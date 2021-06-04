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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

سجّل أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة كتالونيا الكبرى، متقدمًا بفارق 0.024 ثانية عن فرانكو موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي".

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

مثّلت حصة التجارب الافتتاحية أوّل فرصة لتختبر الفرق تصميم المنعطف العاشر المعدّل على الحلبة، مع التغييرات التي شهدتها حلبة برشلونة في وقت سابق من هذا العام.

ومع التماسك الضعيف للحلبة، فقد تناوب عدد من الدرّاجين على الصدارة في الدقائق العشر الأولى، حيث كانت الصدارة المبدئية من نصيب أليكس إسباغارو مع دقيقة و42.318 ثانية، قبل أن يُطيح به أخوه ودرّاج هوندا بول إسبارغارو مع دقيقة و41.724 ثانية.

وعلى مدار الدقائق القليلة التالية، تناوب على الصدارة كل من جوان مير درّاج سوزوكي، موربيديللي، متصدر البطولة ودرّاج ياماها فابيو كوارتارارو ومارك ماركيز درّاج هوندا.

وبعد مرور عشر دقائق، سجّل موربيديللي الزمن الذي ظلّ صامدًا حتى الدقائق الختامية من الحصة، مع دقيقة و40.402 ثانية، وذلك في ظل اختيار معظم الدرّاجين عدم وضع إطارات جديدة ومحاولة الهجوم على الصدارة.

بيد أنّ أليكس إسبارغارو عمد إلى وضع إطارات ميديوم جديدة، ليتقدم ويسجّل دقيقة و40.378 ثانية، ليُكمل الحصة في المركز الأول أمام موربيديللي.

بول إسبارغارو أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل أمام مافيريك فينياليس درّاج ياماها المصنعي.

أفضل درّاجي دوكاتي كان يوهان زاركو الذي حلّ خامسًا على متن درّاجته "براماك جي بي21"، فيما اكتفى كوارتارارو بالمركز السادس أمام ميغيل أوليفيرا درّاج "كاي تي ام".

وقد أكمل مير حامل اللقب وثنائي دوكاتي المصنعي جاك ميلر وفرانشيسكو بانيايا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 41 Spain أليكس إسبارغارو 18 1:40.378  
2 21 Italy فرانكو موربيديلي 19 1:40.402 0.024
3 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:40.751 0.373
4 12 Spain مافيريك فينياليس 24 1:40.753 0.375
5 5 France يوهان زاركو 19 1:40.767 0.389
6 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:40.853 0.475
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 18 1:40.927 0.549
8 36 Spain جوان مير 16 1:40.960 0.582
9 43 Australia جاك ميلر 20 1:40.991 0.613
10 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 18 1:41.085 0.707
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 20 1:41.134 0.756
12 89 Spain خورخي مارتن 15 1:41.185 0.807
13 93 Spain مارك ماركيز 20 1:41.208 0.830
14 9 Italy دانيلو بيتروشي 20 1:41.254 0.876
15 46 Italy فالنتينو روسي 20 1:41.267 0.889
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موتو جي بي: استبعاد رينز من المشاركة في كتالونيا إثر كسر في ذراعه

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