد زمنًا إضافيًا في محاولته ما قبل الأخيرة ليعتلي قمة جدول الأزمنة من جديد مع دقيقة و48.184 ثانية.

وكان الإسباني في طريقه لتحسين زمنه مرة أخرى قبل أن يسقط عن دراجته دون أن يتعرض لإصابة عند المنعطف الأخير. لكن زمنه الأخير ظلّ الأسرع حتى نهاية الحصة ليتقدم ثنائية هوندا في التجارب الحرة الأولى أمام ناكاغامي.

المركز الثالث كان من نصيب جوان مير على متن درّاجة سوزوكي وأمام ستيفان برادل وفرانكو موربيديللي وفينياليس.

بينما كان ميلر أفضل درّاجي دوكاتي في المركز السابع أمام الأخوين إسبارغارو - أليكس وبول على الترتيب - وكال كراتشلو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 73 Spain أليكس ماركيز 18 1:48.184  
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 21 1:48.622 0.438
3 36 Spain جوان مير 20 1:48.993 0.809
4 6 Germany ستيفان برادل 19 1:49.003 0.819
5 21 Italy فرانكو موربيديلي 21 1:49.100 0.916
6 12 Spain مافيريك فينياليس 17 1:49.176 0.992
7 43 Australia جاك ميلر 16 1:49.211 1.027
8 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:49.305 1.121
9 44 Spain بول إسبارغارو 15 1:49.346 1.162
10 35 United Kingdom كال كراتشلو 13 1:49.356 1.172
11 5 France يوهان زاركو 19 1:49.360 1.176
12 42 Spain أليكس رينز 20 1:49.372 1.188
13 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 17 1:49.442 1.258
14 9 Italy دانيلو بيتروشي 19 1:49.482 1.298
15 27 Spain إيكر ليكونا 18 1:49.501 1.317
16 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 18 1:49.512 1.328
17 20 France فابيو كوارتارارو 18 1:49.621 1.437
18 38 United Kingdom برادلي سميث 18 1:49.727 1.543
19 33 South Africa براد بيندر 17 1:49.962 1.778
20 53 Spain تيتو راباط 22 1:50.215 2.031
21 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 16 1:50.251 2.067
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