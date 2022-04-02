موتو جي بي: أليكس إسبارغارو ينطلق أوّلًا أمام ماريني في تصفيات الأرجنتين الحامية

استمرّت متاعب وصيف الموسم الماضي فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي في هذا اليوم على حلبة تيرماس دي ريو هوندو، إذ لم يتمكّن من مجاراة زميله جاك ميلر في التجارب الحرّة، واكتفى بالمركز الرابع في القسم الأوّل من التصفيات وهو ما يعني انطلاقه من المركز الـ 14.

وتمكّن في المقابل بول إسبارغارو درّاج هوندا من العبور بالرغم من الاهتزازات الكبيرة في درّاجته خلال لفّته السريعة، وانضمّ إليه تاكاكي ناكاغامي القادم متأخّرًا بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وبالعبور إلى القسم الثاني فقد تعرّض ميلر لحادث مبكّر بعد أن فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف الأوّل من لفّته السريعة.

في الأثناء واصل أليكس إسبارغارو أداءه القويّ في الأمام مُسجّلًا الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع خلال طلعته الأولى والبالغ 1:38.108 دقيقة.

وتواصلت مشاكل الزحام في المقطع الأخير، حيث عبّر كوارتارارو عن غضبه تجاه أحد درّاجي أبريليا بعد أن قام بتعطيله في المنعطف ما قبل الأخير، حيث أعلنت إدارة السباق التحقيق في الواقعة.

في الأثناء قدّم خورخي لفّة مدهشة لينتزع الصدارة من إسبارغارو بعد تسجيله 1:37.839 دقيقة ويُصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 98 ثانية.

لكنّ إسبارغارو عاد ليضرب بقوّة ويستعيد المركز الأوّل بـ 1:37.688 دقيقة ويضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل وذلك للمرّة الثالثة في مسيرته.

وذهب المركز الثاني إلى مارتن، في حين واصل لوكا مارينو عروضه المثيرة للإعجاب نهاية هذا الأسبوع بحلوله ثالثًا.

وسينطلق بول إسبارغارو من المركز الرابع كأفضل درّاجي هوندا، وذلك أمام مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو الذي شُطبت لفّته الأخيرة.

وحلّ أليكس رينز سابعًا أمام جوان مير زميله في سوزوكي، بينما أكمل زاركو وناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.