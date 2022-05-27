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موتو جي بي / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يضع أبريليا في صدارة التجارب الحرة الثانية في موجيللو

تمكن أليكس إسبارغارو دراج أبريليا من تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة إيطاليا الكبرى في الموتو جي بي، ليتقدم على فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في حصة شهدت رفع العلم الأحمر.

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يضع أبريليا في صدارة التجارب الحرة الثانية في موجيللو

رحبت أجواء أكثر حرارة بالدراجين في الحصة الثانية على حلبة موجيللو، لكن ذلك لم يكن له التأثير السلبي على تحسينات الأزمنة ضمن الترتيب الإجمالي.

إذ سجّل إسبارغارو الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و47.126 ثانية خلال الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يُطيح به يوهان زاركو دراج براماك مع أفضل زمن لليوم بدقيقة و46.381 ثانية.

وقد نجح 8 دراجين ضمن العشرة الأوائل في تحسين أزمنتهم ضمن التواقيت المجمعة على مدار الدقائق الـ 30 الأولى، بينما شهدت المراحل الأخيرة من الحصة محاكاة للتصفيات بين الدراجين.

وظل زمن زاركو الأسرع حتى دقائق الهجوم الأخيرة من منافسيه، على الرُغم من تعرض الفرنسي لحادثة عند المنعطف الرابع الأيمن، إذ انزلقت دراجته دوكاتي إلى المنطقة الحصوية وتناثرت بعض الأشلاء على المسار ما أدى إلى رفع العلم الأحمر لفترة وجيزة من أجل تنظيف الحلبة.

وبعد لحظات من استنئاف الحصة، تعرض أليكس رينز دراج سوزوكي لحادثة مشابهة.

ومن ثم جاء بانيايا ليُطيح بزاركو من الصدارة مع دقيقة و45.940 ثانية، لكن كلمة الفصل كانت لإسبارغارو بعد أن دار حول الحلبة بدراجته أبريليا في زمن بلغ دقيقة و45.891 ثانية.

بانيايا حل ثانيًا خلف إسبارغارو بفارؤق 0.049 ثانية، ليتقدم قطارًا لدراجات دوكاتي أمام زميله جاك ميلر، زاركو، لوكا ماريني دراج "في آر46" وإينيا باستيانيني دراج غريسيني.

فيما كسر براد بايندر دراج كاي تي ام قطار دوكاتي بتسجيله دقيقة و46.439 ثانية ليتواجد سابعًا أمام ماركو بيزيتشي دراج "في آر46" الآخر.

المراكز العشرة الأولى أكملها حامل اللقب ومتصدر الترتيب الحالي فابيو كوارتارارو على متن دراجة ياماها أمام بول إسبارغارو دراج هوندا.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:45.891  
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 20 1:45.940 0.049
3 43 Australia جاك ميلر 19 1:46.313 0.422
4 5 France يوهان زاركو 17 1:46.349 0.458
5 10 Italy لوكا ماريني 17 1:46.362 0.471
6 23 Italy إنيا باستيانيني 17 1:46.395 0.504
7 33 South Africa براد بيندر 19 1:46.439 0.548
8 72 Italy ماركو بيزيتشي 19 1:46.473 0.582
9 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:46.519 0.628
10 44 Spain بول إسبارغارو 16 1:46.618 0.727
11 89 Spain خورخي مارتن 18 1:46.629 0.738
12 93 Spain مارك ماركيز 19 1:46.658 0.767
13 42 Spain أليكس رينز 17 1:46.663 0.772
14 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 20 1:46.818 0.927
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 17 1:46.852 0.961

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