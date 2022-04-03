موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يدخل التاريخ بتحقيقه فوزه وفوز أبريليا الأوّل في الأرجنتين

قدّم أليكس إسبارغارو انطلاقة ضعيفة وهو ما سمح لخورخي مارتن باقتاص الصدارة سريعًا.

في الأثناء بدأ حامل اللقب فابيو كوارتارارو بفقدان المراكز واحدًا تلو الآخر، ليُصبح في المركز الـ 13 بنهاية اللفّة الثانية.

وبدأ مارتن وأليكس إسبارغارو بالابتعاد في الأمام، في الوقت الذي استغلّ فيه لاحقًا أليكس رينز خطأ بول إسبارغارو ليتقدّم إلى المركز الثالث.

وازداد يوم ياماها سوءًا عبر انسحاب أندريا دوفيزيوزو درّاج الفريق الرديف في مرحلة أولى، قبل أن يُبطئ فرانكو موربيديللي سرعته هو الآخر ويتّجه إلى خطّ الحظائر للانسحاب.

وسقط بول إسبارغارو لاحقًا بعد انتصاف السباق وذلك بعد أن تقدّم عليه أليكس رينز نحو المركز الثالث.

وألهب أليكس إسبارغارو حماس الجماهير مع بقاء 8 لفّات على النهاية عندما تجاوز مارتن للمرّة الأولى نحو الصدارة على الخطّ المستقيم الخلفي، لكنّه سرعان ما فقدها بعد تأخّره في الكبح في المنعطف التالي.

وتكرّر ذات السيناريو بعد ذلك بلفّتين، وسمحت تلك المناوشات لرينز الثالث بتقليص الفجوة قليلًا مع درّاجَي الصدارة.

لكن كما يُقال فإنّ الثالثة ثابتة، وبالفعل تمكّن الإسباني من ضمان الصدارة في المحاولة الثالثة مع بقاء خمس لفّات على النهاية.

وحافظ الإسباني على الصدارة إلى أن عبر خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز الأوّل في مسيرته في الموتو جي بي وكذلك الفوز الأوّل على الإطلاق لأبريليا في الفئة الملكة.

وتوقّف درّاج أبريليا عند المنعطف الأوّل وانهار باكيًا بعد تحقيقه لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، والذي جاء بالضبط ضمن سباقه الـ 200 في البطولة.

كما سمح له هذا الفوز بالتقدّم إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 45 نقطة.

وذهب المركز الثاني إلى مارتن درّاج براماك دوكاتي، في حين أكمل رينز ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وحلّ جوان مير رابعًا على متن درّاجة سوزوكي الثانية، في حين أحرز فرانشيسكو بانيايا تقدّمًا قويًا في السباق ليعبر خطّ النهاية خامسًا أمام براد بيندر ومافيريك فينياليس.

وذهب المركز الثامن إلى حامل اللقب كوارتارارو، بينما تواجد ماركو بيزيكي في المركز التاسع أمام إنيا باستيانيني الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: