موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يكسر الزمن القياسي ليبقى في الصدارة في التجارب الثالثة في برشلونة

ساهمت الأجواء الأبرد صباح اليوم السبت بالمقارنة مع بعد ظهر أمس الجمعة في تحسينات من الدراجين على الأزمنة المجمعة، والتي بدأت بالظهور في المراحل الأولى من حصة اليوم.

إذ وبعد 7 دقائق فقط، كان 7 دراجين قد حققوا تحسينات على أفضل أزمنتهم من يوم الجمعة، أبرزهم جاك ميلر دراج دوكاتي الذي تقدم للمركز الثالث مع دقيقة و39.756 ثانية.

فيما تقدم فابيو كوارتارارو حامل اللقب إلى المركز الثاني مع دقيقة و39.628 ثانية على متن دراجته ياماها بعد مرور أقل من 10 دقائق من الحصة.

لكن وقبل أقل من 20 دقيقة من نهاية الحصة، نجح إسبارغارو متصدر تجارب الأمس في تحسين زمنه من التجارب الحرة الثانية مع دقيقة و39.309 ثانية، حيث كان من بين أوائل وضعوا إطار سوفت لتحسين زمنه.

بيد أن تألق الإسباني أتى في محاولته التالية، حيث كسر الزمن القياسي للحلبة مسجلًا دقيقة و38.771 ثانية ليتقدم بفارق أكثر من 6 أعشار ثانية عن منافسيه.

وعلى غرار الأرجنتين - عندما تأهل على قطب الانطلاق الأول وحقق الفوز - فإن أسبارغارو قد أحسن استغلال التماسك الميكانيكي الممتاز لدراجة أبريليا لهذا الموسم في ظل معاناة البقية من السحب على حلبة برشلونة.

فيما تقلصت أفضلية إسبارغارو في الصدارة بعض الشيء قرب انتهاء الحصة، مع تقدم يوهان زاركو سعي معسكر دوكاتي بتواجده ثانيًا بفارق 0.131 ثانية عن الصدارة.

وأكمل خورخي مارتين ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام الثنائي المصنعي لدوكاتي فرانشيسكو بانيايا وميلر.

المركز السادس كان من نصيب كوارتارارو بفارق 0.317 ثانية عن الصدارة، بينما ضمن لوكا ماريني دراج "في آر46" مكانًا مباشرًا في القسم الثاني للتصفيات بحلوله سابعًا.

وقد أكمل بول إسبارغارو دراج هوندا، أليكس رينز دراج سوزوكي وفابيو دي جيانانطونيو دراج غريسيني دوكاتي ترتيب المراكز العشرة الأولى في التجارب الحرة الثالثة.

التجارب الحرة الثالثة: