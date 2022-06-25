موتو جي بي: أليكس إسبارغارو الأسرع بفارق 0.041 ثانية في التجارب الحرة الثالثة في هولندا

بعد الأجواء الماطرة بالأمس، انطلق اليوم مع أول حصّة جافة تمامًا لهذه الجولة على حلبة أسين في التجارب الحرة الثالثة.

واستغرق الأمر 9 دقائق فقط ليتم كسر زمن فرانشيسكو بانيايا الأسرع من التجارب الحرة الثاتية، حيث أتى الزمن الأسرع المبدئي في حصة اليوم من مافيريك فينياليس دراج أبريليا مع دقيقة و32.960 ثانية.

وتمكن الإسباني من تحسين ذلك الزمن إلى دقيقة و32.911 ثانية متقدمًا على زميله السابق في ياماها كوارتارارو.

وسرعان ما صعد أليكس إسبارغارو إلى الصدارة أمام زميله فينياليس قبل 12 دقيقة من نهاية الحصة، وذلك مع زمن بلغ دقيقة و32.518 ثانية مع إطاره الخلفي سوفت الجديد.

ونجح إسبارغارو بعد ذلك بلحظات في تحسين ذلك الزمن إلى دقيقة و32.164 ثانية، لكنه لم يتمكن من محاولة تحسين ذلك مجددًا إثر سقوطه عند المنعطف الثالث مع نهاية الحصة.

كوارتارارو متصدر الترتيب عزّز مركزه الثاني في الحصة مع تسجيله دقيقة و32.166 ثانية ليتأخر عن الصدارة بـ 0.002 ثانية فقط، لكن تم شطب زمنه عقب الحصة.

مع ذلك، فإن زمنه السابق مع دقيقة و32.205 ثانية كان كافيًا لإبقائه في المركز الثاني مع تواجد فينياليس في المركز الثالث.

لكن تم شطب زمنه كذلك ليتراجع إلى المركز السابع، فيما حقق أليكس رينز تحسينًا متأخرًا على زمنه ليتواجد بالمركز الرابع (ويرث الثالث إثر شطب زمن فينياليس) ويحجز مكانه في القسم الثاني من التصفيات، بينما أخفق زميله في سوزوكي جوان مير في التواجد ضمن العشرة الأوائل ليحتل المركز الـ 11 بفارق 0.084 ثانية.

المركز الرابع عقب الحصة ذهب إلى تاكاكي ناكاغامي دراج أل سي آر هوندا أمام ماركو بيزتشي دراج دوكاتي وبانيايا.

فيما أكمل خورخي مارتين، يوهان زاركو وجاك ميلر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: