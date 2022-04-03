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موتو جي بي / جائزة الأرجنتين الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يدخل التاريخ بتحقيقه فوزه وفوز أبريليا الأوّل في الأرجنتين

أحرز أليكس إسبارغارو فوزه الأوّل على الإطلاق في الموتو جي بي وفوز فريقه أبريليا الأوّل ضمن جائزة الأرجنتين الكبرى بعد معركة ملحميّة مع خورخي مارتن.

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يدخل التاريخ بتحقيقه فوزه وفوز أبريليا الأوّل في الأرجنتين

قدّم أليكس إسبارغارو انطلاقة ضعيفة وهو ما سمح لخورخي مارتن باقتاص الصدارة سريعًا.

في الأثناء بدأ حامل اللقب فابيو كوارتارارو بفقدان المراكز واحدًا تلو الآخر، ليُصبح في المركز الـ 13 بنهاية اللفّة الثانية.

وبدأ مارتن وأليكس إسبارغارو بالابتعاد في الأمام، في الوقت الذي استغلّ فيه لاحقًا أليكس رينز خطأ بول إسبارغارو ليتقدّم إلى المركز الثالث.

وازداد يوم ياماها سوءًا عبر انسحاب أندريا دوفيزيوزو درّاج الفريق الرديف في مرحلة أولى، قبل أن يُبطئ فرانكو موربيديللي سرعته هو الآخر ويتّجه إلى خطّ الحظائر للانسحاب.

وسقط بول إسبارغارو لاحقًا بعد انتصاف السباق وذلك بعد أن تقدّم عليه أليكس رينز نحو المركز الثالث.

وألهب أليكس إسبارغارو حماس الجماهير مع بقاء 8 لفّات على النهاية عندما تجاوز مارتن للمرّة الأولى نحو الصدارة على الخطّ المستقيم الخلفي، لكنّه سرعان ما فقدها بعد تأخّره في الكبح في المنعطف التالي.

وتكرّر ذات السيناريو بعد ذلك بلفّتين، وسمحت تلك المناوشات لرينز الثالث بتقليص الفجوة قليلًا مع درّاجَي الصدارة.

لكن كما يُقال فإنّ الثالثة ثابتة، وبالفعل تمكّن الإسباني من ضمان الصدارة في المحاولة الثالثة مع بقاء خمس لفّات على النهاية.

وحافظ الإسباني على الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز الأوّل في مسيرته في الموتو جي بي وكذلك الفوز الأوّل على الإطلاق لأبريليا في الفئة الملكة.

وتوقّف درّاج أبريليا عند المنعطف الأوّل وانهار باكيًا بعد تحقيقه لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، والذي جاء بالضبط ضمن سباقه الـ 200 في البطولة.

كما سمح له هذا الفوز بالتقدّم إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 45 نقطة.

وذهب المركز الثاني إلى مارتن درّاج براماك دوكاتي، في حين أكمل رينز ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وحلّ جوان مير رابعًا على متن درّاجة سوزوكي الثانية، في حين أحرز فرانشيسكو بانيايا تقدّمًا قويًا في السباق ليعبر خطّ النهاية خامسًا أمام براد بيندر ومافيريك فينياليس.

وذهب المركز الثامن إلى حامل اللقب كوارتارارو، بينما تواجد ماركو بيزيكي في المركز التاسع أمام إنيا باستيانيني الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق الفاصل
1   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 25    
2   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 25 0.807 0.807
3   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 25 1.330 0.523
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 25 1.831 0.501
5   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 25 5.840 4.009
6   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 25 6.192 0.352
7   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 25 6.540 0.348
8   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 25 10.215 3.675
9   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 25 12.622 2.407
10   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 25 12.987 0.365
11   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 25 13.962 0.975
12   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 25 14.002 0.040
13   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 25 14.456 0.454
14   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 25 14.898 0.442
15   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 25 23.472 8.574
16   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 25 25.862 2.390
17   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 25 28.711 2.849
18   40 South Africa دارين بيندر ياماها 25 28.784 0.073
19   6 Germany ستيفان برادل هوندا 25 31.943 3.159
20   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 22 3 لفّة 3 لفّة
  انسحب 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 22    
  انسحب 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 14    
  انسحب 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 7    
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 5    
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